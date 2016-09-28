Эксперт: Межправительственные соглашения с Тунисом и Кубой открывают большие возможности для дальнейшего взаимодействия с этими странами в атомной сфере

На полях юбилейной Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене Россией были подписаны несколько соглашений в атомной сфере, в частности, межправительственные соглашения с Тунисом и Кубой, предусматривающие сотрудничество в области мирного использования атомной энергии. Кроме того, Росатом и Комиссия по атомной энергии Иордании подписали меморандум по обучению и подготовке кадров для первой иорданской АЭС, которая будет построена по российскому проекту.

Леонид Гусев, эксперт Аналитического центра МГИМО (У) МИД РФ:

Межправительственные соглашения с Тунисом и Кубой открывают большие возможности для дальнейшего двустороннего взаимодействия с этими странами в атомной сфере.

В случае Туниса речь идет о возможном строительстве атомной станции, которая помогла бы этой стране снизить зависимость от импортируемых углеводородов. Кроме того, Тунису также могут быть интересны такие проекты, как водоопреснительные установки, ядерный исследовательский центр, установки для облучения агропродукции.

В случае с Кубой наиболее перспективным, на мой взгляд, является сотрудничестве в ядерной медицине. В этой стране очень развито здравоохранение, и развитие такого высокотехнологичного и эффективного с точки зрения лечения заболеваний (в первую очередь онкологических) направления придаст кубинской медицине новый импульс. Россия уже готова поставлять на Кубу медицинские изотопы, обсуждаются перспективы создания на острове центра по облучению продуктов питания и медицинских изделий.

Соглашение с Иорданией о подготовке кадров является логичным шагом в реализации проекта по строительству первой в стране атомной станции. Как известно, Росатом для стран-новичков предлагает комплексный пакет, предусматривающий не только строительство атомных энергоблоков, но и оказание помощи в создании инфраструктуры, разработки законодательства, подготовки кадров. Такой комплексный подход значительно облегчает жизнь заказчику и гарантирует долгосрочные заказы поставщику.