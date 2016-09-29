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29 сентября 2016, 10:00
Камчатка Сахалин Хабаровский край
Мария Блохина

Наутро. 29 сентября

Владивосток, мост через бухту Золотой Рог.
Владивосток, мост через бухту Золотой Рог.
Фото: Alexander Gubin

Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в среду объявил, что свободные порты на Сахалине, Камчатке и в Хабаровском крае должны начать работу уже до конца текущего года, передает «Интерфакс».

«Я считаю, сегодня можем уверенно сказать что добились того что свободный порт Владивосток работает, у нас здесь сегодня 140 резидентов, более 200 млрд инвестиций. Точно так же должны заработать свободные порты на Камчатке, в Хабаровском крае, на Сахалине. Все это надо довести до конца года до рабочего состояния», — сказал Юрий Трутнев. По его словам, с главами регионов, где будут открыты свободные порты, уже есть договоренность, что к зиме будет привлечено по десять резидентов, на данный момент уже есть по 4-5 резидентов в каждом из этих трех свободных портов. «Это скромная задача, потому что мы ставили более жесткие задачи здесь во Владивостоке. И по срокам и по количеству резидентов, но с чего-то надо начинать», — добавил полпред.

Также он подчеркнул, что участие в свободных портах будет открытым, и всем желающим будет оказано содействие в этом направлении.

Заведующий кафедрой менеджмента Высшей школы государственного управления РАНХиГС Илья Быковников в беседе с «Полит.ру» заметил, что открытие новых свободных портов — это дополнительный фактор инвестиционной привлекательности страны, так как это регион, который обеспечивает связь с внешним миром.

«Кроме того, это еще и доступ к транспортной инфраструктуре. Поэтому для России это будет выгодно в любом случае, несмотря на высокие затраты и организационные сложности, связанные с их открытием.

Сложно сказать, будут ли новые порты настолько же эффективны, как и Владивосток. Дело в том, что каждый новый элемент инфраструктуры должен делать синергетический вклад в ту систему, которая уже есть. Поэтому здесь надо ставить вопрос, усилит ли тот фактор инвестиционной привлекательности российских предприятий и российской экономики в целом появление нового порта. На мой взгляд, да», — считает Илья Быковников.

Его коллега, старший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Степан Земцов считает, что сама идея открытых портов очень перспективна для России и для Дальнего Востока в частности: «Владивосток долгое время был закрытым городом, там находились военные объекты, поэтому, конечно, ни о каком интенсивном международном взаимодействии речи не шло. Толчком к открытию города послужил саммит организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходил в 2012 году. Соответственно, с того момента многое изменилось, увеличилась портовая инфраструктура, пришли иностранные инвесторы, был построен широко известный кампус университета на острове Русский и так далее. И сейчас можно говорить о большей открытости Владивостока, но в масштабах Дальневосточного федерального округа эти изменения довольно скромны, они не переломили тенденции оттока населения с Дальнего Востока, что является определенным индикатором сложной социально-экономической ситуации в округе», — полагает Земцов.

В целом распространение режима порто-франко на Дальнем Востоке он оценивает положительно, однако обращает внимание и на возможные проблемы и ограничения: «Новые открытые порты на Камчатке и Сахалине не соединены автомобильными и железными дорогами с материковой частью страны, поэтому их развитие будет иметь преимущественно локальный эффект для тех регионов, где они расположены. Указанные порты находятся в отдалении от основных международных торговых потоков в сложных природных условиях. При введении соответствующего режима в портах Хабаровского края ограничением также служат природные условия, которые хуже, чем в Приморском крае, в частности Охотское море и Татарский пролив замерзают зимой. Кроме того недостаточно развита железнодорожная сеть на побережье края, все еще остаются участки Байкало-Амурской магистрали с низкой пропускной способностью. Поэтому, на мой взгляд, новым открытым портам не удастся в полной мере использовать преимущества своего статуса.

Владивосток находится в уникальных природных и экономико-географических условиях, и масштабировать этот успешный опыт будет сложно. В целом, формирование системы открытых портов должно положительно сказаться на развитии городов и регионов, но кардинально изменить ситуацию на Дальнем Востоке одним этим решением мне представляется невозможным», — заключил эксперт президентской академии Степан Земцов.

В то же время депутат Хабаровской городской думы, член комитета по социальным вопросам и комитета по бюджету, финансам и экономическому развитию Александр Мшвилдадзе считает, что свободный порт Хабаровска будет не менее эффективно привлекать резидентов и инвестиции, чем Владивосток: «Понятно, что грузооборот и прочие параметры отличаются, но я думаю, что новый порт в Хабаровском крае тоже будет эффективен, потому что Ванинский порт тоже обладает современной инфраструктурой, имеет выход в Азиатско-Тихоокеанский регион, он располагается в непосредственной близости от Японии, и я думаю, что он будет востребован», — сказал он. К тому же, по словам депутата, руководство региона заинтересовано в создании таких точек роста, и краевые власти будут только способствовать повышению эффективности открытого порта Ванино.

Напомним, что для резидентов свободного порта Владивосток действует ряд преференций: пониженные налоги и взносы, режим свободной таможенной зоны, ускоренная процедура возмещения НДС (всего 10 дней), сокращенные сроки получения разрешительной документации для объектов капитального строительства (не более 40 дней), упрощенный визовый режим и многое другое.

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