Лекция Георгия Старостин о языках Африки. Видео

«Полит.ру» публикует видеозапись выступления в цикле «Публичные лекции "Полит.ру"» российского лингвиста, кандидата филологических наук, заведующего кафедрой Истории и филологии Дальнего Востока, старшего научного сотрудника Центра компаративистики Института восточных культур и античности РГГУ; директора Лаборатории востоковедения и сравнительно-исторического языкознания Школы актуальных гуманитарных исследований Института общественных наук РАНХиГС Георгия Сергеевича Старостина. Беседа на тему «Языки Африки и их значение для реконструкции древнейшей истории человечества» состоялась 22 сентября в Библиотеке-читальне имени И.С. Тургенева.



Другие лекции цикла можно увидеть на канале «Полит.ру» в YouTube.