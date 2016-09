Топ новостей 27 сентября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня состоялись первые дебаты между Клинтон и Трампом, СМИ рассказали о бизнесе друга Путина, а полковник МВД Захарченко заявил о психологическом давлении во время следствия.

В ночь на 27 сентября в Университете Хофстра в Нью-Йорке прошли первые дебаты кандидатов в президенты США от Дональда Трампа и Хиллари Клинтон. По данным CNN, Клинтон победила своего соперника с большим отрывом — 62% против 27% голосов. Однако альтернативные опросы показали лидерство Трампа. Во время дебатов Клинтон упрекнула Трампа в его «детской игре» с президентом РФ Владимиром Путиным, а также в том, что он скрывает свои декларации, чтобы не платить налоги. Трамп же припомнил Клинтон скандал с ее перепиской с личного аккаунта. В Кремле подтвердили, что следят за выборами в США, однако лишь потому, что в ходе избирательной кампании часто упоминается фамилия Путина.

