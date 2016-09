«Коммерсантъ» в статье «Растроение наличности» утверждает: Правительство выбирает между увеличением НДС, подоходного налога или госдолга.

О том, как антимонопольщики собираются защищать конкуренцию от губернаторов и министров написано в статье «ФАС хочет бороться с бюрократией».

«Мусору не хватает нужных бумаг»: 23 региона не представили в срок документы о новом порядке обращения с отходами.

«Ведомости» в статье «Регионы посоревнуются за инвесторов» пишут об открытии в Сочи первого после выборов инвестиционного форума.

О том, почему ФАС признала государство главным врагом конкуренции написано в статье «Государство и госкомпании контролируют 70% российской экономики».

«Доклад о сбитом Boeing последствий для России пока не несет»: выводы совместной следственной группы не могут служить основанием для международного судебного процесса.

РБК в статье «Минфин занялся бизнесом» утверждает, что Антон Силуанов предлагает повысить налоговую нагрузку на предпринимателей.

О том, почему бывшая структура ЮКОСа отозвала иск против России написано в статье «ЮКОС отходит от дел».

Как работает только что запущенный в России сервис Samsung Pay описывается в статье «Смартфон заплатит».

«Известия» сообщают: «ЦБ ожидает роста реальных доходов населения в 2017 году». Правда, есть одно условие: среднегодовая цена на нефть должна быт по крайней мере $40 за баррель.

87% пособий выплачивают тем, кто в них не нуждается, утверждается в статье «Государственная помощь не доходит до бедных».

«В Дагестане возвращают к мирной жизни вернувшихся из ИГИЛ»: в республике действует программа адаптации бывших сторонников запрещенной в России организации.

«Газета.ru» в статье «Тунеядцы не даются правительству» сообщает: правительство опровергло существование законопроекта о «налоге на тунеядцев»

«Крушение без имен»: следствие не смогло назвать причастных к катастрофе MH17.

The Economist занялся конституционным правом. «The Economist объясняет: итальянский конституционный референдум» (The Economist explaines: Italian constitutional referendum). У Италии появилась редчайшая возможность улучшить управление страной.

«Помните Республику Сербскую? Референдум у сербов грозит Боснии новыми проблемами» (Remember the Republika Srpska? A referendum by Serbs threatens yet more trouble for Bosnia). Угроза новой войны в Боснии как никогда ощутима. Некоторые считают, что Республика Сербская сейчас может дать к ней повод.

Bloomberg: «В ОПЕК договорились впервые за восемь лет сократить объемы нефтедобычи» (OPEC Agrees to First Oil Output Cut in Eight Years). Участники ОПЕК договорились о предварительной сделке, в результате которой сократится объем нефтедобычи. Цены на нефть поднялись более чем на 6%.

«Советник Эрдогана говорит, что Турция должна подумать о покупке Deutsche Bank» (Erdogan Adviser Says Turkey Should Consider Buying Deutsche Bank). Плачевное состояние Deutsche Bank порождает размышления о захвате в самых неожиданных частях мира.

The Wall Street Journal: «ОПЕК приходит к взаимопониманию по сокращению нефтедобычи» (OPEC Reaches Understanding on Cut to Oil Output). Участники ОПЕК сошлись на том, что объемы нефтедобычи нужно сократить, чтобы цены поднялись. Но претворение этого плана в жизнь картель откладывает до ноября.

«США считают, что Россия защищает хакеров, чтобы скрыть роль Кремля» (U.S. Thinks Russia Shields Hackers to Hide Kremlin’s Role). Руководство США всё больше убеждается в том, что российское правительство расширяет свою кампанию по похищению американской цифровой информации.