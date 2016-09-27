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27 сентября 2016, 18:00

Топ новостей 27 сентября

Дебаты Клинтон и Трампа
Дебаты Клинтон и Трампа
korrespondent.net

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня состоялись первые дебаты между Клинтон и Трампом, СМИ рассказали о бизнесе друга Путина, а полковник МВД Захарченко заявил о психологическом давлении во время следствия.

Клинтон выиграла первые дебаты с двойным перевесом в голосах опрошенных зрителей

В ночь на 27 сентября в Университете Хофстра в Нью-Йорке прошли первые дебаты кандидатов в президенты США от Дональда Трампа и Хиллари Клинтон. По данным CNN, Клинтон победила своего соперника с большим отрывом — 62% против 27% голосов. Однако альтернативные опросы показали лидерство Трампа. Во время дебатов Клинтон упрекнула Трампа в его «детской игре» с президентом РФ Владимиром Путиным, а также в том, что он скрывает свои декларации, чтобы не платить налоги. Трамп же припомнил Клинтон скандал с ее перепиской с личного аккаунта. В Кремле подтвердили, что следят за выборами в США, однако лишь потому, что в ходе избирательной кампании часто упоминается фамилия Путина.

Пентагон потратит 108 млрд долларов на ядерное оружие против России

Глава Пентагона Эштон Картер заявил, что стране необходимо увеличить вложения в ядерное оружие и начать новые разработки, так как оно нужно для сдерживания России, КНДР и других потенциальных агрессоров. Пентагон планирует потратить около 108 млрд долларов в следующие пять лет. Между тем Пхеньян объявил, что завершил разработку своего ядерного оружия. Основные характеристики корейских ракет уже подтверждены.

СМИ узнали о связи бывшего акционера Gunvor с Путиным

Бывший совладелец нефтетрейдера Gunvor Петр Колбин является другом детства Владимира Путина, сообщает «Дождь». Они дружат с детства, и Колбин пришел в бизнес, когда Путин стал президентом. Сейчас его состояние оценивают в 500 млн долларов, Колбин занимает 149-е место в рейтинге богатейших бизнесменов по версии Forbes. Он владел минимум 10% акций мирового Gunvor с 2010 года. В Кремле знакомство Колбина с Путиным не подтвердили, а расследование назвали «спекуляцией».

Ярошенко заявил о требовании США подписать документы о передаче РФ

Константин Ярошенко заявил, что Федеральное бюро тюрем США потребовало от него подписать документы о передаче в Россию. Сам летчик хотел провести свой запрос через Минюст РФ, так как боится оттягивания Штатами процесса передачи. Однако ему пришлось подписать документы 13 сентября.

Захарченко проверят на связь с проблемными банками

Дмитрия Захарченко из МВД могут проверить на связь с «проблемными» банками. Он мог помогать им в выводе активов, за что и получал деньги. Захарченко мог также покровительствовать компаниям и отдельным лицам. СМИ распространили информацию об отставке начальника Захарченко - Андрея Курносенко, однако источник заявил, что он находится на рабочем месте. В Кремле о готовящихся отставках в МВД и ликвидации СК тоже ничего не знают. Сам Захарченко на суде согласился сотрудничать со следствием, однако пожаловался на давление.

Уехавшие россияне начнут отчитываться о счетах за рубежом

Минфин предложил сделать валютными резидентами проживших за рубежом менее года россиян. Их обяжут уведомлять налоговые службы об открытии счетов в зарубежных банках и предоставлять отчет о транзакциях ежегодно. Если россиянин решит вернуться на родину после проживания за границей более года, то он будет обязан отчитаться перед налоговиками. Правило затронет и тех, кто приехал в Россию на срок от трех месяцев в течение года, но собирается возвращаться обратно.

Бречалов опроверг слухи о приходе на место Володина

Секретарь Общественной палаты Александр Бречалов опроверг его возможное назначение первым заместителем руководителя администрации президента вместо Вячеслава Володина. Он будет работать на своем посту минимум до конца этого года. Теперь наиболее вероятным кандидатом на место Володина называют главу «Росатома» Сергея Кириенко.

Видеосервисы обяжут ограничить долю иностранного капитала

Независимые онлайн-кинотеатры могут обязать по аналогии со СМИ ограничить 20% долю иностранного инвестора в своем капитале. это коснется онлайн-кинотеатров с посещаемостью свыше 100 тысяч человек в сутки. Отказаться от иностранных инвестиций, возможно, придется к 1 марта 2017 года. Под ограничение попадут Ivi, Amediateka, Megogo, Netflix. Оно не затронет соцсети, YouTube, iTunes и Google Play.

Глава «Офицеров России» призвал изучить пост блогера о выставке Стерджеса

Член Общественной палаты Антон Цветков призвал полицию ознакомиться с публикацией блогера Лены Миро о фотовыставке «Джок Стерджес. Без смущения». Он считает, что пост является провокационным, так как содержит снимки обнаженных детей, которых не было на самой выставке. Цветков отметил, что к нему и приехавшим на выставку активистам претензий нет. В центре братьев Люмьер заявили, что закрыли экспозицию из страха провокаций, а не из-за приезда Цветкова.

Суд Петербурга отказал в иске о демонтаже доски Маннергейму

Суд Санкт-Петербурга отклонил иск жителя города Павла Кузнецова с требованием признать незаконной установку памятной доски Карлу Маннергейму и демонтировать ее. «Это не установлено фактическими обстоятельствами», — заявила судья. Решение суда будет обжаловано.

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