Скорое исчерпание всех возможных резервных фондов ставит правительство перед необходимостью осуществить сложный выбор пути финансирования дефицита бюджета. Дискуссия на эту тему будет идти еще долгое время, но вариантов развития событий немного.

Сейчас готовятся три альтернативных варианта федерального бюджета на 2017–2019 годы, пишет сегодня «Коммерсантъ». Базовый вариант бюджета, напомним, был подготовлен Минфином в августе и предполагает стабильность налоговых ставок, сохранение номинальных расходов в 2017-2019 гг на уровне 2016 года и дефицит в 3,2% ВВП в 2017 году с последующим сокращением на 1 п.п. год.

Первая версия предполагает увеличение НДС, вторая — рост подоходного налога, третья — увеличение государственного долга. Причем все варианты содержат нормы о выплате дивидендов госкомпаний собственникам (а, значит, - и в бюджет) 50%, о сокращении субсидирования госкомпаний и госкорпораций «на сумму неиспользуемых ими временно свободных средств», а также о росте порога (вплоть до отмены этого порога) сборов в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.

Пока что считается, что выбор должен произойти в самом начале октября, чтобы уже в ближайшее время внести в Госдуму проект бюджета — из-за выборов процесс принятия главного финансового документа страны и так затягивается.

Вариант бюджета с ростом подоходного налога предполагает рост ставки НДФЛ до 20%, притом что льготная ставка будет сохранена на уровне 13%. Считается, что повышенный налог будут платить те, кто получает доход больше медианной зарплаты по стране.

При этом сегодня НДФЛ идет в бюджеты муниципалитетов, пойдут ли все полученные от повышения средства, если таковые вообще будут, именно на местные нужды — непонятно.

Повысить НДС с 18% до 20%, а также постепенно отменить льготную ставку в 10%, казалось бы, достаточно просто. Однако известно, что против такого сценария выступает глава Центрального банка Эльвира Набиуллина: дело в том, что рост НДС практически мгновенно приведет к пропорциональному росту цен, а ЦБ сейчас как раз занимается сдерживанием инфляции.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и министр финансов Антон Силуанов. Фото: kremlin.ru

Так что самый простой вариант — наращивание объема заимствований. По предварительным оценкам Минфина, сделанным в середине сентября, чистые займы через ОФЗ в базовом варианте бюджетных проектировок должны были составить около 1 трлн руб. в год в 2017–2019 годах. Но Минфин, как правило, всеми силами старается не брать в долг, то есть это, действительно, «крайний вариант».

Из чувствительного для россиян можно назвать рост отчисление в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.

Цех малого предприятия. Фото: Полит.ру

Все это, конечно, не отменяет того, что Минфин продолжает искать дополнительные источники пополнения бюджета «по мелочи». РБК пишет, что ведомство Антона Силуанова предлагает разморозить повышающий коэффициент, используемый для расчета единого налога для малого бизнеса (ЕНВД). Если предложение будет принято, налог для малых предприятий к 2019 году вырастет почти на 15%. Вряд ли эта мера сама по себе может спасти бюджет от дефицита, но муниципалитеты будут не прочь получить дополнительное финансирование — ЕНВД идет именно им.

Также в Минфине говорят об изъятии из нефтяной отрасли 232 млрд рублей только в 2017 году — за счет роста НДПИ и акцизов на топливо. Это как раз заметно сократит дефицит, но приведет к тому, что при цене на нефть $50 за баррель бензин может подорожать на 4,1 руб. за литр.