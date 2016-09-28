В Приволжском округе 18 сентября местные парламенты переизбирались в 7 регионах из 14. Результаты получились средние по стране — в том числе и с учетом Мордовии, которая поставила местный рекорд.

В Мордовии, по официальным данным, явка составила 82,61%, а «Единая Россия», опять же по официальным данным, получила 83,7%. Таким образом Мордовия попадает в целый кластер регионов, результаты выборов в которых приближаются к значению 100%. Похожие проценты на федеральных выборах показали республики Кавказа, а также Саратовская область, Татарстан, Башкирия, Тюменская область и Кузбасс. Впрочем, тут Мордовия не удивила, республика уже давно считается «аномальным» регионом.

Также не удивительно, что пятипроцентный барьер с трудом смогли преодолеть — опять же, по официальным данным — еще всего две партии, КПРФ (6,21%) и ЛДПР (5,85%). В одномандатных округах также доминирует ЕР, только в одном победил самовыдвиженец.

В Нижегородской области результаты куда ближе к среднероссийским: при явке 43,95% ЕР получила 54,91%. Всего в Заксобрание прошли четыре партии. КПРФ получила 13,36%, ЛДПР — 13,31% (разница всего 586 голосов), «Справедливая Россия» — 6,95%. В одномандатных округах победили только представители «Единой России».

В Самарской области не обошлось без скандалов: местная редакция «Новой газеты» даже вышла с интервью женщины, которая участвовала во вбросе бюллетеней.

Явка, по данным избиркома, составила 52,53%, ЕР получила 51,02%, коммунисты 17,44%, ЛДПР 14,48%, а СР 5,78%. В одномандатных округах все типично: 24 победителя-единоросса и один самовыдвиженец.

В Чувашии, в целом, результаты оказались похожи: при явке 59,23% ЕР получила 50,7%. На втором месте КПРФ с 14,46%, на третьем — ЛДПР с 12,84%, на четвертом СР, у них 12,59%. Из остальных партий больше всего набрали «Пенсионеры», но и они с результатом в 3,26% не прошли в парламент.

Голосование в Чувашии 18 сентября 2016. Фото: ЕР

Все избранные одноманатники представляют «Единую Россию».

В Пермском крае явка была по современным меркам на удивление высокой, 66,88%, но результат ЕР не впечатлил: 43,75%, это заметно меньше, чем в среднем по стране. На втором месте КПРФ, у них 17,77%, на третьем ЛДПР с 16,34%, у «Справедливой России» 11,29%.

Да и среди одномандатников есть минимальное разнообразие. Из 30 округов ЕР смогла победить только в 25, в одном выиграл представитель СР, в четырех — самовыдвиженцы.

В Оренбургской области явка составила 41,59%, из них за ЕР проголосовали 41,05%. ЛДПР и КПРФ, на этот раз, смогли на двоих набрать больше, чем партия власти, 23,02% и 20,61% соответственно. У СР еще 7,84%.

Впрочем, контроль над Заксобранием ЕР не потеряет: кандидаты от партии победили в 22 одномандатных округах из 23, в одном победил коммунист.

Оренбургское отделение "Единой России" проводит митинг благодарности за поддержку на выборах. 19 сентября 2016. Фото: ЕР

Хуже всего для ЕР дела обстоят в Кировской области, чей губернатор Никита Белых был арестован весной. Там при явке 41,14% партия власти получила всего 35,9%, это один из худших результатов по стране. На втором месте ЛДПР, 25,85%, на третьем — КПРФ (14,8%), на четвертом — «Справедливая Россия» с 13,74%.

Но так как в 26 округах из 27 выиграли кандидаты от ЕР, оппозиция и тут ни на что претендовать не сможет.