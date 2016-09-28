Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
28 сентября 2016, среда, 17:03
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

С 2017 года владельцев незарегистрированной недвижимости будут ее лишать
Виктор Рейн: В области есть потенциал для развития малоэтажного строительства
Инвестиции в экономику Тюменской области выросли до 129 миллиардов рублей
Фестиваль «Этнолайф»: мастер-классы, музыка и еда разных народов
Водителя с марихуаной в машине выдало поведение
В Новосибирской области завершен основной этап Всероссийской сельскохозяйственной переписи
Сплошной фальсификат: масло из тюменских магазинов не прошло проверку
Угнанный в июне в Советском районе автомобиль найден
Скоро в школу: где и как выбирают одежду тюменские старшеклассники
«Зоосад»: абиссины – любимцы фараонов!
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
28 сентября 2016, 16:27
выборы «Росатом» Сергей Нарышкин
Василий Измайлов

«Какова их квалификация, решайте сами»

Ноздрёв. Рисунок П. М. Боклевского
Ноздрёв. Рисунок П. М. Боклевского

По итогам парламентских выборов ряд политтехнологов, работавших в округах, где поддерживаемый ими кандидат от партии власти показал хорошие результаты, начали объявлять эти результаты своим личным достижением и стали предлагать свои услуги тем, кто намерен выдвигаться на следующих выборах.

Их квалификацию каждый может оценить самостоятельно, однако пока их слова вызывают ассоциацию лишь с одним небезызвестным персонажем русской классической литературы. Такое мнение высказал аналитик «Полит.ру» Василий Измайлов.

«Приятно, что наши скромные старания по освещению политической проблематики находят столько широкий отклик прежде всего в эфире. «В эфире» не как в собрании средств массовой информации, а в эфире в платоновском смысле – как в отражении первичных смыслов на мировом уровне. 

Сегодня у нас будет текст с классическим оттенком: начнем с Диккенса. Если помните, в романе «Посмертные записки Пиквикского клуба» был такой персонаж Сэм Уэллер, который любил расцветить свою речь цитатами. И вот одной из любимых его цитатой было: « Сперва дело, потом удовольствие, как говорил король Ричард Третий, когда заколол другого короля в Тауэре, раньше чем придушить его детей». 

К сожалению, не нашел лучшего перевода – пользуюсь переводом Кривцовой и Ланна, а в более удачном переводе звучало совсем хорошо: «Сказал король Ричард Третий, отрубая голову своему предшественнику, прежде чем придушить его семерых малолетних детей».

Итак, сперва к делу. Вот что пишет в своем Facebook один из ведущих политтехнологов корпорации «Росатом» Андрей Колядин (мы нашли два поста, вот первый и вот второй). Он зазывает потенциальных клиентов на выборы по 112-му Кенгисеппскому округу. 

Напомним, выборы 18 сентября по этому округу выиграл Сергей Евгеньевич Нарышкин, и выиграл с крайне высоким результатом – более 65%. И, как это всегда бывает, вероятно, все те люди, которые в той или иной степени находились на территории округа, решили объявить, что достижение этого высокого результата является их заслугой и прерогативой.

В последнее время стали очень популярны викторины- моду ввела «Медуза» -  типа: «Кто вы, тварь дрожащая или право имеете?». И после ответов на какие-то общие вопросы по итогам викторины ты оказываешься либо тварью, либо наоборот. 

Я, как мне кажется, знаю ответ на вопрос, кто и как организовывал выборы Сергея Евгеньевича Нарышкина, кто и как имел на это влияние и почему был достигнут именно такой, а не какой-либо иной результат. Ну, то есть мне повезло – я оказался в центре некоторых информационных потоков. То есть я квест прошел. Теперь предлагаю это сделать вам.

Вопрос вот такой (очень простой): отзовитесь, пожалуйста, люди, которые имели отношение к закончившимся выборам. Расскажите, кто что делал. Расскажите, видели ли вы того человека, который сейчас говорит, что именно ему принадлежит решающая заслуга в выборе в депутаты и получения данного конкретного результата; расскажите, почему это хорошо и почему не хорошо; и что вы вообще думаете об этих выборах – и о тех выборах, которые пройдут в следующем году. 

