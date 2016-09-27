Министерство финансов планирует объявить всех россиян валютными резидентами страны. Если закон будет принят, то особенно сложно придется эмигрантам, которые, покинув Россию, надеялись уже не сталкиваться с отечественной бюрократией. Об этом сегодня пишет РБК.

Валютные резиденты России обязаны подчиняться российскому валютному законодательству. В том числе они должны в течение месяца уведомлять налоговые органы об открытии счетов в зарубежных банках и ежегодно отчитываться о движении средств по таким счетам. Также действуют серьезные ограничения на проведение операций с зарубежными счетами. Например, сейчас в законе прописан запрет на зачисление денег от продажи автомобилей или недвижимости нерезиденту.

Сейчас валютными резидентами считаются все граждане России кроме тех, кто постоянно проживает за пределами страны либо временно пребывающих заграницей не менее одного года на основании рабочей или учебной визы со сроком действия не менее года. Также валютными резидентами считаются постоянно проживающие в России иностранцы с видом на жительство.

Живущие за пределами страны россияне и сейчас зачастую испытывают проблемы с валютным резидентством — если, например, на какое-то время, пусть и на несколько дней, возвращаются в страну. В таком случае налоговые органы начинают их снова считать валютными резидентами.

В законопроекте Минфин предлагает все-таки не распространять новые правила на граждан России, которые год и больше живут за рубежом. Но таким гражданам в случае возвращения придется отчитаться перед налоговиками обо всех своих зарубежных счетах и валютных операциях за весь период своего отсутствия в стране.

Сейчас оценить число проживающих за пределами России граждан практически невозможно — хотя бы потому, что ничто не мешает эмигранту после пересечения границы положить свой российский паспорт в угол дальнего ящика и больше о нем не вспоминать, сохраняя прописку в одном из российских городов. Но по крайней мере 1,8 млн граждан состоят на консульском учете в разных странах, это следует из данных Центризбирома.

Новый закон предложено ввести в действие с 1 января 2018 года. Все граждане России, которые к этому моменту не будут считаться валютными резидентами, до 1 марта 2018 года должны будут уведомить налоговиков о счетах, которые у них есть и были в зарубежных банках.

Собеседники РБК обратили внимание на то, что существующее сейчас определение валютного резидентства создает сложности российским банкам, потому что они должны оперативно определять, является их клиент российским резидентом или нет. Теперь же, в случае принятия законопроекта, сложности возникнут у живущих за границей россиянах, потому что им, фактически, нужно будет доказывать свое право не отчитываться перед налоговыми органами.