Топ новостей 29 сентября
Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в Госдепартаменте США предрекли теракты в российских городах, правительство пообещало россиянам новый коммунальный платеж, Россия оказалась последней в рейтинге эффективности здравоохранения.
В Госдепе предрекли атаки террористов на российские города
Официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби предрек России нападения экстремистов на российские города и военные потери в Сирии: «Последствия таковы, что гражданская война в Сирии продолжится, экстремисты, экстремистские группы продолжат пользоваться вакуумом, существующим в Сирии, для расширения своих операций, которые будут включать в себя — несомненно — удары по российским интересам, возможно, даже по российским городам. И Россия продолжит отправлять домой военных в мешках для тел, и они продолжат терять ресурсы, возможно, даже снова самолеты».
Захарова назвала заявление Кирби о возможных терактах в России командой «фас»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей страничке в Facebook сравнила слова представителя Госдепартамента США Джона Кирби о возможных атаках в России сирийских группировок с командой «фас».
Мария #Захарова: «Предсказания» @StateDept о «терактах в российских городах» похожи на команду «фас» pic.twitter.com/DV0AVGffd8— ГК РФ в Женеве (@RusConsulGen) 29 сентября 2016 г.
В Кремле заявили о наличии средств на продолжение операции в Сирии
Россия, несмотря на экономический кризис, может себе позволить продолжение операции в Сирии, заявил в интервью пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: «Мы все еще можем себе это позволить, — сказал пресс-секретарь. — Конечно, мы сталкиваемся с экономическими трудностями, хотя это хорошая возможность для нас подумать о новой модели экономики».
Товарищ #Песков часы загнал по спекулятивной цене? pic.twitter.com/4xbNjtM5up— Роман Бибеа (@bromtula) 29 сентября 2016 г.
С 2017 года россиян обяжут платить за вывоз мусора
Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской сообщил о введении единого тарифа за сбор и вывоз мусора. В январе 2017 года в квитанциях на оплату коммунальных услуг появится еще одна графа: «В каждом регионе будет установлен единый тариф на вывоз мусора, и он может отличаться от нынешних. Конкретные цифры будут известны после выбора региональных операторов в каждом из субъектов России».
Россия заняла последнее место в рейтинге здравоохранения Bloomberg
Американское агентство Bloomberg составило международный рейтинг эффективности здравоохранения. В рейтинг вошли 55 стран мира с населением более 5 млн человек. России отведено последнее место. США в рейтинге отведено 50-е место.
Россия опять заняла последнее место в рейтинге эффективности здравоохранения Bloomberghttps://t.co/qrUa3v2CHk pic.twitter.com/bAMvlUquJm— Лентач (@oldLentach) 29 сентября 2016 г.
Путин разрешил «Аэрофлоту» держать наручники и ремни для буйных пассажиров
Генеральный директор публичного акционерного общества «Аэрофлот» Виталий Савельев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным попросил его поддержки в вопросе применения спецсредств к буйным пассажирам. «Я поддержу ваше предложение, давно пора было это сделать», — отреагировал Путин.
СМИ рассказали о будущей команде Кириенко в АП
Глава «Росатома» Сергей Кириенко в случае назначения на должность первого заместителя главы администрации президента (АП) приведет свою команду. Возможно, руководитель управления по работе с регионами госкорпорации «Росатом» Александр Харичев займет должность главы управления президента по внутренней политике.
Кириенко: можем повторить! https://t.co/tbcqLHOANl— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 29 сентября 2016 г.
Белоруссия поставила в Россию яблок в пять раз больше собранного урожая
Заместитель генерального прокурора РФ Владимир Малиновский заявил: «Запрещенные к ввозу в Россию продукты зарубежных стран нередко поставляются по поддельным товарно-сопроводительным и фитосанитарным документам, в том числе и под видом белорусских товаров. Так, например, в 2015 году в Россию было импортировано 573 тысячи тонн белорусских яблок и грибов, что в пять раз превышает собранный в Белоруссии урожай».
В 2015 году Белоруссия поставила в Россию в 5 раз больше яблок, чем вырастилаhttps://t.co/Z0GMRkbsdY pic.twitter.com/Ze03jHpanQ— Лентач (@oldLentach) 29 сентября 2016 г.
Брехня... Ещё на деревьях у нас на 5 раз...)) https://t.co/px4VEOuyU6— Litvin (@jadubrovski) 29 сентября 2016 г.
Ходорковский решил финансировать журналистские расследования
Бывший владелец ЮКОСа Михаил Ходорковский запускает проект «Открытые медиа», целью которого станет поддержка стартапов в сфере журналистики. По его словам, уже есть договоренности с несколькими командами, которые приступят к работе ближайшее время. Основной жанр публикаций одобренных проектов — журналистское расследование.
Запустили новый проект "Открытые медиа". Участвуйте, завидуйте, критикуйте:) https://t.co/9ujrve6trn— Ходорковский Михаил (@mich261213) 29 сентября 2016 г.
Джигурда сменит имя на Джанатан Эль-Аир Браташ Джи Погоржельский фон Ган Эден
Фрик-шоумен Никита Джигурда заявил, что присвоит себе новое имя для того, чтобы избавиться от надоевшего эпатажного образа и предстать в «первозданном виде». Джигурда сообщил, его новое имя состоит из 9 слов и 46 букв: Джанатан Эль-Аир Браташ Джи Погоржельский фон Ган Эден.
#Джигурда без #бороды официально сменит фамилию на Джанатан Эль-Аир Браташ Джи Погоржельский фон Ган Эден#новостиhttps://t.co/pU9sr3T83k pic.twitter.com/d2P3dWhqVv— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 29 сентября 2016 г.
Ежели #смеёшься над #Джигурдой,— Jinno Rai (@Jinno_Rai) 26 сентября 2016 г.
Мне не о чем с тобою #говорить.#Джигурда лишь #смеет #быть #собой!
Ты же #никогда #не_сможешь #собой #быть!