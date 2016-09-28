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28 сентября 2016, среда, 11:00
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28 сентября 2016, 10:00
Владимир Путин
Мария Блохина

Наутро. 28 сентября

Владимир Путин в рабочей поездке.
Владимир Путин в рабочей поездке.
kremlin.ru

 

 

В понедельник на совещании, посвященном совершенствованию межбюджетных отношений, президент России Владимир Путин заявил о необходимости сгладить диспропорции и сократить разрыв в бюджетной обеспеченности и доходах регионов. Об этом сообщило РИА Новости. 

По словам президента, отмечается большой разрыв в бюджетных доходах отдельных субъектов федерации, следовательно, в оплате труда, объемах финансирования социальных, инфраструктурных проектов. «Нам необходимо найти решения, которые сгладят такие дисбалансы, позволят регионам укреплять свою финансовую базу», — сказал он, заметив, что именно от состояния региональных бюджетов зависит качество жизни людей и рост их доходов. Владимир Путин также добавил, что полномочия субъектов федерации и местного самоуправления будут подкреплены финансовыми ресурсами.

В последнее время проблема бюджетной обеспеченности регионов действительно обострилась, считает заведующий кафедрой государственного регулирования экономики Института общественных наук РАНХиГС Владимир Климанов. По его словам, это проявляется во многом, в частности, в увеличении объема госдолга регионов, который за три года вырос в два раза, также обострение заметно в отдельных регионах, где сложилась ситуация крайне высокого государственного долга, превышающего 100% собственных налоговых и не налоговых доходов. Кроме того, пока только растет, а не сокращается дифференциация бюджетной обеспеченности регионов между собой.

«Нужно понять, какую проблему нам следует решать в первую очередь, потому что в принципе высокая межрегиональная дифференциация, помимо негативных моментов, несет в себе и позитивное начало, связанное с тем, что именно за счет высокоразвитых регионов происходит ускоренный рост экономики всей страны. В теории существует даже правило, которое описывает обратную зависимость между темпами экономического роста и территориальной дифференциацией. То есть чем выше темпы роста, тем больше нарастают различия между регионами по разным социально-экономическим, в том числе и бюджетным, показателям.

В этой связи мне кажется главной сейчас является проблема общей перегруженности бюджетов регионов расходными обязательствами, которые они должны выполнять, не имея возможности мобилизации собственных доходов. Да, безусловно, ее нужно проводить, и мы понимаем, что ресурсы мобилизации доходной базы регионов еще существуют, но все-таки они не такие значимые и большие, как превышение расходных обязательств над доходами. Поэтому надо продумывать механизмы сокращения или оптимизации расходов региональных бюджетов вместе с реформированием системы предоставления межбюджетных трансфертов», — рассуждает эксперт академии.

Он также подчеркивает, что в некоторых регионах сейчас ситуацию можно считать критической: «По крайней мере, те 14 регионов, которые в начале финансового года имели объем долговых обязательств выше собственных налоговых и не налоговых доходов сами исправить и решить эту проблему, очевидно, в среднесрочной перспективе не могут. И федеральный центр должен принять ответственные политические решения не просто по предоставлению бюджетных кредитов, но и по пересмотру, во-первых, системы межбюджетных трансфертов, а во-вторых, объема расходных полномочий, за которые ответственны регионы», — сказал Владимир Климанов.

Профессор, заведующий Лабораторией методологии оценки регионального развития Центра фундаментальных исследований НИУ-ВШЭ Николай Петров полагает, что существующий разрыв бюджетной обеспеченности регионов России достаточно велик, и это отражает не только структуру экономики, но и особенности нашей налоговой системы:  «Правительство работает с этим, но думаю, что радикально что-то изменить здесь невозможно. То есть нужно предлагать какую-то серьезную и долговременную программу, но опять-таки встает радикальный вопрос о том, что в экономике есть такое правило равенства и эффективности. То есть невозможно выравнивать все эти доходы и бюджетную обеспеченность, не снижая при этом общую эффективность, всегда будут лидеры и всегда будут аутсайдеры.

Насколько я понимаю, сегодня проблема правительства заключается не в том, чтобы сглаживать различия в доходах и бюджетной обеспеченности регионов, денег на это никаких дополнительных нет, а речь скорее может идти о том, чтобы каким-то образом, какими-то экономическими механизмами снижать доходы наиболее богатых регионов. То есть речь о том, чтобы спасать бедные регионы за счет более богатых, и это облекается в ту форму, с которой выступил президент», — сказал Николай Петров.

Действительно, разговоры о том, что можно помогать бедным регионам за счет более богатых сейчас ведутся. Так, по информации «Ведомостей», президент поддержал предложение Минфина увеличить федеральную часть налога на прибыль на 1% (с 2 до 3% из 20%) на три года. Предполагается, что дополнительные доходы федерального бюджета будут распределяться между бедными регионами в виде дотаций.

«Это как раз то, о чем я говорю. Фактически богатые регионы будут платить за бедные, и в этом смысле мы как раз сталкиваемся с ситуацией, когда за счет эффективности правительство будет пытаться решить какие-то серьезные проблемы во избежание социальной напряженности», — прокомментировал эксперт Вышки Николай Петров.

Директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков в беседе с «Полит.ру» обратил внимание на то, что сейчас необходимо не увеличивать размеры сборов с различных категорий, например, с бизнеса, а вместо этого следует расширить саму налогооблагаемую базу и таким образом увеличить доходы: «Сделать это можно, только создавая условия и экономические механизмы, способствующие развитию бизнеса и экономики в регионах. Каждому региону необходимо искать свои собственные точки роста.

Вместе с тем существует возможность, связанная с независимой оценкой качества оказания социальных услуг. В 2013 году стартовал проект, который позволяет рейтинговать учреждения, оказывающие социальные услуги по качеству их работы, по эффективности расходования средств и так далее. Это возможность выходить на более строгое рассмотрение и контроль расходования средств учреждениями, которые менее эффективны. Это важно, как с точки зрения каждого региона в отдельности, так и между самими регионами, потому что бывает, что расходуются значительные средства, а эффект и результативность по тем или иным направлениям в отдельных регионах значительно ниже. Это один из механизмов.

С другой стороны, важный вопрос в том, что сейчас необходимо заниматься привлечением как внешних инвестиций, так и внутренних. Зачастую регионы забывают о возможности привлечения внутренних инвестиций, к примеру, на одном из экспертных обсуждений, посвященном региональному развитию, коллеги высказывали позицию, связанную с возможностью выпуска региональных облигаций с целевым расходованием на какие-то конкретные проекты. Подобные механизмы — это возможность.

Точно так же и другой вариант. Есть вопросы, связанные с развитием сельского хозяйства и производства продуктов питания. Конечно, это очень важно, но каждый регион имеет свои собственные точки роста, и региональные продукты питания могут стать брендами, которые позволят закрывать внутреннее потребление, развивая доходы, но также это возможность и выхода на зарубежные рынки. В огромном информационном потоке, который окружает наше общество, как в России, так и в международном пространстве, людям нужны ориентиры, которые дают возможность, в том числе и за счет географической привязки понимать качество тех или иных продуктов по аналогии с другими отраслями. К примеру, все прекрасно знают якутские бриллианты, и существует достаточно немало аналогов, которые еще себя не реализовали, но тем не менее имеют большой потенциал и в перспективе могут выйти на международные рынки», — заключил эксперт академии Николай Калмыков. 

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