Повторюсь, я знаю ответ на этот вопрос, но очень хотелось бы получить обратную связь. Поскольку господин Колядин был одним из трех персонажей моего предыдущего текста, связанного именно с возможными передвижениями на технологическом уровне в Управлении внутренней политики в связи с назначением Сергея Владиленовича Кириенко, хотелось бы, чтобы все это прозвучало еще раз и страна узнала своих героев. 

Посмотрите колядинский Facebook – там замечательные тексты и очень интересная личность. Там есть чему удивляться, есть чему радоваться и есть чем наслаждаться. Обратите внимание только вот на что: на территории 112-го Кенгисеппского округа расположена атомная электростанция. Территория атомщиков традиционно всегда голосует провластно, и разрыв от базового результата территории области в хорошие годы составляет 7-12%.  Не поленитесь, зайдите на сайт избирательной комиссии Ленинградской области и сравните, как голосовал Сосновый Бор. За Сосновый Бор действительно отвечали господа Колядин и Полосин.

Какова их квалификация, решайте сами. Мне же на память приходит один из героев российской словесности:

«Ноздрев повел своих гостей полем, которое во многих местах состояло из кочек. Гости должны были пробираться между перелогами и взбороненными нивами. <…>

"Вот граница!" – сказал Ноздрев: "всё, что ни видишь по эту сторону, всё это мое, и даже по ту сторону, весь этот лес, который вон синеет, и всё, что за лесом, всё это мое".
"Да когда же этот лес сделался твоим?" – спросил зять. – "Разве ты недавно купил его? Ведь он не был твой".
"Да, я купил его недавно", – отвечал Ноздрев.
"Когда же ты успел его так скоро купить?"
"Как же, я еще третьего дня купил, и дорого, чорт возьми, дал".
"Да ведь ты был в то время на ярмарке".
"Эх ты Софрон! Разве нельзя быть в одно время и на ярмарке и купить землю? Ну, я был на ярмарке, а приказчик мой тут без меня и купил".
"Да, ну разве приказчик!" – сказал зять, но и тут усумнился и покачал головою».

Вот на этой лирической нотке памяти Николая Васильевича Гоголя мы и закончим наш текст, посвященный, возможно, большим деньгам, которые, возможно, в следующем году будут разыгрывать возможные политтехнологи, имеющие возможное отношение к выборам в 112-м Кенгисеппском округе», – сказал в заключение Василий Измайлов.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Крушение Boeing-777 под Донецком
Следствие официально обвинило Россию в крушении рейса MH17
Сергей Владиленович Кириенко
СМИ сообщили об окончательном решении о назначении Кириенко в АП
Безработица
Власти приготовились ввести «налог на тунеядство»
Новорожденный.
Песков отказался комментировать запрет абортов и бэби-боксов
Рыболовный траулер в Охотском море
Рыбаки ищут эффективных кораблестроителей
16:57 Международная комиссия назвали имена причастных к крушению MH17
16:50 Организаторы выставки Стерджеса рассказали о ее возможном возобновлении
16:43 Три человека погибли при ликвидации снарядов в Ленобласти
16:38 У пиратской библиотеки «Либрусек» изъяли серверы в Москве
16:25 ФАС предложила отменить роуминг по всей России

