Во вторник пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест заметил в ответ на вопрос журналиста, что США не исключают перспективу расширения экономических санкций против России в связи с тем, что Россия поддерживает сирийский режим и помогает ему осаждать Алеппо. Также СМИ сейчас обсуждают перспективу введения санкций против сирийского правительства за использование химического оружия и сложившуюся ситуацию в целом.

Издание Foreign Policy пишет, что российские авиаудары поспособствовали краху перемирия в Сирии. Теперь Россия грозит сорвать еще одну дипломатическую инициативу, выдвинутую США и их союзниками, - введение санкций против Дамаска за использование химического оружия против сирийцев. ООН еще не разобралась со свидетельствами о том, что президент Сирии Башар Асад использовал химическое оружие в 2014 и 2015 гг., а между тем, поступили новые сообщения о том, что Сирия, может быть, до сих пор не уничтожила свой арсенал химического оружия.

Остатки кассетных бомб, собранные после российских бомбардировок на севере провинции Хомс. 27 сентября 2016. Фото: The White Helmets ‏@SyriaCivilDef

Британия и Франция еще в августе начали настаивать на введении немедленных санкций, в том числе замораживании активов тех представителей сирийского руководства, которые имеют отношение к сирийской программе по разработке химического оружия. США в принципе были не против поддержать этот шаг, но Вашингтон хотел подождать до конца октября, когда специальная группа в ООН представит отчет по итогам расследования.

Кроме того, введение санкций осложнялось надеждой на установление перемирия. Но теперь, когда перемирие сорвалось, приоритеты начали меняться. Главное потенциальное препятствие к принятию соответствующий резолюции Советом безопасности ООН – это Россия, которая поддерживает Асада. Россия в ответ на утверждения о преступлениях сирийского режима указывает на двусмысленности и ненадежность свидетельств и на этом основании может отказаться поддержать резолюцию.

В Financial Times аналитик Гидеон Рахман опубликовал текст под названием «Мы все сталинисты в отношении Сирии». Начинается с приписываемой Иосифу Сталину цитаты, что одна смерть – это трагедия, а миллионы смертей – это статистика. Это, считает Рахман, очень негуманно и идет вразрез с либеральными ценностями, которые приняты на демократическом Западе. Между тем, именно этому принципу Запад (и вообще весь мир) и следует в том, что касается Сирии. В частности, такое отношение демонстрируют СМИ и их аудитория. Здесь Рахман сообщает, что его собственные колонки, в которых он говорит о том, что в Сирии погибли сотни тысяч человек, не вызывают большого интереса у читателей. Также и СМИ едва уделяют внимание событиям вроде того, что произошло на прошлой неделе, когда более ста человек утонули у побережья Египта, пытаясь переправиться в Европу.

Западные политики, считает Рахман, должны как-то учитывать колебания общественного отношения к событиям в Сирии (между безразличием и состраданием). Потому что когда они этого не делают, у них возникают проблемы. Например, канцлер Германии Ангела Меркель ввела свою открытую миграционную стратегию как раз на волне общественного сочувствия, но потом волна спала, а стратегия начала вызывать массовое недовольство. С другой стороны, президента США Барака Обаму обвиняют и в том, что США мало участвуют в сирийском конфликте, и в том, что он пытается принять в страну больше беженцев из Сирии.

Некоторое время назад был период безразличия. Но сейчас, подчеркивает Рахман, он закончился, потому что общественность теперь полна негодования в адрес России, которая атаковала гуманитарный конвой (для автора это несомненный факт). По мнению Рахмана, этим общественным подъемом должны воспользоваться, прежде всего, США, чтобы начать мощную, но краткую военную интервенцию в Сирию и прекратить там кровопролитие. На продолжительную интервенцию после Ирака и Афганистана американцы едва ли согласятся, но маленькая интервенция как раз будет в русле массового желания исправить положение дел в Сирии.