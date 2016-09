«Коммерсантъ» в статье «Команды "стройся" не поступало» обращает внимание: в новой Думе пока нет комиссии по парламентскому центру.

Белый дом готовит проект стимулирования вывоза несырьевых товаров, утверждается в статье «Экспорт поддержат по месту назначения».

«Георгию Полтавченко не изменяет чувство должности»: губернатор Санкт-Петербурга и другие главы регионов после выборов продолжают работать на своих местах.

«Ведомости» в статье «Конкурентоспособность России почти не растет» объясняют, почему в рейтинге Всемирного экономического форума страна рухнула в индексе по макроэкономике.

«Волна импортозамещения может затронуть банки»: чиновники обсуждают, не обязать ли их использовать российское шифрование в интернет-банкинге.

«S7 Group Филевых займется запуском ракет»: компания купит у РКК «Энергия» проект «Морской старт» в Тихом океане.

РБК в статье «"Морской старт" пошел на взлет» также пишет о покупке авиакомпании S7.

В статье «Каждому — по конкурентоспособности» дается несколько иной взгляд на новый рейтинг ВЭФ.

Как россияне используют маткапитал, написано в статье «Жилье и наличные».

«Известия» утверждают: «Каталония признает Крым российской территорией». Власти в Барселоне, говорится в статье, намерены провести референдум о независимости региона вопреки воле Мадрида.

«Антибиотики без рецепта не продадут»: под руководством Минздрава создается национальный план действий по борьбе с устойчивостью к антимикробным препаратам.

«Банки проявили чудеса кредитной щедрости»: финансисты резко увеличили лимиты по картам и займам наличными для «своих».

«Газета.ru» в статье «Армия ЕС против армии НАТО» пишет о том, почему Великобритания выступила против создания армии единой Европы.

Чем опасна война «сливов» об отставках в высших эшелонах власти, описано в статье «Слуховой аппарат».

The Economist рассказывает как защищается информация. «Безопасность данных: Вот как это делать» (Data security: That’s the way to do it). Кембриджский знаток показывает ФБР, как можно сэкономить при оплате взлома телефона.

«Ежедневный график: Преступность в американских городах» (Daily chart: Crime in American cities). Преступность в крупных американских городах падает почти по всей стране.

Bloomberg: «Саудиты и Иран должны закрыть дыру в 600 000 баррелей, чтобы достичь сделки в ОПЕК» (Saudis and Iran Must Bridge 600,000 Barrel Gap for OPEC Deal). У Саудовской Аравии и Ирана осталось всего два месяца, чтобы решить проблему с разницей в объеме ежедневной нефтедобычи (600 000 баррелей). Это необходимо, чтобы достичь соглашения, которое может предотвратить еще один год переизбытка предложения на нефтяном рынке.

«Проверка фактов по итогам первых дебатов между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон» (Fact-Checking the First Donald Trump-Hillary Clinton Debate). Автор предлагает пристрастный разбор утверждений, сделанных кандидатами в президенты США во время первых дебатов.

The Wall Street Joirnal: «Выступление Трампа не помогло ему заручиться симпатиями скептически настроенных изберателей, говорят стратеги GOP» (Trump Performance Failed to Win Skeptical Voters, GOP Strategists Say). Многие республиканские политтехнологи после первых президентских дебатов заявили, что республиканский номинант Дональд Трамп, по всей видимости, не смог победить скепсис среди избирателей, которым он не нравился до дебатов.

«Итальянские банки задумались о маловероятном спасителе — Джеймсе Даймоне» (Italy’s Banks Look to an Unlikely Savior: James Dimon). После неудачных попыток спасти наиболее пострадавшие итальянские банки правительство Италии задумалось об одном маловероятном потенциальном помощнике — американском бизнесмене и гендиректоре JPMorgan Chase Джеймсе Даймоне.