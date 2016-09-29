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29 сентября 2016, 17:55
Симон Жаворонков

#100 СЛОВ. В платежках появится плата за вывоз мусора

Собранные на газоне листья ждут мусоровоза.
Собранные на газоне листья ждут мусоровоза.
Фото: "Академка"

В 2017 году в коммунальных платежках появится новая строчка — сбор и вывоз твердых коммунальных отходов. Сейчас эти расходы являются частью платы за «содержание и ремонт жилого помещения». Размер платы будет устанавливаться на уровне регионов. Пока, правда, далеко не все регионы провели всю организационную работу, поэтому не могут выбрать единого оператора по вывозу мусора.

Вообще упорядочивание финансовых потоков в коммунальном хозяйстве — большое дело, работы тут хватит всем и надолго. Вывоз мусора — только одна из полукриминальных сфер деятельности в этой отрасли.

Но, как обычно, платить нужно будет сейчас, а результат реформы — или его отсутствие — будет виден позже, и объяснить это гражданам сложно.

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