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Федор Литке
С.К. Зарянко. Портрет генерал-адъютанта Ф. П. Литке (фрагмент). 1854
28 сентября 1797 года родился мореплаватель Федор Литке
16:11 Кадыров назвал ложью сообщения о чеченских беженцах в Польше
16:06 Археологи раскопали мусорную кучу в первом в США долговременного поселении европейцев
16:01 Каменщик заявил об отказе требовать компенсации за уголовное преследование
15:48 ДНР назвала неправильными выводы международной комиссии по MH17
15:20 Из суда в Гааге отозван иск к России по делу ЮКОСа на 3,5 млрд долларов
15:20 Искусственный цветок из программируемого гидрогеля расцвел в лаборатории
15:17 Аэропорт Хургады опроверг слухи о выделении терминала для россиян
14:53 СМИ анонсировали получение взыскания главным борцом с коррупцией МВД
14:52 Самолет Delta Airlines сел из-за загоревшегося планшета Samsung
14:23 Песков отказался комментировать запрет абортов и бэби-боксов
14:20 Международное следствие официально обвинило Россию в крушении рейса MH17
14:12 В Москве совершено разбойное нападение на офис Сбербанка
13:54 Скворцова рассказала об угрозе для здоровья женщин при запрете абортов
13:44 Детей с пороком сердца смогут вылечить за одну операцию
13:37 СМИ сообщили об окончательном решении о назначении Кириенко в АП
13:35 Следствие рассказало о месте запуска ракеты по рейсу MH17 в Донбассе
13:25 В Подмосковье после похода к дантисту умерла пятилетняя девочка
13:19 Взломавшие Демпартию США хакеры использовали серверы россиянина с Алтая
13:10 СМИ сообщили о газовой атаке в токийском метро
12:45 Задержанного в Варшаве за запуск беспилотника россиянина депортируют
12:39 В СПЧ назвали запрет бэби-боксов необдуманным
12:31 Власти приготовились ввести «налог на тунеядство»
12:09 Чиновникам Ространснадзора предъявлено обвинение во взятках
12:07 Минфин подтвердил готовность взыскать с «Газпрома» 170 млрд рублей налогов
11:59 Платежная система Samsung начнет работать в России
11:56 В Томской области летчики заметили метеорит
11:47 BlaBlaCar ввел комиссию для российских пассажиров
11:33 Facebook разблокировал страницу с анонсом фильма про Стерджеса
11:28 Правительство попросило право менять руководство убыточных госкомпаний
11:21 В Ространснадзоре провели около 30 обысков
11:15 Клинические испытания препарата против гепатита B проходят в России и Германии
11:08 Диплом призывавшего «поменьше питаться» депутата признан подделкой
11:05 Набиуллина пообещала сохранить государственную пенсию россиянам
10:59 В аэропорту Хургады согласились выделить терминал для туристов из России
10:46 Социологи рассказали о снижении интереса россиян к Сирии
10:37 СМИ узнали об аресте двух чиновников Ространснадзора за взятки
10:28 СМИ узнали подробности закрытия дела в отношении владельца Домодедово
10:26 Впервые за 50 лет США решили назначить посла на Кубе
10:17 Белый дом допустил введение новых санкций против России из-за Сирии
09:58 Минздрав предложит продавать антибиотики по рецепту
09:54 Россия запретила реэкспорт фруктов через Белоруссию
09:52 ЦБ попросит у ПФР предоставить банкам доступ к базе СНИЛС
09:43 Россия снова продвинулась вперед в рейтинге конкурентоспособности
09:24 Илон Маск раскрыл план колонизации Марса
09:17 СМИ узнали о просьбе Ливии к РФ начать в стране спецоперацию
Apple Boeing Facebook Google NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия автопром Азербайджан Александр Лукашенко Алексей Навальный алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот банковский сектор Барак Обама Башар Асад беженцы Белоруссия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт болельщики «болотное дело» Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович «ВКонтакте» ВКС Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Донецк драка ДТП Евгения Васильева евро Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание кораблекрушение коррупция космос КПРФ кража Краснодарский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис культура Латвия ЛГБТ ЛДПР лесные пожары Ливия Литва литература Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша правительство Право «Правый сектор» преступления полицейских преступность происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии рейтинги религия Реформа армии РЖД Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростовская область РПЦ рубль русские националисты Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сбербанк связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие Совет Федерации социальные сети Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР стихийные бедствия Стихотворения на случай стрельба суды суицид США Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство Украина Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков химическое оружие хоккей Центробанк Цикл бесед "Взрослые люди" Челябинская область Чечня шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.