Эксперт: Снижение цен на сырьевых рынках открывает для Туниса возможности для инвестирования в диверсификацию источников энергии

26 сентября в рамках Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Россия и Тунис подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области мирного атома. Россия готова предложить Тунису свой опыт в строительстве АЭС, опреснении воды, строительстве исследовательских атомных реакторов, использовании ядерных технологий в медицине и сельском хозяйстве, разведке и добыче урана.

Василий Копосов, начальник отдела анализа финансовых рынков ООО «КИТ Финанс»:

Основа энергобаланса Туниса – это нефть и газ. Сейчас Тунис выигрывает от снижения цен на сырьевых рынках, что открывает для этой страны возможности для инвестирования в диверсификацию источников энергии и один из способов – строительство атомной электростанции.