Глава Пентагона Эштон Картер выступил в понедельник с очередной речью по национальной безопасности. Он призвал к тому, чтобы увеличить финансирование американского ядерного вооружения для противостояния державам, представляющих собой угрозу национальной безопасности США. В числе таких держав у него фигурируют Россия и Северная Корея. Чтобы дать врагам достойный отпор, он собирается в течение следующих пяти лет потратить порядка $108 млрд. на разработку ядерного оружия.

Сдерживание ядерной угрозы, по мнению Картера, - это краеугольный камень национальной безопасности. В этом смысле разработка ядерных вооружений как сдерживающего фактора для внешних агрессоров – это главный приоритет минобороны США. «Конечно, это величайшее достижение, - отметил Картер, - что вот уже более семидесяти лет, начиная с 1945 года, ядерное оружие не задействовалось в войне, но это положение дел нельзя считать чем-то само собой разумеющимся». При этом он не уточняет, что страной, задействовавшей в 1945 г. ядерное оружие, были собственно США.

Так как прогресс не стоит на месте, чтобы сохранять статус-кво, необходимо вкладываться в инновации и дальнейшее развитие ядерных вооружений. Здесь Картер пожаловался на то, что многие граждане недооценивают важность этой задачи и не считают, что необходимо делать такие вложения. Однако это пренебрежение оказывается возможным как раз за счет того, что минобороны США бдительно печется о том, чтобы страхи, связанные с ядерной угрозой, никогда не актуализировались. Таким образом, возникает парадокс. С одной стороны, благодаря стараниям Пентагона американцы могут жить спокойно, а с другой стороны, они же из-за этого спокойствия считают старания (и, главное, бюджетные притязания) Пентагона совершенно лишними.

Между тем, угрозы безопасности есть. Прежде всего, это российская агрессия в Европе. Далее, это проблемы в азиатско-тихоокеанском регионе, решение которых должно производиться под пристальным контролем США. В-третьих, это провокации Северной Кореи. Также это «враждебная деятельность» Ирана на Ближнем Востоке и, наконец, угроза терроризма, исходящая от «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ). На все эти вызовы нужно иметь достойный ответ.

Проблема в том, что вот уже более 25 лет, то есть с окончания холодной войны, США почти не вкладывались в развитие ядерных вооружений, потому что считалось, что имеющегося достаточно. Однако сейчас стало очевидно, что этого недостаточно. Поэтому теперь минобороны разработало пятилетний план вложений в ядерную отрасль. Общий объем вложений в модернизацию составит $108 млрд. Во-первых, модернизация необходима потому, объяснил Картер, что старые технологии стали уже сами по себе ненадежными и небезопасными. Во-вторых, необходимо, чтобы угрожающие силы, которые после холодной войны не пренебрегали ядерными разработками, видели, что и США теперь тоже не отстают. Это, в свою очередь, послужит им сдерживающим фактором.

Это уже второй случай в этом году, когда Картер призывает увеличить инвестиции в ядерные вооружения, ссылаясь на внешние угрозы, в числе которых он упоминает Россию. В марте он уже выступал с аналогичным заявлением и тогда выявил пять главных угроз нацбезопасности США: Россию, Китай, КНДР, Иран и терроризм.