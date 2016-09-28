Международная комиссия по расследованию крушения малазийского «Боинга» (JIT) пришла к достаточно однозначным выводам. И выводы эти, как и следовало ожидать, для Москвы неутешительны.

В среду об итогах расследования было рассказано на пресс-конференции, также они были опубликованы на сайте прокуратуры Нидерландов. Пока что обнародованы только те выводы, с которыми согласны все члены группы, но наработок имеется горазда больше. В любом случае резюме доклада довольно короткое: самолет был ракетой из российского «Бука». Версии о технической неисправности «Боинга», террористической атаке внутри самолета и об атаке с воздуха исключены.

По данным следствия, ракетный комплекс «Бук» прибыл на подконтрольную сепаратистам территорию из России, произвел пуск ракеты из района населенного пункта Первомайский, к югу от Снежного. После запуска «Бук» через Снежное и Дебальцево прибыл в Луганск, а оттуда был доставлен обратно в Россию.

В докладе JIT российское правительство прямо не обвиняется в пуске ракеты по гражданскому самолету, однако очевидно, что к системам такого класса на территории России имеет доступ только Министерство обороны.

Глава центрального департамента уголовных расследований национальной полиции Нидерландов Уилберт Паулиссен рассказал на пресс-конференции, что к столь однозначным выводам удалось прийти благодаря анализу огромного количества информации — это и перехваты телефонных и радиопереговоров, и фотографии с места событий, и свидетельства очевидцев, и даже данные спутниковой разведки.

Так, некоторые люди, которые в момент запуска ракеты находились недалеко от предполагаемого места стоянки «Бука», смогли подтвердить, что слышали громкий звук и видели инверсионный след от ракеты. Этот же след попал на три фотографии, на них видно что-то вроде столба дыма.

Комиссия располагает многочисленными фотографиями конвоя, который сопровождал «Бук» по подконтрольной сепаратистам территории. Из того, что скрыть прохождение такой техники достаточно сложно, а также из наличия в конвое людей в форме делается вывод: «Бук» находился в Донецкой области по крайней мере с ведома сепаратистов.

Следователям предстоит установить личности 100 человек, которые причастны к запуску и транспортировке «Бука». Это и те, кто обслуживал установку, и те, кто сопровождал ее. На данный момент речь идет только о подозреваемых.

Пока же следствие, впрочем, не готово дать ответы на все вопросы. Ключевой — действовал ли экипаж «Бука» по своей воле исполнял приказ, и если исполнял, то чей. Соответственно, пока нет полного списка подозреваемых в причастности к этой трагедии. Хотя и утверждается, что в предварительном списке находится около 100 имен.

В итоге срок расследования продлили до начала 2018 года. Возможно именно тогда будет решено, что делать с итогами расследования — пока непонятно, к юрисдикции какого суда можно отнести это дело.

На пресс-конференции российские журналисты пытались узнать, что думает следственная группа про свежие данные с радаров в Ростовской области, о наличии которых российское Минобороны рассказало на днях. Ответ был однозначным: во-первых, новые данные еще не прислали, во-вторых, имеющихся доказательств достаточно для того, чтобы составить ясную картину произошедшего.

В ответ на вопрос о сотрудничестве с российской стороной представитель JIT отметил, что хотя какие-то данные и предоставлялись, далеко не все запросы были удовлетворены.

Как на этот доклад отреагируют в Европе, пока непонятно — хотя уже сейчас данные JIT позволяют сделать выводы о принадлежности «Бука», обвиняемые так и не названы, а следственная группа подчеркивает, что точку в этом деле должен поставить суд. Где и когда может пройти процесс — непонятно.