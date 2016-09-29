Международная следственная группа обнародовала промежуточные результаты расследования крушения в 2014 г. малайзийского «Боинга». Большинство комментаторов в англоязычных СМИ считают, что заключение группы может послужить поводом усиления напряженности в отношениях между Россией и Западом.

По итогам расследования группа заключила, что самолет MH-17 был сбит 17 июля 2014 г. ракетой серии 9M38, запущенной из зенитного ракетного комплекса «Бук», находившегося возле населенного пункта Первомайское. На тот момент местность контролировали пророссийские военизированные формирования. Также, согласно результатам расследования, «Бук» был ввезен с территории России и позднее, после выстрела, вернулся обратно.

Найденная на месте катастрофы нижняя часть ракеты, которой был сбит Boeing МН17. Фото: JIT

Имена конкретных лиц, ответственных за запуск ракеты, группа пока не называет, поскольку для этого требуется дальнейшее расследование. Отмечается, что в этом направлении уже достигнуты значительные результаты, однако раскрывать их пока нельзя, потому что это может сыграть на руку виновным. Оговаривается только, что к настоящему моменту идентифицировано порядка ста человек, которые так или иначе были причастны к крушению самолета.

«Москве грозит перспектива неприятной юридической конфронтации с Западом, после того как международное расследование заключило, что MH-17 сбила ракета с "Бука", ввезенного через российскую границу», - пишет Guardian. Россия, отмечают авторы, сразу стала возражать против этих заявлений, которые могут привести к попыткам привлечь российских граждан к суду. Также российская сторона утверждает, что выводы группы представляются политизированными.

Ракета серии 9M38, использованная в следственном эксперименте. Фото: JIT

Таким образом, Москва едва ли выдаст подозреваемых, чтобы они предстали перед судом. Также пока непонятно, где бы этот процесс мог проходить, хотя наиболее очевидным выбором представляется Гаагский суд: две трети жертв катастрофы были голландцами (но были среди них и представители девяти других стран, в том числе десять британцев).

Россия, отмечает Financial Times, с самого начала отрицала какую-либо причастность к инциденту и намекала на то, что виновниками катастрофы были украинские военные, однако ее версия развития событий несколько раз менялась. В понедельник российское Минобороны опубликовало данные, согласно которым ракета была запущена с украинской территории. Глава следственной группы, впрочем, заявил, что это не противоречит выводу, что стреляла система, привезенная из России, с украинской территории, захваченной повстанцами. Также FT подчеркивает, что Россия очень неохотно сотрудничает с расследованием и что многие информационные запросы до сих пор остаются без ответа.

Wall Street Journal тоже пишет о неясности, где мог бы проходить суд. Россия в прошлом году наложила вето на резолюцию Совета безопасности ООН, которая предусматривала создание международного трибунала по сбитому «Боингу». Однако в любом случае, оговаривают авторы, сначала нужно достоверно выяснить, кто должен за это отвечать. Сейчас сроки проведения расследования продлены как минимум до начала 2018 г.