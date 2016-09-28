Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
28 сентября 2016, среда, 13:00
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

С 2017 года владельцев незарегистрированной недвижимости будут ее лишать
Виктор Рейн: В области есть потенциал для развития малоэтажного строительства
Инвестиции в экономику Тюменской области выросли до 129 миллиардов рублей
Фестиваль «Этнолайф»: мастер-классы, музыка и еда разных народов
Водителя с марихуаной в машине выдало поведение
В Новосибирской области завершен основной этап Всероссийской сельскохозяйственной переписи
Сплошной фальсификат: масло из тюменских магазинов не прошло проверку
Угнанный в июне в Советском районе автомобиль найден
Скоро в школу: где и как выбирают одежду тюменские старшеклассники
«Зоосад»: абиссины – любимцы фараонов!
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
28 сентября 2016, 12:09

Рыба ищет, где глубже, а рыбаки – где эффективнее

Рыболовный траулер в Охотском море
Рыболовный траулер в Охотском море
Фото: sakhalin.name

Российские рыбопромышленники продолжают дискутировать о новом законопроекте о рыболовстве (квоты под киль) и импортозамещении в судостроении. Проблема в том, что отечественные верфи два десятилетия не занимались строительством крупнотоннажного флота, а тот, что ходит на рыбалку сейчас, работает уже на износ.

Российские рыбная отрасль демонстрирует высокие показатели, а сами рыбаки отмечают: это позволило накопить значительные инвестресурсы и задуматься, наконец, о модернизации флота. Рыбопромышленные компании заявляют о грандиозных планах по освоению Дальнего Востока, о строительстве современных крупнотоннажных судов с использованием механизма инвестиционных квот.

«В соответствии с поручением президента мы подготовили соответствующий закон (о квотах) и нормативные акты, - говорит замглавы Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук. - Впервые нематериальными активами предлагается окупать материальные инвестиции. Вопрос стоит о том, чтобы действительно обновить флот, где судам более 30 лет. Планируется построить более 100 траулеров и перерабатывающие заводы. Все это в рамках существующих ресурсов, которые есть у предприятий, и они предназначены для улучшения их эффективности».

Правда, принцип «квоты под киль», который, по задумке Росрыболовства, придаст инвесторам импульс для строительства крупнотоннажных судов на российских верфях, начнет действовать лишь с 2019 года - частным инвесторам будет выделено 20% квот на добычу водных биоресурсов (ВБР). К тому же новый законопроект призван стимулировать строительство крупнотоннажников прежде всего на российских верфях. И с этим возникают проблемы. Учитывая, что на строительство траулера уходит не менее двух лет - первый российский «новострой» рыбаки увидят лишь после 2020 года. Хотя сами специалисты говорят о том, что флот нужно обновлять прямо сейчас – сроки эксплуатации большинства судов приближаются к критическому.

«Средний возраст крупнотоннажных траулеров в Российском флоте - около 28-30 лет, а рассчитанный возраст выбытия - 30-35 лет, - говорит директор по корпоративным коммуникациям ООО «Русская Рыбопромышленная Компания» (РРПК) Илья Власенко. - Пиковая нагрузка по выбытию судов придется как раз на 2020 год, когда массово, десятками, суда будут списываться. К этому сроку необходимо наладить массовое производство крупнотоннажных, в первую очередь, траулеров: на них падает основная нагрузка по промышленной добыче массовых видов рыбы.

Не надо забывать, что на российских верфях опыта строительства крупнотоннажных траулеров нет - в последние 20 лет их в России просто не строили. В результате, прежде чем построить судно, нужно будет для начала подготовить сами верфи, закупить необходимое оборудование, подготовить персонал, что также требует времени и заметно удлинит процесс выхода первого судна из дока, возможно, на год или два. К этому необходимо добавить и то, что первое судно нового проекта, по факту, будет экспериментальным: на нем будут отрабатываться технологии производства, персонал будет нарабатывать необходимую экспертизу».

По словам директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, эксперты из Гипрорыбпрома подсчитали: из ныне действующих 104 крупнотоннажников к 2019 году в нашем флоте останется максимум 85-90 – при этом будет утеряна примерно четверть мощностей по добыче и переработке ВБР. Специалисты опасаются, что закрыть столь масштабную дыру за счет модернизации продолжающих работать старых судов фактически невозможно. «Не поможет в таком случае и приобретение или аренда большого числа небольших относительно дешевых судов, - полагает Журавлев. - Они просто не смогут в полной мере заменить супертраулеры, подготовленные не только под вылов, но и под оперативную переработку всей линейки продукции глубокой переработки. Только крупнотоннажные суда способны ходить по любым морям, вплоть до арктических и антарктических, только на них можно обеспечить максимальное использование вылавливаемого сырца, и только на них реально дать морякам настоящий комфорт. В отрасли неплохо представляют себе, что действительно массовый, сохраняющий за российским флотом его конкурентные преимущества, вылов минтая и сельди – этой главной океанской добычи, возможен только десятками могучих крупнотоннажных кораблей».

