Новость дня

Глава Курска Ольга Германова подала заявление об отставке и собственным распоряжением прекратила свои полномочия на этой должности, сообщается на сайте курского горсобрания.

Германова была кандидатом от «Единой России» на 5-й позиции в региональном списке, который объединял Белгородскую, Курскую и Орловскую области. В Думу она не прошла, но получила мандат после того, как губенатор Белгородской области Евгений Савченко отказался от мандата.

Антиновость дня

Факты предоставления недостоверных сведений о реализации социальных проездных билетов муниципальными перевозчиками выявлены в Иркутске, сообщил в четверг замминистра социального развития региона Светлана Иевлева.

Данные факты были выявлены в ходе проверки жизненных условий ветеранов войны, которую в настоящее время проводят все областные органы соцзащиты. Специалисты обследуют жилищно-бытовые условия граждан и проверяют, какими льготами они пользуются.

Непонятная новость дня

Подземные укрытия Москвы готовы к размещению всех жителей города, заверил журналистов заместитель начальника столичного управления МЧС Андрей Мищенко.

«В результате внедрения новых подходов ведения гражданской обороны в Москве проведена инвентаризация помещений подземного пространства города, что позволяет спланировать укрытие 100% населения города», — сказал Мищенко.

Ассорти

Ряд древних церквей Великого Новгорода включены в перечень объектов культурного наследия федерального значения, полномочия по госохране которых осуществляет федеральное Министерство культуры.

Соответствующие изменения утверждены распоряжением правительства России, сообщает в четверг официальный интернет-портал правовой информации.

В перечень включены храмы XII века: Никольский собор с колокольней, церковь Иоанна Предтечи на Опоках, церковь Успения на Торгу. Под охрану министерства культуры также попали церковь Параскевы Пятницы XIII века, церковь Георгия на Торгу XIV века, церковь Жен Мироносиц XVI века, церковь Прокопия XVI века, часовня в честь иконы Богородицы «Всех скорбящих радость» начала XX века.

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Депутаты Рязанской областной думы утвердили прожиточного минимума пенсионера на 2017 год в размере 8456 рублей. По сравнению с 2016 годом прожиточный минимум пенсионера в регионе возрастет на 16,54% или на 1200 рублей.

«Размер минимума был определен с учетом среднегодового индекса потребительских цен, товаров, услуг, соотношения темпов величины прожиточного минимума пенсионера и индексов потребительских цен», — пояснила министр труда и занятости населения региона Юлия Рокотянская. Она добавила, что установление прожиточного минимума способствует начислению социальных доплат гражданам, чей доход ниже установленной ставки.

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Депутаты Законодательного собрания Пермского края третьего созыва на первом заседания в четверг избрали Алексея Пушкова членом Совета Федерации от законодательной власти региона. Его кандидатура была единственной.

По итогам голосования Пушков получил поддержку 54 депутатов, четверо высказались против, один депутат отсутствовал.