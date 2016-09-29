Сергей Нарышкин, избранный депутатом Госдумы по одномандатному Кингисеппскому округу в Ленинградской области, был назначен руководителем Службы внешней разведки. Это назначение полностью отвечало информации источников газеты «Коммерсантъ», которую издание распространило еще в августе.

Такое совпадение реальности с утечкой само по себе уникально. Однако не исключено, что назначение Нарышкина в силовое ведомство может оказаться куда более значимым и перспективным, нежели это представляется сейчас. Об этом размышлял аналитик «Полит.ру» Василий Измайлов.

«Поствыборная пыль и известка уже несколько оседают, и на первый план выходят другие проблемы. На самом деле это – главные проблемы, так или иначе связанные с проблемой избирательной системы. Собственно, о чем мы и говорили: что и выборы, и перестановки - это новая конфигурация власти, новая система власти.

У этой новой системы власти есть несколько бенефициаров, и несколько людей, чьи полномочия были усечены и есть, кажется, только один человек, одна фигура, над которой стоит такой большой знак вопроса: непонятно, что произошло, непонятно, что происходит, и непонятно, что будет происходить. Это – Сергей Евгеньевич Нарышкин, бывший спикер Государственной Думы шестого созыва.

За месяц до выборов была утечка, что Нарышкин уйдет в СВР. И, кажется, впервые за всю историю новейшей российской политики последних 15-16 лет мы имеем дело с тем, что все случилось согласно утечке. Это, на самом деле, во многом беспрецедентный случай. И ответ на то, почему все произошло именно так, может быть, является вообще ключевым ответом в отношении одной или нескольких элит или корпораций власти, которые сейчас есть.

Ну, что происходит во власти, мы видим: мы видим большое количество процессов, связанных с теми или иными деятелями в силовых структурах. Настолько большое, что здесь хочется вспомнить знаменитое место из «Белого солнца пустыни». И все это накладывается на разговоры о создании суперсилового министерства – министерства госбезопаности.

На самом деле, само словосочетание «министерство госбезопасности» звучит для русского уха зловеще. После этого даже не хочется вникать в то, что стоит за этими словами. Вспоминаются совершенно конкретные годы, совершенно конкретные личности и совершенно конкретные результаты. Но если немного отойти от исторических коннотаций и задуматься, то, судя по тому, что было в открытых источниках, предполагается слить вместе большинство или все силовые структуры (за исключением прокуратуры, которая всегда сама по себе и никуда не денется) и каким-то образом, наверное, навести порядок и сузить конкурентное поле силовиков, следствием разборок на котором являются те процессы, о которых мы уже имели возможность говорить.

Тут не только полковник Захарченко – тут много чего еще. Вот сегодня, например, был замечательный текст по поводу прокурора Саратовской области – пожалуйста, посмотрите на «Криминальной России». Просто тем людям, которые имеют отношение к региональной политике и понимают, как устроены регионы, это очень интересный звонок. Едва ли не интереснее, чем все предыдущее.

Задача приведения конкуренции силовиков к какому-то понятному внутреннему знаменателю (мы, собственно, об этом уже и говорили) – понятная и достаточно четкая, за исключением одной неприятного (или приятного) момента: вопроса, а кто, собственно, все это будет приводить? Поскольку мы сегодня имеем дело с очень четкой конфигурацией, когда в стране существует ФСБ и нет никаких оснований полагать, что ее позиции подвергается какому-то ослаблению – или же что в отношении этой структуры в системе власти возникают вопросы.

А рядом стоит большое количество других силовых подразделений (здесь и МВД, и СКР, и прокуратура, и так далее, и тому подобное), в отношении сотрудников которых производятся те или иные следственные действия. Поэтому резонно предположить, что создание министерства госбезопасности может или должно проходить под контролем руководителей этой структуры. Поскольку во всех нынешних публичных разборках она задействована в минимальной степени.

Но тут возникает очень большое количество вопросов – прежде всего, в отношении того, каково место нынешних руководителей ФСБ в системе власти. Вот тут мы вступаем на настолько зыбкую почву и на настолько сложное понятийное поле, что я бы все же лучше никак не комментировал и не высказывал никаких своих суждений относительно того, что и как происходит в этом сегменте российской власти.

Скажу, однако, вот что: с давних времен рецепт создания эффективного действующего властного механизма заключался в том, чтобы не позволять какой-либо одной политической силе (в нашем случае, «силе» почти в буквальном смысле, когда мы говорим о том, о чем шла речь выше) занимать слишком большое пространство в государстве. Но в России, как мы уже много раз имели возможность видеть, все персонифицировано, и людям, которые руководят процессами в отношении ФСБ для того, чтобы привести их к единому понятному законному знаменателю, необходимо (напомню, это мы теоретизируем: может , ничего этого и не нужно), необходимо противопоставить столь же сильного игрока, который мог бы их уравновесить. А может быть (кто знает?), и привести их к какому-то иному знаменателю, в необходимости чего мог в какой-то момент убедиться наш самый главный руководитель.

А этой связи – мы возвращается к тому, с чего начали, – фигура Сергея Нарышкина является едва ли не лучшей. Можно (и, наверно, нужно) по-разному к нему относиться, но в действующей системе власти Сергей Евгеньевич, во-первых, системен; во-вторых, является выходцем из спецслужб, а в-третьих (хотя это можно было бы назвать и «в-нулевых»), является человеком с публично безупречной репутацией. И потому возникает закономерное подозрение: а не поставлен ли Сергей Евгеньевич Нарышкин, что на сленге называется, «враспор» нашим нынешним силовикам, которые, вполне возможно, в какой-то момент какой-то частью уже слишком заигрались – заигрались столько, что это стало в тягость руководителю нашего государства, и он счел необходимым заложить основу некоторой новой силовой структуры?

В таком случае новое назначение Сергея Нарышкина является не просто повышением, а повышением с очень серьезными перспективами, поскольку даже сложно представить, какие полномочия могут быть за ним закреплены. А раз так, что тот вопросительный знак, который в момент назначения повис над его головой, можно смело заменить на знак восклицательный. Но ненадолго: так, чтобы те люди, которым не нужно про это знать, так ничего об этом и не узнали», – сказал Василий Измайлов.