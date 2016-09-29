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29 сентября 2016, 21:23
безработица законотворчество медицина налоги правительство
Антон Быков

Налог на "тунеядство"

Ярмарка вакансий в центре занятости.
Ярмарка вакансий в центре занятости.
Фото: leviy-bereg.ru

Неработающие граждане продолжат получать бесплатную медицинскую помощь. В правительстве опровергли информацию о разработке законопроекта, предполагающего исключение официально нетрудоустроенных лиц из числа реципиентов медицинских услуг, которые за счет бюджетных средств предоставляются в государственных учреждениях. Эксперты напоминают, что право на безвозмездное лечение и свободное распоряжение своим трудом гарантировано Конституцией.

В пресс-службе правительства «Интерфаксу» заявили, что ни в Минтруда, ни в других министерствах не ведется разработка каких-либо законопроектов, в которых речь идет об ограничении бесплатной медицинской помощи для неработающих граждан. Безвозмездные медуслуги в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения для всех граждан защищены конституционной гарантией, подчеркнул собеседник агентства.

 
Здравпункт для лиц без определенного места жительства. Фото: АГН "Москва"



«В любом случае нужно аккуратно обращаться с дефинициями. Следует отличать нигде не работающих граждан от миллионов людей, работающих в сером секторе экономики, которые не платят налоги. Целесообразность каких-либо решений в отношении и тех, и других требует очень тщательной проработки», — отметили в пресс-службе кабмина.

О том, что Минтруд разрабатывает законопроект, согласно которому неработающих граждан обяжут платить за использование социальной инфраструктуры, вчера сообщила социальный вице-премьер правительства Ольга Голодец во время правительственного часа в Совете Федерации. По ее словам, законодательство позволяет россиянам не работать или официально не трудоустраиваться, но люди при этом не платят страховые взносы, в том числе на обязательное медицинское страхование (ОМС), хотя имеют право на бесплатную медицинскую помощь.

«Сейчас разрабатывается проект закона, когда те граждане, которые выбрали для себя путь "неработы", должны будут внести платеж за фактически использование социальной инфраструктуры. Такой проект закона есть. Проблема заключается в том, что к неработающему населению относится работающее население, то есть мы не видим их ни в системе Пенсионного фонда, ни в системе налоговой службы как плательщиков заработной платы», — цитируют информагентства выступление Голодец.

По данным вице-премьера правительства, в серой зоне на сегодняшний день находятся около семи миллионов человек. Именно их, в первую очередь, может коснуться законопроект о налоге на тунеядство, если он все же получит ход. Официально безработных граждан в России зарегистрировано около 890 тысяч человек (по данным Минтруда). Помощник Голодец утверждает, что им планируемый платеж не грозит.

«С точки зрения справедливости» Минфин поддерживает идею введения налога на тунеядцев, сообщает Reuters со ссылкой на первого заминистра финансов Татьяну Нестеренко. Она отметила, что за всех неработающих взнос на обязательное медицинское страхование выплачивается из региональных бюджетов: «А если человек по своему желанию не желает работать? Сидит на иждивении супруга (супруги) или за счет других источников живет. Кто за него должен платить страховку?»

Председатель социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский, поддержавший идею такого законопроекта, рассчитывает, что документ будет принят весной. По его оценкам, средний размер социального взноса может составить около 18 тысяч рублей в год. В какой форме будет взиматься платеж, чиновнику не известно.

Первый зампред фракции «Справедливой России» в Госдуме Михаил Емельянов назвал инициативу введения налога на тунеядство странной. Он обратил внимание, что пока непонятно, кто будет объектом налогообложения, как исчислять доход и за что наказывать, если человек действительно в течение долгого времени не может найти работу. Кроме того, отмечает Емельянов, для исчисления налога необходимо знать доход гражданина. В рыночной экономике, по его мнению, темы тунеядства вообще не может существовать. «Могут быть только безработные», — заключил депутат.

В кабинетах правительства тема «финансовых репрессий» в отношении так называемых тунеядцев циркулирует достаточно давно. Власти ищут решение проблемы теневой занятости в условиях дефицита бюджета. В этом вопросе российские чиновники рассуждают с оглядкой на Белоруссию — единственную страну бывшего СССР, где за длительное отсутствие работы человеку грозит наказание в виде взимания денежных выплат. С апреля прошлого года в Белоруссии действует декрет «О предупреждении социального иждивенчества». Граждане и иностранцы, проживающие в стране, но не платящие налоги, должны выплачивать в бюджет около 250 долларов ежегодно.  

«Ведомости» напоминают, что в 2015 году заместитель руководителя Роструда Михаил Иванков предлагал установить сбор со всех трудоспособных граждан, кроме официально трудоустроенных, зарегистрированных безработных, студентов, пенсионеров и льготников. В свою очередь, депутат заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин предлагал ввести обязательную регистрацию на бирже труда всех безработных, а за уклонение от работы или регистрации дольше шести месяцев наказывать исправительными работами.

В мае 2016 года заместитель главы Минтруда Андрей Пудов заявил, что в рамках программы легализации занятости обсуждается введение «налога на тунеядство», аналогичного белорусскому закону. Позже на сайте министерства появилось сообщение о том, что разработку нормативных актов никто не ведет, идея обсуждается только с экспертами. Доцент кафедры факультета экономических наук НИУ ВШЭ Антон Табах тогда в разговоре с «Полит.ру» прогнозировал, что вместо налога на тунеядство в России могут ввести «неналоговые» выплаты, например дополнительные сборы на медицину.

Сейчас эксперты сходятся в том, что ограничение бесплатной медицинской помощи для неработающих граждан маловероятно по нескольким причинам, главная из которых — Конституция. Статья 37 основного закона России провозглашает право свободно распоряжаться своим способностями к труду и запрещает принудительный труд. Статья 41 Конституции утверждает, что каждый имеет право на бесплатную медицинскую помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, которая осуществляется не только за счет страховых взносов, но и за счет бюджетных средств.

«Это прямое нарушение Конституции, которая не делит граждан на работающих и неработающих с точки зрения доступа к медицинской помощи. Что бы ни подготовило правительство в этой части, оно будет противоречить Конституции, это прежде всего», — сказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский. Кроме того, по его мнению, любая медпомощь, не оказанная вовремя, в результате все равно ляжет дополнительными расходами на бюджет.

Валерий Борщев из Московской Хельсинской группы в разговоре с «Коммерсантом» напомнил, что наказание за тунеядство уже было в отечественной истории и предлагаемые меры лишат гражданина свободы выбора. «Это, конечно, репрессивный закон, который, в общем-то, ставит человека в серьезную зависимость от государства. Люди могут не работать по разным причинам, государство же не несет серьезную ответственность за безработицу, когда человек не может устроиться на работу по своей профессии. Почему человек должен нести ответственность за то, что он не может найти ту работу, которая ему по нраву, которая соответствует его профессиональным интересам?» — спрашивает правозащитник.

 
Фото: Полит.ру

В то же время директор Центра налоговой политики экономического факультета МГУ Кирилл Никитин отмечает, что многие формально нетрудоустроенные россияне имеют неофициальные источники заработка. Таких граждан, по его мнению, было бы справедливо обязать делать взносы в систему медицинского страхования: «Речь идет фактически о десятках миллионов граждан, которые находятся, скажем так, в теневом секторе экономики, которые, по сути, на что-то живут, но при этом предпочитают не платить налоги и не финансировать Фонд обязательного медицинского страхования, за счет которого они, тем не менее, как правило, регулярно получают медицинские услуги».

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