Топ новостей 28 сентября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня международные следователи обвинили Россию в причастности к крушению рейса MH17 под Донецком, Елена Мизулина заявила о согласии правительства на отмену бэби-боксов, а Илон Маск рассказал об освоении Марса.

Международная следственная группа заявила, что «Боинг» Малазийских авиалиний был сбит ракетой из комплекса «Бук» в шести километрах от села Снежное на территории, подконтрольной сепаратистам. Эксперты утверждают, что ракету поставила Россия, а после трагедии она была перемещена обратно через границу. Названы и имена причастных к авиакатастрофе - это Андрей Иванович с позывным «Орион» и Николай Федорович с позывным «Дельфин». В Кремле заявили, что пока оценивать эти выводы рано, так как это «сливы в СМИ». А в ДНР и вовсе утверждают, что авиалайнер сбила украинская армия.<

Елена Мизулина заявила, что идею запретов бэби-боксов поддержало правительство. По ее мнению, власть не должна поощрять отказы матерей от новорожденных, а наличие таких боксов не решает проблем матерей. С ней, однако, не согласились в СПЧ, назвав запрет неумным и несвоевременным. Ольга Голодец также призвала аккуратно подходить к запрету бэби-боксов.

Власти могут принять закон, который обяжет неработающих трудоспособных граждан платить отчисления в бюджет РФ. Их формат пока не определен, но не исключено, что россияне будут платить за использование социальной инфраструктуры и медуслуги, входящие в ОМС. В кабмине заявили, что такого законопроекта там пока нет, и призвали отличать совсем безработных от работающих в сером секторе экономики.

Экс-президент Израиля Шимон Перес умер от последствий инсульта в ночь на 28 сентября. Накануне вечером к нему пригласили семью, чтобы попрощаться. Перес посмертно стал донором органов, в частности, нуждающимся будет пересажена роговица его глаз. Свои соболезнования в связи со смертью политика выразили все мировые лидеры.

Американская компания вычислила россиянина, с серверов которого в июле проводились хакерские атаки на Демпарию США. Им оказался 26-летний бизнесмен Владимир Фоменко из города Бийск Алтайского края, владеющий компанией King Servers. Его сервера расположены в Иллинойсе и Аризоне. Россиянин подтвердил, что их использовали для атак, но заявил, что он не знал об этом.

Илон Маск представил проект межпланетной транспортной системы ITS для колонизации Марса. С помощью нее становится возможным создание полностью автономного поселения за 50 лет. Потребуется возвести межпланетную транспортную систему, которая сумеет доставить до Марса 100 человек за 80 дней,впоследствии срок путешествия снизится до 30 дней. На реализацию задумки Маска может уйти около 100 лет, а первый полет SpaceX на Марс может быть организован уже в 2022 году, билет обойдется в 200 тысяч долларов.

First test of the Raptor Interplanetary Transport Engine pic.twitter.com/478Z4v86gD