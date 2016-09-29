ProScience Театр с Дмитрием Казаковым. 24 октября

24 октября в Центральном Доме журналиста выступит известный ученый, доктор физико-математических наук, профессор Объединенного института ядерных исследований Дмитрий Казаков. Тема лекции — «Загадки физики микромира».

В основе современного взгляда на устройство Вселенной от атома до галактики лежит относительно простая и ясная схема — весь мир состоит из нескольких элементарных частиц, которые участвуют в ряде универсальных взаимодействий. «При этом мир малых расстояний, который мы называем микромиром, подчиняется законам квантовой механики и сильно отличается от привычного нам макромира или мира больших расстояний, а мир звезд, галактик, туманностей и прочих объектов с большой массой управляется в основном законами гравитации», — рассказывает Дмитрий Казаков.

Сегодня мы видим, как эти две бесконечности смыкаются и управляются одними законами. Несмотря на колоссальный прогресс, достигнутый за последние годы, эти законы все еще хранят много тайн, которые физики пытаются приоткрыть с помощью современных ускорителей, подземных детекторов и космических телескопов. В лекции пойдет речь о загадках физики микромира, о поколениях кварков и лептонов, о нейтрино, о неуловимой темной материи и об экспериментах на Большом адронном коллайдере по поиску гипотетической новой физики.

Казаков Дмитрий Игоревич — доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой фундаментальных и прикладных проблем физики микромира в Объединенном институте ядерных исследований, заведующий лабораторией фундаментальных взаимодействий Института теоретической и экспериментальной физики имени А.И. Алиханова, профессор Московского физико-технического института.

ProScience Театр – это научно-публицистический стендап или большой разговор с ведущими деятелями науки и искусства, в котором зрители становятся полноправными собеседниками выступающих.

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Выступление Дмитрия Казакова состоится 24октября в Центральном Доме журналиста по адресу: м. Арбатская, Никитский бульвар, д. 8а. Начало в 19:00.

Билеты можно приобрести на сайтах timepad.ru и bigbilet.ru.

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