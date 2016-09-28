Минэкономразвития разработало законопроект, который в случае принятия позволит правительству быстро отправлять в отставку руководителей госкомпаний, которые допустили резкий рост долговой нагрузки, снижение прибыли или выручки или перестали платить зарплаты работникам.

В кризис правительство мечется между приватизацией собственности и ужесточением контроля над ней, но в очередной раз выбирает второй вариант. Вполне может быть, что работу нескольких госкомпаний действительно удастся наладить из Белого дома, но в собственности правительства находится настолько огромное число организаций, что всеми ими эффективно руководить из одного центра в принципе невозможно — это подтверждает хотя бы советский опыт.

А юридически наладить систему контроля за госкомпаниями несложно, вот только зачем стараться?