Правительство России разрабатывает несколько варианты основных параметров федерального бюджета на 2017–2019 годы. Ряд из них предполагают повышение налогов, хотя есть и другие варианты.

Как пишет газета «Коммерсантъ», главных направлений рассматривается три, и первое из них предполагает увеличение налога на добавленную стоимость (НДС), второе – повышение подоходного налога, а третье – рост эмиссии государственного долга.

Возможно, правительству стоило бы рассмотреть и иные способы пополнения бюджета, отмечают эксперты. Как заявила в беседе с «Полит.ру» Наталья Корниенко, заведующий лабораторией развития налоговой системы Научного направления «Макроэкономика и финансы» Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара, в мире известны другие, и притом достаточно надежные источники дохода.

«Что касается вариантов повышения походного налога, НДС или проблемы увеличения госдолга, то надо сказать, что государство постоянно пытается найти новые источники дохода для бюджета, при этом, по большому счету, не осуществляя никаких затрат.

Да, очень просто одним законом повысить ставку того или иного налога. Но всем известно, что в нашей стране есть абсолютно замечательный источник дохода – это имущество, недвижимость. И до сих пор учет этой недвижимости по стране в полном объеме не произведен. До сих пор есть объекты недвижимости, собственники которых не привлечены к уплате налогов, объекты недвижимости, информация по которым не передана из БТИ в ГКН. В ГКН информация по объектам недвижимости неполная: зачастую бывает так, что, по их данным, дом есть – участка нет, участок есть – дома нет. И так далее, и тому подобное.

Второй вопрос в использовании объектов недвижимости для целей налогообложения – это справедливая оценка. В этом году мы наблюдали реформу кадастровой оценки – переход ее к государству от независимой оценки, в связи с тем, что сообщество независимых оценщиков провалило эту работу. То количество обжалований оценки, которое получили регионы, недостоверность данных, которые были переданы для оценки в технических заданиях, все это связано с тем, что те, кому это было поручено делать, не справились с работой. А ведь во всем мире основным надежным источником доходов являются именно объекты недвижимости, как земля, так и здания, строения, сооружения.

Так что хотя государство сейчас пытается переложить на плечи граждан какие-то свои обязательства и изыскивает источники дохода где-то в наших карманах, на самом деле у него есть этот источник дохода. Просто государство не в состоянии привести в порядок учет объектов недвижимости, не в состоянии создать нормальную (приближенную к рыночной, а не рыночную), как во всем мире существует, оценку объектов недвижимости для целей налогообложения. У нас где-то эта оценка была завышена, оказалась выше рыночной стоимости, где-то была занижена – одинаковые объекты были оценены по-разному. В этом вопросе пока полный хаос, это признают как эксперты, так и государственные чиновники.

Мы сейчас пытаемся повысить на 2-3% какие-то ставки, когда регион может элементарно выйти «в поле», переучесть все объекты, которые видит на своей территории, вытащить из архивов БТИ, КУМИ данные по этим объектам, и обложить налогом их собственников. Никто этого не делает – все ждут, что собственники сами придут, закажут и оплатят эти работы, и тогда эти объекты появятся в ГКН. Но собственники сами не придут – они могут прийти только в том случае, если им нужно будет реализовывать этот объект.

Закрытое агентство недвижимости. Башкирия. Фото: Полит.ру

Так что источник доходов для региональных и местных бюджетов есть, но государство не справилось с этой задачей, оценщики не справились с этой задачей. И мы имеем колоссальное количество имущества, которое можно было бы обложить налогом и получить необходимый недостающий доход. Но никто даже не может сказать, сколько имущества у нас не учтено.

Тогда как если бы это все было сделано, не надо было бы повышать ставку подоходного налога, не нужно было бы повышать НДС. Ведь мы находимся в едином Евразийском экономическом пространстве, и ставка НДС в государствах, которые нас окружают, уже сейчас ниже, чем у нас. А если мы НДС повысим, разница будет еще больше, и каковы будут у этого последствия, мы еще не знаем, но я уверена, что эти последствия не будут благоприятными для российского бюджета», – сказала Наталья Корниенко.

Экономист Антон Табах, доцент Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики», отмечает: «Тут, как в старом анекдоте, «есть нюанс». НДС и налог на недвижимость идут в разные бюджеты: НДС – в федеральный, налог на недвижимость – в местный. Поэтому манипуляции с НДС влияют на один уровень, а налогом с недвижимость и НДФЛ – на другой. Ну, или, чтоб устранить проблему, придется отказываться от бюджетного федерализма – что, наверное, не нужно никому.»

Эксперт подчеркнул, что существуют и иные способы пополнения бюджета: в частности, по его словам, могло бы помочь сокращение трат и стимулирование экономического роста, который тоже наполняет бюджет. В то же время, по его мнению, из уже перечисленных вариантов более предпочтительным – а точнее, «наименее вредным» для граждан и государства, как он уточнил, – является не повышение налогов, а увеличение госдолга.

«В наших условиях (а госдолг у нас составляет меньше 20% ВВП и только 6% – внешний долго, если мы чисто про государство говорим), конечно, я бы предпочел рост долга. Я, как облигационщик, всегда за новые эмиссии и сытную доходность», – объяснил Антон Табах.