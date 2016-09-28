По итогам парламентских выборов ряд политтехнологов, работавших в округах, где поддерживаемый ими кандидат от партии власти показал хорошие результаты, начали объявлять эти результаты своим личным достижением и стали предлагать свои услуги тем, кто намерен выдвигаться на следующих выборах.



Их квалификацию каждый может оценить самостоятельно, однако пока их слова вызывают ассоциацию лишь с одним небезызвестным персонажем русской классической литературы. Такое мнение высказал аналитик «Полит.ру» Василий Измайлов.



«Приятно, что наши скромные старания по освещению политической проблематики находят столько широкий отклик прежде всего в эфире. «В эфире» не как в собрании средств массовой информации, а в эфире в платоновском смысле – как в отражении первичных смыслов на мировом уровне.



Сегодня у нас будет текст с классическим оттенком: начнем с Диккенса. Если помните, в романе «Посмертные записки Пиквикского клуба» был такой персонаж Сэм Уэллер, который любил расцветить свою речь цитатами. И вот одной из любимых его цитатой было: « Сперва дело, потом удовольствие, как говорил король Ричард Третий, когда заколол другого короля в Тауэре, раньше чем придушить его детей».



К сожалению, не нашел лучшего перевода – пользуюсь переводом Кривцовой и Ланна, а в более удачном переводе звучало совсем хорошо: «Сказал король Ричард Третий, отрубая голову своему предшественнику, прежде чем придушить его семерых малолетних детей».



Итак, сперва к делу. Вот что пишет в своем Facebook один из ведущих политтехнологов корпорации «Росатом» Андрей Колядин (мы нашли два поста, вот первый и вот второй). Он зазывает потенциальных клиентов на выборы по 112-му Кенгисеппскому округу.



Напомним, выборы 18 сентября по этому округу выиграл Сергей Евгеньевич Нарышкин, и выиграл с крайне высоким результатом – более 65%. И, как это всегда бывает, вероятно, все те люди, которые в той или иной степени находились на территории округа, решили объявить, что достижение этого высокого результата является их заслугой и прерогативой.



В последнее время стали очень популярны викторины- моду ввела «Медуза» - типа: «Кто вы, тварь дрожащая или право имеете?». И после ответов на какие-то общие вопросы по итогам викторины ты оказываешься либо тварью, либо наоборот.



Я, как мне кажется, знаю ответ на вопрос, кто и как организовывал выборы Сергея Евгеньевича Нарышкина, кто и как имел на это влияние и почему был достигнут именно такой, а не какой-либо иной результат. Ну, то есть мне повезло – я оказался в центре некоторых информационных потоков. То есть я квест прошел. Теперь предлагаю это сделать вам.



Вопрос вот такой (очень простой): отзовитесь, пожалуйста, люди, которые имели отношение к закончившимся выборам. Расскажите, кто что делал. Расскажите, видели ли вы того человека, который сейчас говорит, что именно ему принадлежит решающая заслуга в выборе в депутаты и получения данного конкретного результата; расскажите, почему это хорошо и почему не хорошо; и что вы вообще думаете об этих выборах – и о тех выборах, которые пройдут в следующем году.



Повторюсь, я знаю ответ на этот вопрос, но очень хотелось бы получить обратную связь. Поскольку господин Колядин был одним из трех персонажей моего предыдущего текста, связанного именно с возможными передвижениями на технологическом уровне в Управлении внутренней политики в связи с назначением Сергея Владиленовича Кириенко, хотелось бы, чтобы все это прозвучало еще раз и страна узнала своих героев.



Посмотрите колядинский Facebook – там замечательные тексты и очень интересная личность. Там есть чему удивляться, есть чему радоваться и есть чем наслаждаться. Обратите внимание только вот на что: на территории 112-го Кенгисеппского округа расположена атомная электростанция. Территория атомщиков традиционно всегда голосует провластно, и разрыв от базового результата территории области в хорошие годы составляет 7-12%. Не поленитесь, зайдите на сайт избирательной комиссии Ленинградской области и сравните, как голосовал Сосновый Бор. За Сосновый Бор действительно отвечали господа Колядин и Полосин.



Какова их квалификация, решайте сами. Мне же на память приходит один из героев российской словесности:



«Ноздрев повел своих гостей полем, которое во многих местах состояло из кочек. Гости должны были пробираться между перелогами и взбороненными нивами. <…>



"Вот граница!" – сказал Ноздрев: "всё, что ни видишь по эту сторону, всё это мое, и даже по ту сторону, весь этот лес, который вон синеет, и всё, что за лесом, всё это мое".

"Да когда же этот лес сделался твоим?" – спросил зять. – "Разве ты недавно купил его? Ведь он не был твой".

"Да, я купил его недавно", – отвечал Ноздрев.

"Когда же ты успел его так скоро купить?"

"Как же, я еще третьего дня купил, и дорого, чорт возьми, дал".

"Да ведь ты был в то время на ярмарке".

"Эх ты Софрон! Разве нельзя быть в одно время и на ярмарке и купить землю? Ну, я был на ярмарке, а приказчик мой тут без меня и купил".

"Да, ну разве приказчик!" – сказал зять, но и тут усумнился и покачал головою».



Вот на этой лирической нотке памяти Николая Васильевича Гоголя мы и закончим наш текст, посвященный, возможно, большим деньгам, которые, возможно, в следующем году будут разыгрывать возможные политтехнологи, имеющие возможное отношение к выборам в 112-м Кенгисеппском округе», – сказал в заключение Василий Измайлов.