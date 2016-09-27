В регионах продолжается поствыборная ротация управленческих кадров, которую схематично можно разделить на несколько направлений. Основных направления два: первое — замещающие перестановки чиновников, избравшихся в новый состав Госдумы; второе — регулирующие перестановки в «слабых местах» «Единой России», которые проявились после 18 сентября.

С кадровых перестановок свою работу начал исполняющий обязанности мэра Ярославля Владимир Слепцов. Вчера он представил сразу четыре обновленных позиции. Вице-мэром и одновременно директором департамента городского хозяйства назначен Александр Морозов. Слепцов и Морозов знакомы по работе в Химках. Когда Слепцов был главой подмосковного города, Морозов руководил там дирекцией единого заказчика жилищно-коммунальных услуг.

На должность вице-мэра Ярославля по социальной политике назначен бывший заместитель Слепцова по администрации Химок Иван Лилеев. Управление по физкультуре и спорту возглавил бывший начальник управления социальной политики Химок Алексей Кокурин. Директором департамента образования стал экс-начальник управления образования Химок Андрей Кальсин. «Варягами» новых назначенцев назвать можно с натяжкой, Лилеев, Кокурин и Кальсин долгое время жили в Ярославской области.

Слева направо: Александр Морозов, Иван Лилеев, Алексей Кокурин, Андрей Кальсин. Фото: city-yaroslavl.ru

Скорее всего, это не последние перестановки в администрации города. Сам Слепцов говорит, что никаких «репрессий или массовых увольнений» не планируется, но наведение порядка «требует новых современных подходов, работы одной слаженной командой с высокой степенью ответственности за принимаемые решения». Слепцов был назначен на должность и.о. мэра Ярославля 21 сентября. Обязанности градоначальника он будет исполнять до вступления в силу приговора в отношении отстраненного мэра Евгения Урлашова, осужденного за взяточничество. Затем в городе будет проведен конкурс на должность мэра.

Изменения произошли и в структуре правительства Ярославской области, их вчера представил врио главы региона Дмитрий Миронов. Теперь восемь основных направлений будут курировать заместители губернатора и председателя правительства. И.о. заместителя председателя правительства региона назначен Виктор Костин, он будет курировать социальный блок. Экономическим блоком правительства будет руководить Екатерина Троицкая, которая также возглавит новый департамент экономики и стратегического планирования. И.о. заместителя председателя правительства назначен Илья Баланин. Аппарат правительства возглавит Юрий Валдеев.

Дмитрий Миронов (справа) на заседании областной думы. Ярославль, 18 сентября 2016 года. Фото: yarregion.ru

С досрочной отставки премьер-министра Свердловской области Дениса Паслера начались структурные реформы региональной власти. Работу уходящего премьера и его кабинета министров губернатор Свердловской области Егвений Куйвашев оценил как удовлетворительную, но теперь он намерен лично возглавить правительство, аннулировав должность главы кабмина. В ближайшее время проект реформы правительства будет направлен в законодательное собрание региона.

Уральский политолог Александр Пирогов в разговоре с «Коммерсантом» отметил, что реформа может привести к перераспределению полномочий между аппаратом правительства и администрацией губернатора, а также к обновлению кабинета министров. Глава уральского филиала Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин полагает, что в результате реформы может быть восстановлена должность вице-губернатора, ликвидированная в 2013 году.

Депутаты Магнитогорского горсобрания на сегодняшнем заседании приняли отставку главы города Виталий Бахметьева, который был избран депутатом Госдумы. И.о. главы Магнитогорска назначен Сергей Бредников, до этого замещавший Бахметьева. Новым заместителем председателя городского собрания стал Сергей Король. Свои полномочия сложит также глава Мурмаснка Алексей Веллер, 18 сентября избранный в Госдуму. Исполнять обязанности главы города с 5 октября будет Тамара Прямикова.

22 сентября заявление об отставке по собственному желанию написал глава администрации Твери Юрий Тимофеев. В этот же день народное собрание Карачаево-Черкесии (КЧР) единогласно утвердило на должность главы правительства бывшего руководителя управления Фонда социального страхования Аслана Озова.

Большой медийный резонанс придается переезду прокурора Крыма Натальи Поклонской в Москву. Сегодня она написала заявление о временном освобождении от исполнения обязанностей прокурора республики в связи с избранием в Госдуму. По словам Поклонской, ей пока неизвестно, чем она будет заниматься в новом составе нижней палаты парламента. Ранее сообщалось, что Поклонская займет должность председателя думской комиссии по контролю за достоверностью декларирования доходов депутатов.

Также стало известно имя нового первого вице-премьера Крыма. Вместо Михаила Шеремета, который будет представлять республику в Госдуме, на эту должность будет назначен Игорь Михайличенко, помощник главы Крыма Сергея Аксенова. В республике за последние два года произошло больше всего кадровых ротаций, отмечал ранее Аксенов. 16 сентября он заявил, что процесс кадровых перестановок находится только в начале пути.

Интересно также проследить прошедшие или готовящиеся перестановки в регионах, где «Единая Россия» на прошедших выборах показала худшие результаты. Так, вместо Георгия Швецова должность председателем Законодательного собрания Вологодской области, где партия власти набрала 37,27% голосов, может занять Андрей Луценко, экс-заместитель губернатора Олега Кувшинова. Ранее Швецов уступил Луценко должность руководителя фракции «Единой России» в региональном парламенте.

Также ожидаются перестановки ключевых фигур в руководстве Челябинской области, там «Единая Россия» на выборах набрала 40% голосов. Первой вероятной отставкой СМИ называют увольнение вице-губернатора Руслана Гаттарова. Кроме того, должны сменить несколько министров « в силу возраста» или за «недостатки в работе». Пока кадровые перестановки начались только в мэрии Челябинска.