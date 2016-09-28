В ночь со вторника на среду умер Шимон Перес, бывший премьер-министр и президент Израиля. Англоязычная пресса в связи с этим обсуждает его наследие, а заодно отчасти и израильскую политику.

The Economist посвятил Пересу некролог под заголовком «Интриганство во имя мира». Пересу, пишет автор, удалось пережить прочих отцов-основателей его государства, но не удалось добиться того, к чему он больше всего стремился – установить в стране долгосрочный мир. Вообще упущенные возможности были постоянной темой в карьере Переса. Он занимал высшие посты – был президентом, дважды премьер-министром, - но политические конфигурации все время были неудачными. Тем не менее, его достижения, особенно в сфере международных отношений и развития оборонной отрасли, оказали большое влияние на положение Израиля.

Шимон Перес (на переднем плане слева) и Голда Меир на строительстве ядерного реактора в Сореке. 1958. Фото: www.soreq.gov.il

Одним из важнейших его достижений автор считает секретную сделку с Францией, благодаря которой появилась возможность для создания израильского ядерного арсенала, существование которого никогда не было открыто признано. Только в этом году Перес косвенным образом подтвердил этот факт, когда заявил, что за счет этого арабы понимают, что уничтожить государство Израиль не получится, а это уже повод, чтобы установить хотя бы частичный мир.

Также автор подчеркивает, что кулуарная политика давалась Пересу значительно лучше, чем публичная. Устанавливать личные политические связи ему тоже было трудно, потому что он не принадлежал к сообществу коренных израильтян, а иммигрировал из Польши в возрасте 11 лет. Кроме того, он все время был «человеком в пиджаке» в стране, где больше всего ценится военная доблесть.

Wall Street Journal прежде всего напоминает, что Перес был лауреатом нобелевской премии мира за неустанные попытки наладить мир с палестинцами. Он занимался политикой более семидесяти лет и был последним из группы лидеров (в их числе были также Давид Бен-Гурион, Моше Даян, Голда Меир и Ариэль Шарон), заставших создание государства Израиль в 1948 г.

Премию мира он получил на вершине своей карьеры в 1994 г., после того как он провел переговоры по израильско-палестинской мирной сделке, которая получила название «Соглашения в Осло». Эта сделка задала основу для развития решения по принципу «два государства для двух народов», при котором окончание конфликта достигается путем создания государства Палестины наряду с государством Израилем.

NY Times подчеркивает, что хотя Перес был главным организатором израильской оборонной индустрии и, в частности, инициатором формирования ядерного арсенала, он же всегда был последовательным сторонником мирного урегулирования отношений с арабским миром. В последние годы эта его позиция стала довольно маргинальной, особенно после того как события «арабской весны» (2011 г.) привели к беспокойству на границах Израиля.

Собственно сделка, заключенная в 1994 г. не дала устойчивого эффекта. Первое потрясение она испытала в 2000 г., после того как лидер оппозиции Ариэль Шарон посетил стену плача. На следующий день израильская полиция стреляла по протестующим, которые бросали камни. Таким образом началась новая волна насилия, ставшая известной как вторая интифада. Это не закончилось со смертью Ясира Арафата в 2004 г.