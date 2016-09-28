Топ новостей 28 сентября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня международные следователи обвинили Россию в причастности к крушению рейса MH17 под Донецком, Елена Мизулина заявила о согласии правительства на отмену бэби-боксов, а Илон Маск рассказал об освоении Марса.

Международная следственная группа заявила, что «Боинг» Малазийских авиалиний был сбит ракетой из комплекса «Бук» в шести километрах от села Снежное на территории, подконтрольной сепаратистам. Эксперты утверждают, что ракету поставила Россия, а после трагедии она была перемещена обратно через границу. Названы и имена причастных к авиакатастрофе - это Андрей Иванович с позывным «Орион» и Николай Федорович с позывным «Дельфин». В Кремле заявили, что пока оценивать эти выводы рано, так как это «сливы в СМИ». А в ДНР и вовсе утверждают, что авиалайнер сбила украинская армия.<

Обнародовано новое видео с российским «Буком» на Макеевском Шоссе в Донецке, на котором также видны сопровождавшие его машины сепаратистов. pic.twitter.com/OdAxSiuYlz — CIT (@CITeam_ru) 28 сентября 2016 г.

Елена Мизулина заявила, что идею запретов бэби-боксов поддержало правительство. По ее мнению, власть не должна поощрять отказы матерей от новорожденных, а наличие таких боксов не решает проблем матерей. С ней, однако, не согласились в СПЧ, назвав запрет неумным и несвоевременным. Ольга Голодец также призвала аккуратно подходить к запрету бэби-боксов.

Вдумайтесь — официальная позиция правительства РФ заключается в том, что должно быть больше такого: pic.twitter.com/nhg0p5GvdB — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 28 сентября 2016 г.

заметьте, у самой Мизулиной сын живет в Бельгии, где эти бэби-боксы нормальное явление — недруги за бугром (@Lndcalling) 28 сентября 2016 г.

Запрещают сразу и аборты, и бэбибоксы - это такой вышак по уровню зла и разрушения,что маньяки и убийцы аплодируют РПЦ и матушке Кузнецовой — breaking mad (@breakingmad_) 28 сентября 2016 г.

Власти могут принять закон, который обяжет неработающих трудоспособных граждан платить отчисления в бюджет РФ. Их формат пока не определен, но не исключено, что россияне будут платить за использование социальной инфраструктуры и медуслуги, входящие в ОМС. В кабмине заявили, что такого законопроекта там пока нет, и призвали отличать совсем безработных от работающих в сером секторе экономики.

@netovetz Неработающие жители РФ должны начать быстро вымирать от болезней, которые им не на что будет вылечить. — ВиD (@zgldz) 28 сентября 2016 г.

Чем больше будет всплывать инфо о всяких тайных "кошельках" руководства страны, тем более суровое наказание понесут старики, женщины и дети — Bob Farber (@Bobchensk) 28 сентября 2016 г.

Экс-президент Израиля Шимон Перес умер от последствий инсульта в ночь на 28 сентября. Накануне вечером к нему пригласили семью, чтобы попрощаться. Перес посмертно стал донором органов, в частности, нуждающимся будет пересажена роговица его глаз. Свои соболезнования в связи со смертью политика выразили все мировые лидеры.

Американская компания вычислила россиянина, с серверов которого в июле проводились хакерские атаки на Демпарию США. Им оказался 26-летний бизнесмен Владимир Фоменко из города Бийск Алтайского края, владеющий компанией King Servers. Его сервера расположены в Иллинойсе и Аризоне. Россиянин подтвердил, что их использовали для атак, но заявил, что он не знал об этом.

Илон Маск представил проект межпланетной транспортной системы ITS для колонизации Марса. С помощью нее становится возможным создание полностью автономного поселения за 50 лет. Потребуется возвести межпланетную транспортную систему, которая сумеет доставить до Марса 100 человек за 80 дней,впоследствии срок путешествия снизится до 30 дней. На реализацию задумки Маска может уйти около 100 лет, а первый полет SpaceX на Марс может быть организован уже в 2022 году, билет обойдется в 200 тысяч долларов.

First test of the Raptor Interplanetary Transport Engine pic.twitter.com/478Z4v86gD — SpaceX (@SpaceX) 27 сентября 2016 г.

Похоже, что к моменту, когда американцы высадятся на Марсе, в России уже введут церковную десятину. — Уголок циника (@cynicarea) 28 сентября 2016 г.

Начальников региональных управлений Ространснадзора обвинили в получении взяток на сумму более 1 млн рублей от коммерсантов за предупреждение их о возможном проведении проверок. По делу проходят начальник столичного управления Ространснадзора Игорь Суржик и начальник Южного управления Ространснадзора Игорь Высоцкий. Всего в рамках дела проведено около 30 обысков. Позднее, правда, задержание Высоцкого было опровергнуто.

Правительство все же решило назначить бывшего премьера РФ, гендиректора «Росатома» Сергея Кириенко первым замглавы администрации президента. Как заявили источники, указ уже подготовлен и может быть обнародован на следующей неделе. Однако в Кремле ответили, что указ о преемнике Вячеслава Володина еще не готов.

У российских чиновников - очень талантливые дети. 33-летний Владимир Кириенко, сын экс-премьера, идёт в Ростелеком pic.twitter.com/s8UObfqEkO — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 28 сентября 2016 г.

Вероника Скворцова посчитала угрозой вывод абортов из системы обязательного медицинского страхования. По ее мнению, это может привести к развитию теневой хирургии и женским смертям, особенно в ситуации с подростками. В Кремле по этому вопросу заняли осторожную позицию, заявив, что «существуют диаметрально противоположные точки зрения, причем достаточно аргументированные», а вопрос абортов - «это не вопрос нашей повестки».

Глядя на людей, которые собираются запретить аборты, понимаешь, что аборты запрещать нельзя. — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 28 сентября 2016 г.

@sssmirnov к черту полумеры! Секс должен быть поощрением для настоящих и правильных граждан.Регламентировать позы,время,место и партнеров! — Danil.Art (@Parij_) 28 сентября 2016 г.

Суд обязал депутата Заксобрания Свердловской области от партии «Единая Россия» Илью Гаффнера уничтожить диплом, так как его признали подделкой. Депутата, который, кстати, переизбрался в ЗакС на этих выборах, не нашли в списках выпускников Уральского государственного технического университета. Известность Гаффнер обрел после совета «поменьше питаться» в ответ на жалобы свердловчан на резкий рост цен на продукты первой необходимости.