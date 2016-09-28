Новость дня

Первый заместитель губернатора Кемеровской области Максим Макин объявил о своем отстранении от должности. «Я попросил губернатора отстранить меня от занимаемой должности до конца проверки прокуратуры», — заявил он на специально созванной пресс-конференции.

Макин пояснил, что проверка прокуратуры связана с тем, что «какая-то группа лиц пишет анонимки в Москву». «Намекают, что надо приостановиться. Мне не безразлично, эти лица дискредитируют администрацию для дестабилизации ситуации в области», — чиновник.

Антиновость дня

Башкирия может лишиться 2 млрд рублей доходов в результате перераспределения 1% налога на прибыль в бюджеты «слабых» регионов, сообщила министр финансов республики Рида Субханкулова.

«Наши ежегодные потери составят 2 млрд рублей, которые будут направлены тем субъектам, которые нарастили бюджетный долг. То есть от тех регионов, которые хорошо и эффективно работают, перераспределять тем, кто работает плохо. Конечно, мы недовольны, так же недовольны Татария, Москва и Московская область (которая потеряет 6 млрд рублей)», — заявила министр.

Непонятная новость дня

Указом главы Адыгеи Аслана Тхакушинова премьер-министр республики Мурат Кумпилов освобожден от занимаемой должности в связи с избранием депутатом регионального парламента.

Тем же указом и.о. премьер-министра Адыгеи назначена Наталья Широкова, ранее работавшая в должности заместителя премьера. Кумпилов возглавлял правительство Адыгеи с 2008 года.

Ассорти

Жители и компании Тульской области значительно сократили задолженность перед коммунальщиками в преддверии отопительного сезона. «С мая по сентябрь 2016 года задолженность снизилась практически на 36%, с 2 млрд 150 млн рублей до 1 млрд 358 млн рублей. В сентябре 2016 года задолженность в сравнении с аналогичным периодом 2015 года уменьшилась на 61 млн рублей», — сообщила министр строительства и ЖКХ Элеонора Шевченко на встрече с главой региона Алексеем Дюминым.

Министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко на встрече с главой региона Алексеем Дюминым. Фото: www.tularegion.ru

По ее словам, отопительный период уже начался в 21 муниципальном образовании, в Белевском, Воловском районах, в городе Донской, поселках Славный и Новогуровский начнется в течение недели.

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Депутаты Саратовской областной думы на очередной сессии в среду избрали членом Совета Федерации своего коллегу Олега Алексеева. За его кандидатуру единогласно проголосовали все 28 присутствующих на заседании депутатов.

Алексеев сменил в Совете Федерации Михаила Исаева, полномочия которого были прекращены в связи с его избранием в Госдуму.

Алексеев родился 21 декабря 1967 года в селе Куриловка Новоузенского района Саратовской области. С января 2010 года по настоящее время — директор по общим вопросам компании «Куриловские Калачи плюс». В октябре 2012 года был избран депутатом Саратовской областной думы пятого созыва.

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Власти Курганской области не принимают действенных мер для эффективной газификации в регионе, заявила глава Курганского УФАС России Ирина Гагарина.

«Существует закрепленная законодателем схема подключения к сети газораспределения. В случае если к селу подведены газораспределительные сети, заказчик обязан заключать контракт с единственно возможным поставщиком. В Курганской области вместо того, чтобы идти по законодательно закрепленной схеме, власти используют аукционы и привлекают сторонние компании, что невыгодно жителям области. Более того, есть подозрение, что эти схемы кому-то на руку. Информацию о применении незаконной схемы газификации мы довели до всех правоохранительных органов», — сказала она.