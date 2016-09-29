Северный Кавказ известен как аномальный с электоральной точки зрения регион. Так и сейчас — только в Ставрополье результаты хоть сколько-то похожи на общероссийские. А, например, в Чечне оппозиция с трудом преодолела пятипроцентный барьер.

Региональные выборы на Северном Кавказе интересны тем, что в трех республиках — Дагестане, Чечне и Ингушетии — парламент избирали по пропорциональной, а не по смешанной системе, то есть там не было одномандатных округов. В других регионах страны это могло бы привести к краху «Единой России» (кое-где она набирала менее 35%), но в республиках Северного Кавказа ситуация, конечно, иная.

Больше всего «Единая Россия» получила в Чечне: 87,66% при явке 94,79%. Также пятипроцентный барьер прошли СР и КПРФ (5,63% и 5,31% соответственно). ЛДПР на этих выборах даже не выставляла свой список, а «Патриоты» получили 1,34%.

На одном из избирательных участков в Чечне 18 сентября 2016 года. Фото: ЕР

Интересно, что на федеральных выборах «Единая Россия» получила 96,29%, СР 1,12%, а остальные партии — менее 1%. Если бы такие результаты были показаны и на региональных выборах, то пришлось бы снизить проходной барьер, российское законодательство не позволяет формировать однопартийный парламент.

На выборах главы республики — а в Чечне две кампании были совмещены — Рамзан Кадыров получил 97,94%, тут никакого плюрализма предусмотрено не было.

В Ингушетии «Единая Россия», по официальным данным, получила 75,94%, а в парламент прошли аж четыре партии — это «Справедливая Россия» (7,96%), КПРФ (5,13%) и ЛДПР (5,01%). Интересно, что если бы у ЛДПР в итоговом протоколе оказалось на 19 голосов меньше, то партия не прошла бы в Народное собрание Ингушетии. Явка — 81,09%.

В Дагестане «Единая Россия» набрала почти столько же — 75,51%. Явка тоже впечатляет, 88,13%. Но парламент Дагестана решено сделать трехпартийным: у «Справедливой России» 10,45%, у КПРФ 9,14%. Среди малых партий больше всего у «Партии возрождения России», 1,52%, у остальных — менее 1%, в том числе у ЛДПР всего 0,64%.

Ставропольский край на этом фоне выглядит даже скучно. При явке 41,6% за «Единую Россию» отдали свои голоса 53,07% избирателей. На втором месте оказалась ЛДПР с 17,72%, на третьем — Компартия с 15,69%, на четвертом — СР, у них 6,19%.

Также на Ставрополье выдвигались «Зеленые» и «Яблоко», но они набрали всего 1,91% и 1,58% соответственно.

Картина в одномандатных округах также типичная для России: в 23 победили представители «Единой России», в 2 — самовыдвиженцы.