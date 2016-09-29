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29 сентября 2016, 16:51

На префы платят меньше

В конце сентября инвестиционный фонд UCP Ильи Щербовича подал иск к компании «Транснефть»  об оспаривании положений нового устава монополии, который был утвержден 30 июня 2016 г. Это уже второй иск фонда к компании. UCP – крупный миноритарий «Транснефти», ему принадлежит две трети всех привилегированных акций госмонополии. Суть исков – недовольство фонда дивидендной политикой компании.

В практике мирового бизнеса дивиденды на привилегированные акции значительно меньше дивидендов на простые голосующие. Такой вывод следует из анализа дивидендов ведущих мировых компаний США и Европы.

В таблице 1 приведены размеры дивидендов за 2015 год в процентах к номинальной стоимости привилегированных и обыкновенных акций некоторых крупнейших компаний (первая десятка) по данным агентства Bloomberg.

Таблица 1. Размеры дивидендов в процентах к номинальной стоимости привилегированных и обыкновенных акций западных компаний

Из таблицы видно, что дивиденды на обычные акции в процентах к их номиналу выше аналогичного показателя для привилегированных от нескольких раз до десятков тысяч раз. Например, для Goldman Sachs это соотношение 27796,3% к 4,6%.

Медианные показатели доходностей акций крупнейших компаний США и Европы приведены в табл. 2

Таблица 2. Медианные показатели доходности в процентах к номинальной стоимости привилегированных и обыкновенных акций в США и Европе

 

Обыкновенные акции, %

Привилегированные акции, %

Соотношение номинальной доходности по обыкн. и прив. акциям, раз

США (S&P 500 Index)

6 183,0%

6,1%

1 010,1

ЕС (Bloomberg European 500 Index)

182,3%

5,3%

34,7

Такая разница в дивидендах связана с тем, что привилегированные акции обычно предназначаются в качестве вознаграждения работникам, бывшим топ-менеджерам и другим лицам, которые не имеют отношения к управлению компанией.

Приведенные цифры актуальны и для сегодняшней России, о чем свидетельствует активность ряда миноритариев крупнейших госкомпаний, требующих изменить дивидендную политику вопреки существующим уставам корпораций и принятой мировой практике бизнеса. В частности, в последние полгода чрезвычайно активизировались миноритарии ПАО «Траснефть», завалившими судебными исками компанию с требованиями выплат за 2013 и 2015 годы дивидендов на привилегированные акции в большем (или соразмерном) объеме, чем на обыкновенные. Началось все с компании однодневки ООО «Прожектор», первой кого не устроила дивидендная политика «Транснефти». Позже к процессу подключился упомянутый фонд UCP Ильи Щербовича, поддержанный Ассоциацией профессиональных инвесторов. Далее были письма лондонской юридической компании Berwin Leighton Paisner LLP.

Приведенные таблицы, как минимум, подтверждают дивидендную политику «Транснефти» сложившейся мировой практике. Вообще же, по запутанному российскому праву законность меньших выплат на префы не так очевидна. Типовой устав открытых акционерных обществ, утвержденный Указом Президента № 721 от 01.07.1992 года, согласно п. 5.3 гласит «если сумма дивидендов, выплачиваемая Акционерным обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям». Однако в действующем законе N208-ФЗ "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. такого пункта нет. Сейчас в коллизии разбираются суды.

Устав ПАО «Транснефть», в котором предусмотрены выплаты на префы в размере 10% чистой прибыли по РСБУ, утвержден собственником всех голосующих акций – правительством РФ и зарегистрирован в установленном порядке. Фактически, все вышеприведенные интересанты пытаются судиться с государством.

Особенно наглядно это заметно по последнему иску UCP по поводу изменений в уставе, которые лишают владельцев префов права получать промежуточные дивиденды. В правительстве обсуждают возможность получить с «Транснефти» 60 млрд промежуточных дивидендов в связи с дефицитом бюджета, и делиться этими деньгами с миноритариями у Минфина, естественно, нет никакого желания. Кроме чисто юридической казуистики, в этом деле интересно задаться вопросом о собственно смысле для государства как собственника «Транснефти» делиться доходами с владельцами префов.

Само существование привилегированных акций «Траснефти» − нонсенс. Они появились вследствие сомнительных действий тогдашнего руководства компании, что нанесло, по некоторым данным, ущерб на сумму свыше $650 млн. Было возбуждено уголовное дело, но до суда оно не дошло и было закрыто. Это одна сторона истории.

Вторая, почему же в США и Европе нет процессов, связанных с меньшими выплатами дивидендов на префы? Потому что в рыночной цене префов учитывается размер дивидендов. Когда тот же UCP в последние три года скупал префы «Траснефти», Илья Щербович был прекрасно осведомлен об уставе компании, принятом в 1999 году, по которому выплаты на эти бумаги ограничивались суммой в 10% прибыли. Однако теперь фонд требует, по сути, от государства изменения устава.

Однако стоит отвлечься от сиюминутных страданий главы UCP и ответить на принципиальный вопрос: действительно ли главная задача менеджмента всех акционерных общества − получение прибыли? Нет, у государства другая задача – обеспечивать собственное развитие и повышение благосостояния людей.

Как государственная компания, «Транснефть» может получать прибыль, может быть убыточной − это зависит от выбранной схемы функционирования государственных финансов и предприятий. «Транснефть» может стоить на рынке триллион, может тысячу рублей, это никак не скажется на ее способности перекачивать нефть и нефтепродукты. Частным же собственникам стоимость акций принципиально важна – от этого зависит их капитал. Государство это не беспокоит. Оно не может быть ни прибыльным, ни убыточным, это категории могут относиться только к бизнесу. Поэтому государственное управление и бизнес требуют совершенно разных подходов, идей и людей.

Вера Николаева

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