«По сравнению с советскими временами, когда был большой флот, большую часть судов сейчас распродали – на металлолом или они работают уже под чужим флагом, - говорит руководитель профсоюзной организации ОАО «Тихоокеанское управление промысловой разведки и научно-исследовательского флота» (ТУРНИФ) Александр Чернобаб.

По сути, и флота у нас сейчас нет. А то, что осталось – уже просто устарело морально и физически: суда проржавели, большую часть уже нужно списывать на берег. И сам российский флот нужно развивать, модернизировать. Вот у китайцев сейчас большой флот, я уже не говорю про японцев, которые первое место в мире держат. Все можно быстро сделать, ускорить эти процессы. И строят суда на иностранных верфях, и хотят строить для нас. Но там существуют бюрократические препоны, которые, я думаю, можно разрешить. За рубежом строят современные суда, оснащенные автоматикой, которые могут производить продукцию всей линейки глубокой переработки, обеспечат практически 100-процентное использование вылавливаемого ресурса, чтобы отходы не шли за борт. И такие проекты есть, иностранцы строят такие супертраулеры – там и рентабельность выше, и работать такие крупнотоннажники могут не только в наших водах, но и в мировом океане, даже в условиях Антарктики, и условия жизни для моряков там отличные. Ну хоть что-то нужно делать уже сегодня и срочно! Вот это затягивание, что, мол, программу квот запустят только в таком то там году приведет к тому, что полностью все развалится. Сейчас много рыбы и так идет за рубеж, а нам нужно кормить россиян. Рыбаки это понимают, и они готовы работать, когда будут созданы нормальные условия».

«Как привязать рыбаков к отечественным верфям, которые никогда не строили рыболовных судов? И родилось довольно странное для моряка, непонятное для обывателя, но на слух приятное выражение «квоты под киль», которое связывало две разных отрасли, - приводит портал «Корабел.ру» слова замдиректора рыбодобывающего ООО «Робинзон» Ирины Мокеровой.- Связали. Но две благие задачи – обновление рыболовного флота и расширение портфеля заказов российского гражданского судостроения, сложенные вместе, породили большое число неизвестных. Конечно, в России сегодня строятся современные военные корабли, подводные лодки, ледоколы, платформы атомных электростанций. А вот рыболовные суда не строились на российских верфях, а оборудование для них в России не производится. Перестроиться будет непросто, возможно, верфям потребуются дополнительные средства. Вопрос: сегодня какие конкретно верфи и сколько стапельных мест уже готовы выделить для закладки рыболовных судов?».

Вопросов у представителей отрасли пока гораздо больше, чем ответов. Рыбаки не понимают, на какие российские проектные институты они могут рассчитывать; будут ли отечественные верфи строить полнонасыщенные суда или их придется частично собирать на иностранной верфи; кому и по какому принципу будут предоставляться квоты, наконец, как власти намерены определять объемы строительства при условии, что 30% должно быть российским?

«Все эти вопросы и трудности могут быть решены, если первые, опытные, образцы судов строить на зарубежных верфях с активным привлечением российского персонала, - говорит Илья Власенко. - Разумеется, при этом компания потеряет возможность участвовать в программе «инвестиционных квот», но первое судно будет спущено на воду гораздо раньше, а компания получит экспертизу, отработанный технический проект и технологии, опытный персонал для переноса на российскую верфь и оперативного начала строительства судов по проекту. Было бы разумным, если бы российские верфи также активно участвовали в подобном проекте, направляя персонал для прохождения стажировок на западные верфи, строящие эти траулеры. Но это уже должны быть договоренности между верфями».

«Да, есть определенный процент локализации, который не выпускается в России, - отмечает Петр Савчук. - Но это вопрос технологический, мы будем предлагать, чтобы эти (зарубежные – ред.) предприятия производили оборудование у нас. Я считаю, что этот процесс можно организовать».

Кроме того, чиновникам необходимо разработать комплект постановлений правительства, который бы не только позволял регулятору принимать решения по выделению и закреплению инвестквот и объемов отечественных работ, но и координировать размещение заказов на российских верфях.

«Мы считаем, что до конца года мы подготовим все нормативно-правовые акты, Минсельхоз как раз должен предложить их Правительству, и до конца года они должны быть рассмотрены и приняты, - говорит Петр Савчук. - А с 2017 года мы действительно могли бы уже начать кампанию по выбору инвесторов».

Очевидно, что в первую очередь распределение квот на вылов минтая и сельди на Дальнем Востоке должно коснуться заказчиков крупнотоннажного флота, говорят эксперты. А также позволить рыбопромышленникам закладывать первые траулеры на иностранных верфях, имеющих колоссальный опыт строительства современного рыбопромыслового флота, а не только военные корабли. В этом случае эффект, заключающийся в ускорении и удешевлении строительства всей серии, превысит упущенную выгоду от неполучения инвестквот на головное судно. А рыбопромышленникам останется лишь пожелать «семь футов под килем».

