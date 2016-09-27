Новость дня

Депутаты Ярославской областной думы утвердили Дмитрия Степаненко на должность председателя регионального правительства. «За» 38, «против» — двое, столько же воздержались.

Кандидатуру Степаненко на должность председателя регионального правительства предложил врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов. Он был назначен на должность и.о. председателя правительства Ярославской области 29 августа. До того он был министром сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Возглавлявший правительство Ярославской области Александр Князьков стал и.о. заместителя губернатора по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти.

Антиновость дня

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил руководству страны письмо с просьбой о включении региона в перечень пилотных проектов по так называемой лесной амнистии.

«Прошу вас включить Иркутскую область в перечень пилотных регионов в рамках проводимой работы по гармонизации сведений о границах лесничеств и лесопарков, расположенных на землях лесного фонда, в государственном лесном реестре, государственном кадастре недвижимости и едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним», — цитирует письмо пресс-служба губернатора.

По данным руководства области, в 2013-2015 годах специалисты выяснили, что часть земель, находящихся на землях лесного фонда, фактически классифицированы как земли сельскохозяйственного назначения либо земли населенных пунктов и уже заняты гражданами. Росимущество в связи с этим обратилось с исками в суды к собственникам земель, в которых требует участки вернуть.

Владельцы участков на землях лесного фонда в Иркутской области вышли на митинг. 29 августа 2016. Фото: baikal-info.ru

Непонятная новость дня

Губернатор Калужской области подписал распоряжение о расторжении трудового договора с Алексеем Лаптевым, освободив его от должности первого заместителя главы региона.

Пресс-служба областного правительства сообщила, что Лаптев уволился по собственному желанию. Кто займет место первого зама, пока не сообщается.

Лаптев был первым заместителем губернатора Калужской области с 2014 года. До этого он работал управляющим калужского отделения Сбербанка.

Ассорти

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, возглавлявший список КПРФ от Новосибирской и Томской областей на выборах в Госдуму, отказался от депутатского мандата.

«Новосибирскую область представит Вера Ганзя, избранная по партийному списку — в ее пользу передал мандат мэр Новосибирска Анатолий Локоть», — говорится в сообщении областной организации КПРФ.

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Парламент Северной Осетии во вторник единогласно утвердил на пост главы правительства республики Таймураза Тускаева, исполнявшего обязанности главы кабинета министров. Его кандидатуру представил парламенту глава региона Вячеслав Битаров.

В ближайшие дни вновь назначенный председатель правительства представит главе республики свои предложения по составу нового кабинета министров.

Избранный 18 сентября глава Северной Осетии Битаров отправил в отставку правительство республики. В соответствии с законом, нынешний кабинет министров продолжит исполнять обязанности до формирования нового состава.

Таймураз Тускаев. Фото: rodina.ru

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Глава Невского района Санкт-Петербурга Константин Серов, председатель комитета по благоустройству Владимир Рублевский и глава комитета по транспорту Александр Головин во вторник назначены членами правительства северной столицы.

Как отметил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко на заседании правительства, кадровые перестановки связаны с тем, что ранее вице-губернатор Игорь Дивинский избрался депутатом Госдумы РФ, а глава Красносельского района Евгений Никольский и председатель комитета по физкультуре и спорту Юрий Авдеев стали депутатами Законодательного собрания.

После ухода главы Центрального района Марии Щербаковой в Заксобрание районную администрацию возглавил Андрей Хлутков. Главой Петроградского района назначен Иван Громов, экс-руководитель комитета по информатизации и связи. Администрацию Красносельского района возглавил Виталий Черкашин, а комитет по физкультуре и спорту — Павел Белов.