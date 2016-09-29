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29 сентября 2016 г. (Четверг) | 19:00
Борис Жуков:
Этология «голой обезьяны»
Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева, Москва, Бобров пер. 6, стр. 2
6 октября 2016 г. (Четверг) | 19:00
Татьяна Сабурова:
«"Другая" жизнь народников в России: как революционеры становились фотографами, журналистами и страховыми агентами»
Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева, Москва, Бобров пер. 6, стр. 2
29 сентября 2016, 11:41
Восточная Африка Западная Африка лингвистика Подцикл Современная историческая лингвистика Северная Африка Южная Африка

Лекция Георгия Старостин о языках Африки. Видео

Публичная лекция Георгия Старостина 22 сентября 2016 г.
Публичная лекция Георгия Старостина 22 сентября 2016 г.
Наташа Четверикова/Полит.ру

«Полит.ру» публикует видеозапись выступления в цикле «Публичные лекции "Полит.ру"» российского лингвиста, кандидата филологических наук, заведующего кафедрой Истории и филологии Дальнего Востока, старшего научного сотрудника Центра компаративистики Института восточных культур и античности РГГУ; директора Лаборатории востоковедения и сравнительно-исторического языкознания Школы актуальных гуманитарных исследований Института общественных наук РАНХиГС Георгия Сергеевича Старостина. Беседа на тему «Языки Африки и их значение для реконструкции древнейшей истории человечества»  состоялась 22 сентября в Библиотеке-читальне имени И.С. Тургенева.


Другие лекции цикла можно увидеть на канале «Полит.ру» в YouTube.

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