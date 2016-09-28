Эксперт: Заказ Росатому на строительство АЭС в Иордании повлечет за собой рассчитанный на много десятилетий многосоставной проект

На полях юбилейной Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене Россией были подписаны несколько соглашений в атомной сфере. Так, были подписаны межправительственные соглашения с Тунисом и Кубой, предусматривающие сотрудничество в области мирного использования атомной энергии. Кроме того, Росатом и Комиссия по атомной энергии Иордании подписали меморандум по обучению и подготовке кадров.

Николай Кузелев, замдиректора по науке ЗАО «Научно-исследовательский институт интроскопии МНПО «Спектр», профессор МИФИ:

На сегодняшний день, с учетом экономической обстановки в мире, действия Росатома на мировом рынке – строительство АЭС в Иордании, развитие ядерной медицины в Кубе, российско-тунисские атомные отношения, то есть шаги по расширению сферы своей деятельности и портфеля заказов – это совершенно логичные шаги.

Мне доводилось в свое время бывать в еще мирной Сирии, которую сейчас из-за происходящего практически не видно. Там еще Советским Союзом под Дамаском был построен ядерный центр. И они его так развивали, что он давал возможность хорошо жить и самим сирийцам, и их соседям по всему региону, включая Израиль. Например, использование облучателя позволяло сохранять продукты на значительно большее, чем обычно, время. Широко использовалось в мире и наше отечественное медицинское оборудование. И все это благодаря сотрудничеству с СССР. Я считаю, нельзя прерывать эту традицию и закукливаться только на собственных потребностях и нуждах. И приветствую решение руководства Росатома, которое не сводит развитие отрасли только к энергетике.

Сегодня я занимаюсь дефектоскопией (в том числе и с гамма-источниками), и мы, будучи монополистами по этому направлению, продаем за рубеж техники больше, чем по России. Вот такая большая потребность в мире в нашей технике. Причем, когда наш партнер однажды перестал работать, то появился другой и продажи не упали, несмотря на общемировой экономический кризис. На примере нашей компании можно сказать, что атомная отрасль диверсифицируя свою деятельность, гарантирует заработки в бюджет государства на много лет вперед. Это очевидная польза для страны. И я бы не сказал, что мы разбрасываемся на мелочи, отклоняясь от основного курса. Мы же всегда занимались не только чистой энергетикой, но и сопутствующими направлениями, кстати, не только радиационными. Отечественная атомная отрасль ведь много лет занимались и облучением продуктов, и модификацией свойств полимеров, и стерилизацией медицинских приборов. И институт, который я возглавлял – НИИТФА, всегда работал на договорной основе, легко перешел на стадию самофинансирования и всегда приносил прибыль государству. Поэтому диверсификацией деятельности можно и нужно заниматься. И тот факт, что внутри страны сложно найти инвесторов, не должен останавливать атомную отрасль в развитии. Найдем их за рубежом!

В той же Иордании соглашение заключено в рамках проекта строительства первой АЭС. Это значит, что заказ Росатому на строительство атомной станции повлечет за собой большой многосоставной проект, рассчитанный на много десятилетий. Он будет касаться и проектирования, и подготовки кадров, и изготовления оборудования, и собственно строительства, а затем эксплуатации, сервиса (ремонты, модернизация), поставки топлива в течение всего срока службы. Так что не зря Росатом растит свой международный портфель. Государство с этого тоже получит прибыль в бюджет. Главное, не забывать за бизнес-процессами про научную деятельность. Без нее развитие технологий, приносящих прибыль, проблематично.