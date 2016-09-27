Топ новостей 27 сентября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня состоялись первые дебаты между Клинтон и Трампом, СМИ рассказали о бизнесе друга Путина, а полковник МВД Захарченко заявил о психологическом давлении во время следствия.

В ночь на 27 сентября в Университете Хофстра в Нью-Йорке прошли первые дебаты кандидатов в президенты США от Дональда Трампа и Хиллари Клинтон. По данным CNN, Клинтон победила своего соперника с большим отрывом — 62% против 27% голосов. Однако альтернативные опросы показали лидерство Трампа. Во время дебатов Клинтон упрекнула Трампа в его «детской игре» с президентом РФ Владимиром Путиным, а также в том, что он скрывает свои декларации, чтобы не платить налоги. Трамп же припомнил Клинтон скандал с ее перепиской с личного аккаунта. В Кремле подтвердили, что следят за выборами в США, однако лишь потому, что в ходе избирательной кампании часто упоминается фамилия Путина.

Trump is doing better with undecideds than even with Trump-leaners.



He is actually winning. #DebateNight pic.twitter.com/MU1TyGImZf — Frank Luntz (@FrankLuntz) 27 сентября 2016 г.

ААА Отлично! Трамп обвинил Хиллари в недостаточной выносливости для президентства и сделал 500 (!!) глотков воды pic.twitter.com/B8inOqDTgF — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 27 сентября 2016 г.

Глава Пентагона Эштон Картер заявил, что стране необходимо увеличить вложения в ядерное оружие и начать новые разработки, так как оно нужно для сдерживания России, КНДР и других потенциальных агрессоров. Пентагон планирует потратить около 108 млрд долларов в следующие пять лет. Между тем Пхеньян объявил, что завершил разработку своего ядерного оружия. Основные характеристики корейских ракет уже подтверждены.

Бывший совладелец нефтетрейдера Gunvor Петр Колбин является другом детства Владимира Путина, сообщает «Дождь». Они дружат с детства, и Колбин пришел в бизнес, когда Путин стал президентом. Сейчас его состояние оценивают в 500 млн долларов, Колбин занимает 149-е место в рейтинге богатейших бизнесменов по версии Forbes. Он владел минимум 10% акций мирового Gunvor с 2010 года. В Кремле знакомство Колбина с Путиным не подтвердили, а расследование назвали «спекуляцией».

Кремль не комментирует ситуацию, при которой бабушка Кабаевой была бы дедушкой. — ivan davydov (@ivan_f_davydov) 27 сентября 2016 г.

А кем быть лучше: корги Шувалова, уточкой Медведева или бабушкой Кабаевой? — Tanya Felgengauer (@t_felg) 27 сентября 2016 г.

Вы говорите: у нас пенсионеры плохо живут,а вот бабушка Кабаевой квартиры скупает. Выкусили, либерасты? Она скоро газпром купит будете знать — Сталингулаг (@StalinGulag) 27 сентября 2016 г.

Константин Ярошенко заявил, что Федеральное бюро тюрем США потребовало от него подписать документы о передаче в Россию. Сам летчик хотел провести свой запрос через Минюст РФ, так как боится оттягивания Штатами процесса передачи. Однако ему пришлось подписать документы 13 сентября.

Дмитрия Захарченко из МВД могут проверить на связь с «проблемными» банками. Он мог помогать им в выводе активов, за что и получал деньги. Захарченко мог также покровительствовать компаниям и отдельным лицам. СМИ распространили информацию об отставке начальника Захарченко - Андрея Курносенко, однако источник заявил, что он находится на рабочем месте. В Кремле о готовящихся отставках в МВД и ликвидации СК тоже ничего не знают. Сам Захарченко на суде согласился сотрудничать со следствием, однако пожаловался на давление.

Полковник Захарченко неожиданно чихнул, и на стол перед следователем легли ещё 15 миллионов неучтённых рублей. — Вязаный Твитер (@twitted_knitter) 27 сентября 2016 г.

Минфин предложил сделать валютными резидентами проживших за рубежом менее года россиян. Их обяжут уведомлять налоговые службы об открытии счетов в зарубежных банках и предоставлять отчет о транзакциях ежегодно. Если россиянин решит вернуться на родину после проживания за границей более года, то он будет обязан отчитаться перед налоговиками. Правило затронет и тех, кто приехал в Россию на срок от трех месяцев в течение года, но собирается возвращаться обратно.

Секретарь Общественной палаты Александр Бречалов опроверг его возможное назначение первым заместителем руководителя администрации президента вместо Вячеслава Володина. Он будет работать на своем посту минимум до конца этого года. Теперь наиболее вероятным кандидатом на место Володина называют главу «Росатома» Сергея Кириенко.

Все гадают, кто же станет новым президентом

– А преемник-то кто, не знаешь?

– Ну как кто – Володин

– Да понятно, что володин, а кто именно? — Pavel Pryanikov (@netovetz) 27 сентября 2016 г.

Еще о "менеджерской гениальности" Кириенко: выложил $2 млрд за покупку Uranium One прямо перед обвалом цен на уран https://t.co/n1WMixPbww pic.twitter.com/Wv1afdLPgZ — Vladimir Milov (@v_milov) 27 сентября 2016 г.

Независимые онлайн-кинотеатры могут обязать по аналогии со СМИ ограничить 20% долю иностранного инвестора в своем капитале. это коснется онлайн-кинотеатров с посещаемостью свыше 100 тысяч человек в сутки. Отказаться от иностранных инвестиций, возможно, придется к 1 марта 2017 года. Под ограничение попадут Ivi, Amediateka, Megogo, Netflix. Оно не затронет соцсети, YouTube, iTunes и Google Play.

Чтобы вывести онлайн-кинотеатр из-под закона об ограничении иностранного капитала, достаточно будет добавить UGC.https://t.co/cVB5NzXjcu — Роем! (@roemru) 27 сентября 2016 г.

Член Общественной палаты Антон Цветков призвал полицию ознакомиться с публикацией блогера Лены Миро о фотовыставке «Джок Стерджес. Без смущения». Он считает, что пост является провокационным, так как содержит снимки обнаженных детей, которых не было на самой выставке. Цветков отметил, что к нему и приехавшим на выставку активистам претензий нет. В центре братьев Люмьер заявили, что закрыли экспозицию из страха провокаций, а не из-за приезда Цветкова.

Суд Санкт-Петербурга отклонил иск жителя города Павла Кузнецова с требованием признать незаконной установку памятной доски Карлу Маннергейму и демонтировать ее. «Это не установлено фактическими обстоятельствами», — заявила судья. Решение суда будет обжаловано.

Тот факт, что после нашего иска Комитет создал комиссию о незаконности установки доски - уже прогресс

Думаю, снимут все равно в итоге — Илья Ремесло (@iremeslo) 27 сентября 2016 г.