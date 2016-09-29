Топ новостей 29 сентября

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в Госдепартаменте США предрекли теракты в российских городах, правительство пообещало россиянам новый коммунальный платеж, Россия оказалась последней в рейтинге эффективности здравоохранения.

Официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби предрек России нападения экстремистов на российские города и военные потери в Сирии: «Последствия таковы, что гражданская война в Сирии продолжится, экстремисты, экстремистские группы продолжат пользоваться вакуумом, существующим в Сирии, для расширения своих операций, которые будут включать в себя — несомненно — удары по российским интересам, возможно, даже по российским городам. И Россия продолжит отправлять домой военных в мешках для тел, и они продолжат терять ресурсы, возможно, даже снова самолеты».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей страничке в Facebook сравнила слова представителя Госдепартамента США Джона Кирби о возможных атаках в России сирийских группировок с командой «фас».

Россия, несмотря на экономический кризис, может себе позволить продолжение операции в Сирии, заявил в интервью пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: «Мы все еще можем себе это позволить, — сказал пресс-секретарь. — Конечно, мы сталкиваемся с экономическими трудностями, хотя это хорошая возможность для нас подумать о новой модели экономики».

Вывоз мусора

Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской сообщил о введении единого тарифа за сбор и вывоз мусора. В январе 2017 года в квитанциях на оплату коммунальных услуг появится еще одна графа: «В каждом регионе будет установлен единый тариф на вывоз мусора, и он может отличаться от нынешних. Конкретные цифры будут известны после выбора региональных операторов в каждом из субъектов России».

Американское агентство Bloomberg составило международный рейтинг эффективности здравоохранения. В рейтинг вошли 55 стран мира с населением более 5 млн человек. России отведено последнее место. США в рейтинге отведено 50-е место.



Россия опять заняла последнее место в рейтинге эффективности здравоохранения Bloomberghttps://t.co/qrUa3v2CHk pic.twitter.com/bAMvlUquJm — Лентач (@oldLentach) 29 сентября 2016 г.

Владимир Путин и глава «Аэрофлота» Виталий Савельев

Генеральный директор публичного акционерного общества «Аэрофлот» Виталий Савельев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным попросил его поддержки в вопросе применения спецсредств к буйным пассажирам. «Я поддержу ваше предложение, давно пора было это сделать», — отреагировал Путин.

Глава «Росатома» Сергей Кириенко в случае назначения на должность первого заместителя главы администрации президента (АП) приведет свою команду. Возможно, руководитель управления по работе с регионами госкорпорации «Росатом» Александр Харичев займет должность главы управления президента по внутренней политике.

Заместитель генерального прокурора РФ Владимир Малиновский заявил: «Запрещенные к ввозу в Россию продукты зарубежных стран нередко поставляются по поддельным товарно-сопроводительным и фитосанитарным документам, в том числе и под видом белорусских товаров. Так, например, в 2015 году в Россию было импортировано 573 тысячи тонн белорусских яблок и грибов, что в пять раз превышает собранный в Белоруссии урожай».

В 2015 году Белоруссия поставила в Россию в 5 раз больше яблок, чем вырастилаhttps://t.co/Z0GMRkbsdY pic.twitter.com/Ze03jHpanQ — Лентач (@oldLentach) 29 сентября 2016 г.

Брехня... Ещё на деревьях у нас на 5 раз...)) https://t.co/px4VEOuyU6 — Litvin (@jadubrovski) 29 сентября 2016 г.

Бывший владелец ЮКОСа Михаил Ходорковский запускает проект «Открытые медиа», целью которого станет поддержка стартапов в сфере журналистики. По его словам, уже есть договоренности с несколькими командами, которые приступят к работе ближайшее время. Основной жанр публикаций одобренных проектов — журналистское расследование.

Фрик-шоумен Никита Джигурда заявил, что присвоит себе новое имя для того, чтобы избавиться от надоевшего эпатажного образа и предстать в «первозданном виде». Джигурда сообщил, его новое имя состоит из 9 слов и 46 букв: Джанатан Эль-Аир Браташ Джи Погоржельский фон Ган Эден.