Федор Сергеев

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Бэби-бокс
В СПЧ назвали запрет бэби-боксов необдуманным
Здание СКР в Москве
Чиновникам Ространснадзора предъявлено обвинение во взятках
Марс
Илон Маск раскрыл план колонизации Марса
Джош Эрнест
Белый дом допустил введение новых санкций против России из-за Сирии
Рыболовный траулер в Охотском море
Рыбаки ищут эффективных кораблестроителей
12:45 Задержанного в Варшаве за запуск беспилотника россиянина депортируют
12:39 В СПЧ назвали запрет бэби-боксов необдуманным
12:31 Власти приготовились ввести «налог на тунеядство»
12:09 Чиновникам Ространснадзора предъявлено обвинение во взятках
12:07 Минфин подтвердил готовность взыскать с «Газпрома» 170 млрд рублей налогов

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Федор Литке
С.К. Зарянко. Портрет генерал-адъютанта Ф. П. Литке (фрагмент). 1854
28 сентября 1797 года родился мореплаватель Федор Литке
11:59 Платежная система Samsung начнет работать в России
11:56 В Томской области летчики заметили метеорит
11:47 BlaBlaCar ввел комиссию для российских пассажиров
11:33 Facebook разблокировал страницу с анонсом фильма про Стерджеса
11:28 Правительство попросило право менять руководство убыточных госкомпаний
11:21 В Ространснадзоре провели около 30 обысков
11:15 Клинические испытания препарата против гепатита B проходят в России и Германии
11:08 Диплом призывавшего «поменьше питаться» депутата признан подделкой
11:05 Набиуллина пообещала сохранить государственную пенсию россиянам
10:59 В аэропорту Хургады согласились выделить терминал для туристов из России
10:46 Социологи рассказали о снижении интереса россиян к Сирии
10:37 СМИ узнали об аресте двух чиновников Ространснадзора за взятки
10:28 СМИ узнали подробности закрытия дела в отношении владельца Домодедово
10:26 Впервые за 50 лет США решили назначить посла на Кубе
10:17 Белый дом допустил введение новых санкций против России из-за Сирии
09:58 Минздрав предложит продавать антибиотики по рецепту
09:54 Россия запретила реэкспорт фруктов через Белоруссию
09:52 ЦБ попросит у ПФР предоставить банкам доступ к базе СНИЛС
09:43 Россия снова продвинулась вперед в рейтинге конкурентоспособности
09:24 Илон Маск раскрыл план колонизации Марса
09:17 СМИ узнали о просьбе Ливии к РФ начать в стране спецоперацию
09:14 Скончался экс-президент Израиля
09:04 Мизулина заявила о поддержке кабмином запрета бэби-боксов
08:47 Сообщение о смерти Брэда Питта оказалось вирусом
08:29 Канадцы обыграли сборную Европы в финальной игре Кубка мира по хоккею
08:19 Детский омбудсмен одобрила обращение о запрете абортов
08:05 Роспотребнадзор предложил штрафовать продавцов фальсификата школам на 3 млн рублей
01:18 Клинтон составила список предвыборных обманов Трампа
01:08 ФБР обвинило Россию во взломе сотовых телефонов демократов
01:01 Финляндия заявила о ракетных испытаниях по делу о крушении МН17
00:22 Новак спрогнозировал цены на нефть в 2016-2017 годах
00:13 Глава Пентагона обвинил РФ в разжигании сирийской войны
27.09 23:33 СМИ анонсировали совещание Иванова по транзиту нефтепродуктов
27.09 23:22 Ракета «Булава» самоликвидировалась в полете к учебной цели
27.09 23:12 Минпромторг урежет помощь успешным секторам автопрома
27.09 23:04 ВЭБ принял решение закрыть региональные представительства
27.09 22:34 Госдеп заверил в открытости Керри для бесед с Лавровым
27.09 22:26 МВД рассказало о спецоперации в центре Москвы
27.09 21:49 Брюссельский дипломат уточнил сроки отмены виз ЕС для Грузии и Украины
27.09 21:30 Суд отправил фигурантов дела о хищении квартир Минобороны за решетку
27.09 21:21 S7 Group договорилась о покупке плавучего космодрома у американцев
27.09 21:00 Украина использовала в Донбассе все советские минометы
27.09 20:42 Спецназ освободил заложника в центре Москвы
27.09 20:40 СМИ узнали суть отчета следователей по гибели МН17 над Донбассом
27.09 20:30 СМИ сообщили о деле против бывшего учителя 57-й московской школы
Apple Boeing Facebook Google NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия автопром Азербайджан Александр Лукашенко Алексей Навальный алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот банковский сектор Барак Обама Башар Асад беженцы Белоруссия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт болельщики «болотное дело» Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович «ВКонтакте» ВКС Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Донецк драка ДТП Евгения Васильева евро Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание кораблекрушение коррупция космос КПРФ кража Краснодарский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис культура Латвия ЛГБТ ЛДПР лесные пожары Ливия Литва литература Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша правительство Право «Правый сектор» преступления полицейских преступность происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии рейтинги религия Реформа армии РЖД Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростовская область РПЦ рубль русские националисты Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сбербанк связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие Совет Федерации социальные сети Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР стихийные бедствия Стихотворения на случай стрельба суды суицид США Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство Украина Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков химическое оружие хоккей Центробанк Цикл бесед "Взрослые люди" Челябинская область Чечня шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.