Видео дня. ДиКаприо стал героем фильма об экологии

National Geographic выпустил трейлер документального фильма «До потопа», главную роль в котором сыграл американский актер, а в последние годы - и экологический активист Леонардо ДиКаприо.

Картина посвящена трагическим событиям во всем мире, связанным с изменениями климата. «Я просто хочу знать, как далеко мы зашли, и есть ли что-то, что мы можем сделать, чтобы это остановить», – заявляет ДиКаприо, который предстает в фильме в роли ведущего.

По ходу ленты звезда Голливуда встречается с папой Римским и Бараком Обамой, а также экологическими активистами и обычными людьми по всему миру. Актеру помог в производстве фильма режиссер Фишер Стивенс.

Картина выйдет в кинотеатрах Нью-Йорка и Лос-Анджелеса с 21 октября, на канале National Geographic по всему миру – с 30 октября.