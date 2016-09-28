«Единая Россия» с другими парламентскими партиями (которые на ее фоне вполне могут считаться обладателями минифракций) уже договорилась о разделе думских постов, так что глобальных новостей от новой Думы ждать пока не стоит. В связи с этим журналисты сконцентрировали внимание на независимых депутатах-одномандатниках.

Напомним, в Думу прошли трое «независимых» одномандатников. Это лидер партии «Родина» Алексей Журавлев, он выиграл в одном из округов Воронежской области, глава «Гражданской платформы» Рифат Шайхутдинов, он избрался в Башкирии и Владислав Резник — он шел как самовыдвиженец в Адыгее, но является членом «Единой России», а в Думе заседает с 1999 года.

Алексей Журавлев голосует в Воронеже 18 сентября 2016. Фото: rodina.ru

По Конституции новый состав Думы начнет работать только с момент начала проведения первого заседания — однако его подготовка уже началась. Во вторник, пишет РБК, на Охотном ряду в Госдуме состоялось заседание временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания. На нем, в частности, обсуждались поправки в регламент Думы, касающиеся работы одномандатников. Так как в шестой Думе одномандатников не было, действующий регламент их статус никак не оговаривает.

Окончательно вопрос будет утвержден 5 октября, на первом заседании новой Думы, но подготовленный проект пока предполагает следующую схему. Во фракцию должны входить все депутаты, которые были выдвинуты соответствующей партией. Одноманатники-самовыдвиженцы, а также представители партий, которые не смогли провести в Думу свой список, вправе будут либо остаться независимыми, либо примкнуть к любой фракции.

Новый проект регламента «цементирует» по возможности фракцию «Единой России», из которой иначе могли бы в результате тех или иных конфликтов покидать одномандатники.

Так как одномандатников-неединороссов в седьмой Думе всего два, довольно просто узнать, как они собираются поступать. Алексей Журавлев был депутатом и шестой Думы от «Единой России». При этом не был ни членом ЕР, ни членом «Родины» — закон запрещает быть членом одной партии, но выдвигаться от другой. Теперь же он планирует вступить в свою партию, и присоединяться к фракции ЕР не намерен.

Рифат Шайхутдинов также останется независимым депутатом. Более того, он призвал партии, которые не смогли пройти в парламент, продвигать свои инициативы через его политическое объединение.

«По результатам выборов в Госдуму почти 6 млн голосов (12% от всех проголосовавших) были отданы избирателями за партии, не преодолевшие пятипроцентный барьер. Это огромное количество сравнимо с населением таких стран, как Норвегия или Сингапур», — объяснил «Известиям» смысл своей инициативы Шайхутдинов.

Рифат Шайхутдинов на предвыборной встрече с избирателями. Башкирия, 9 сентября 2016. Фото: праваяпартия.рф

Тем временем «Ведомости» подсчитали, во сколько обошлись разным партиям голоса их избирателей. Всего на кампанию партии потратили 2,4 млрд рублей. Больше всего потратила ЛДПР, 663 млн. На втором месте ЕР с 471 млн, потом идет СР с 432 млн. КПРФ с 176 млн потратила на выборы меньше, чем «Яблоко» (364 млн и «Партия роста» (245 млн).

Эти данные хоть и не учитывают поступления в региональные фонды, но дают возможность оценить эффективность партийных кампаний.

Если разделить размер избирательного фонда на количество полученных каждой партией голосов, то окажется, что самую дорогую кампанию провели «Партия роста» и «Яблоко»: 360 и 346 рублей за голос соответственно. «Парнас» потратил на каждый голос 91 рубль.

Среди прошедших в Думу партий больше всего потратила СР, 131 рубль за голос. На втором месте ЛДПР (95 рублей), потом КПРФ (25 рублей) и ЕР (16,5 рублей).

А дешевле всего голоса достались «Коммунистам России», они потратили всего 4 рубля на каждого проголосовавшего за них.