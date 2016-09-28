Одинокие одномандатники
«Единая Россия» с другими парламентскими партиями (которые на ее фоне вполне могут считаться обладателями минифракций) уже договорилась о разделе думских постов, так что глобальных новостей от новой Думы ждать пока не стоит. В связи с этим журналисты сконцентрировали внимание на независимых депутатах-одномандатниках.
Напомним, в Думу прошли трое «независимых» одномандатников. Это лидер партии «Родина» Алексей Журавлев, он выиграл в одном из округов Воронежской области, глава «Гражданской платформы» Рифат Шайхутдинов, он избрался в Башкирии и Владислав Резник — он шел как самовыдвиженец в Адыгее, но является членом «Единой России», а в Думе заседает с 1999 года.
По Конституции новый состав Думы начнет работать только с момент начала проведения первого заседания — однако его подготовка уже началась. Во вторник, пишет РБК, на Охотном ряду в Госдуме состоялось заседание временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания. На нем, в частности, обсуждались поправки в регламент Думы, касающиеся работы одномандатников. Так как в шестой Думе одномандатников не было, действующий регламент их статус никак не оговаривает.
Окончательно вопрос будет утвержден 5 октября, на первом заседании новой Думы, но подготовленный проект пока предполагает следующую схему. Во фракцию должны входить все депутаты, которые были выдвинуты соответствующей партией. Одноманатники-самовыдвиженцы, а также представители партий, которые не смогли провести в Думу свой список, вправе будут либо остаться независимыми, либо примкнуть к любой фракции.
Новый проект регламента «цементирует» по возможности фракцию «Единой России», из которой иначе могли бы в результате тех или иных конфликтов покидать одномандатники.
Так как одномандатников-неединороссов в седьмой Думе всего два, довольно просто узнать, как они собираются поступать. Алексей Журавлев был депутатом и шестой Думы от «Единой России». При этом не был ни членом ЕР, ни членом «Родины» — закон запрещает быть членом одной партии, но выдвигаться от другой. Теперь же он планирует вступить в свою партию, и присоединяться к фракции ЕР не намерен.
Рифат Шайхутдинов также останется независимым депутатом. Более того, он призвал партии, которые не смогли пройти в парламент, продвигать свои инициативы через его политическое объединение.
«По результатам выборов в Госдуму почти 6 млн голосов (12% от всех проголосовавших) были отданы избирателями за партии, не преодолевшие пятипроцентный барьер. Это огромное количество сравнимо с населением таких стран, как Норвегия или Сингапур», — объяснил «Известиям» смысл своей инициативы Шайхутдинов.
Тем временем «Ведомости» подсчитали, во сколько обошлись разным партиям голоса их избирателей. Всего на кампанию партии потратили 2,4 млрд рублей. Больше всего потратила ЛДПР, 663 млн. На втором месте ЕР с 471 млн, потом идет СР с 432 млн. КПРФ с 176 млн потратила на выборы меньше, чем «Яблоко» (364 млн и «Партия роста» (245 млн).
Эти данные хоть и не учитывают поступления в региональные фонды, но дают возможность оценить эффективность партийных кампаний.
Если разделить размер избирательного фонда на количество полученных каждой партией голосов, то окажется, что самую дорогую кампанию провели «Партия роста» и «Яблоко»: 360 и 346 рублей за голос соответственно. «Парнас» потратил на каждый голос 91 рубль.
Среди прошедших в Думу партий больше всего потратила СР, 131 рубль за голос. На втором месте ЛДПР (95 рублей), потом КПРФ (25 рублей) и ЕР (16,5 рублей).
А дешевле всего голоса достались «Коммунистам России», они потратили всего 4 рубля на каждого проголосовавшего за них.