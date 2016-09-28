Сегодня утром сотрудники Следственного комитета и ФСБ пришли с обысками в Центральное управление государственного автодорожного надзора (УГАДН) по Москве Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор). Следователи подозревают сотрудников ведомства в получении взятки за общее покровительство компаниям, занимающимся пассажирскими и грузовыми перевозками. Обыски прошли по 27 адресам, в том числе в отделах УГАДН по Южному, Юго-Западному и Западному округам, а также в домах и квартирах подозреваемых.

Об обысках в здании управления Ространснадзора в Москве утром сообщили несколько информационных агентств. По данным источника «Интерфакса», в рамках следственных действий были задержаны несколько чиновников, среди которых руководитель УГАДН Игорь Суржик и начальник Южного управления ведомства Игорь Высоцкий. Позже СК подтвердил факт обысков, но имена подозреваемых не назвал.

По версии следствия, задержанные должностные лица из числа сотрудников УГАДН получали взятки за покровительство коммерческим организациям, осуществляющим перевозки по Москве и в других регионах страны. Якобы за деньги подозреваемые сообщали представителям организаций о планирующихся проверках, а также закрывали глаза на допущенные административные нарушения. Общая сумма средств, полученных в качестве взяток, составляет не менее 1,15 миллиона рублей.

Следователи не исключают, что в скором времени удастся установить другие аналогичные эпизоды преступлений. СК возбудил уголовное дело по статьям «Получение взятки» (ч.6 ст.290 УК) и «Дача взятки» (ч.5 ст.291 УК). «В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений. Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на задержание лиц, причастных к совершению преступления», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Других подробностей утренней операции и расследования уголовного дела не сообщается. Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах утверждает, что обыски прошли в 30 региональных отделениях Ространснадзора. Собеседник агентства отмечает, что чиновники, подозреваемые в получении взяток, разрабатывались оперативниками ФСБ и МВД в течение нескольких месяцев. По его словам, они брали деньги у транспортных предприятий, осуществлявших пассажирские перевозки на маршрутных такси.

Рейдовое мероприятие автотранспортного надзора. Фото: ugadn71.tu.rostransnadzor.ru

Телеканал РЕН сообщил, что по делу о коррупции в Ространснадзоре задержаны 10 человек, в том числе инспектор отдела автотранспортного надзора по Западному, Юго-Западному и Южному административным округам Москвы Денис Зуев. Официально ни имена задержанных, ни их процессуальный статус не сообщаются.

Это уголовное дело стало новым звеном в цепочке громких антикоррупционных дел, фигурантами которых являются высокопоставленные чиновники и сотрудники правоохранительных органов. С начала года было возбуждено около десятка таких дел. 13 сентября Басманный суд Москвы отправил под домашний арест Ярослава Одинцова, гендиректора специального летного отряда «Россия», который занимается перевозкой первых лиц государства. Ему инкриминируется превышение должностных полномочий. Дело о мошенничестве при закупке оборудования для самолетов авиаотряда было возбуждено весной. Речь идет о хищениях на сумму около 16 миллионов рублей. Всего по делу проходит 11 человек.

10 сентября по подозрению в получении взятки в размере семи миллионов рублей был арестован исполняющий обязанности руководителя управления «Т» антикоррупционного глава МВД Дмитрий Захарченко. Следователи утверждают, что при обысках в квартирах его родственников было обнаружено 120 миллионов долларов и два миллион евро.

Несколькими днями ранее обыски прошли в офисах группы «Ренова» и подконтрольной ей энергокомпании «Т-Плюс». По подозрению в даче крупных взяток были арестованы два топ-менеджера, близких к миллиардеру Виктору Вексельбергу. По версии следствия с 2007 по 2014 год бывшие и действующие руководители «Т-Плюс» находились в сговоре с высшими должностными лицами Республики Коми, которые входили в так называемое «преступное сообщество Гайзера». Подозреваемые платили чиновникам за установление максимально выгодных тарифов на тепло- и электроэнергию, а также предоставление иных льгот и создание комфортных условий для бизнеса.

24 июля в ресторане в центре Москвы по подозрению в получении взятки был задержан тогдашний губернатор Кировской области Никита Белых. Следствие обвиняет его в получении взятки на общую сумму 400 тысяч евро.

19 июля ФСБ пришла с обысками в Следственный комитет и задержала трех его высокопоставленных сотрудников. Их обвинили в получении крупной взятки от одного из лидеров криминального мира Захария Калашова (Шакро Молодого), который подозревается в причастности к убийству двух человек во время перестрелки около московского ресторана Elements. За один миллион долларов сотрудники СК должны были помочь людям «вора в законе», которые также проходят по делу об убийстве, выйти на свободу.

В начале лета был задержан мэр Владивостока Игорь Пушкарев, он обвиняется в злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе. По версии следствия, с 2009 по 2014 год компания «Дороги Владивостока», подконтрольная городской администрации, закупала строительные материалы у фирмы, которой владеют родственники мэра. Товары приобретались по завышенным ценам, в результате чего мэр, как утверждают следователи, получил не менее 45 миллионов рублей.

Крупный приговор был вынесен в отношении мэра Ярославля Евгения Урлашова. 3 августа суд приговорил его к 12 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу в 60 миллионов рублей. Урлашов признан виновным в получении взятки в размере 17 миллионов рублей и в покушении на получение взятки в особо крупном размере.