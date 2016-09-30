С 2017 года в квитанциях на оплату коммунальных услуг обещают сделать новую графу — за сбор и вывоз твердых коммунальных отходов, пока что эта услуга является жилищной и включается в графу содержание и ремонт жилого помещения. Предполагается, что с нового года в каждом регионе будет свой тариф, устанавливаемый одним или несколькими региональными операторами по обращению с ТКО.

Как рассказал в интервью «Российской газете» министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, региональный оператор будет выбираться на 10 лет, поэтому он сможет планировать свою работу и предлагать минимальные тарифы. Ситуация с тарифами прояснится после того, как определятся региональные операторы. «Регионам дано право устанавливать предельные тарифы на обращение с ТКО. Мы исходим из того, что плата за вывоз мусора не должна увеличиться», — сказал министр.

Председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета Торгово-промышленной Палаты РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Константин Крохин в беседе с «Полит.ру» проанализировал грядущее изменение с разных точек зрения: «С одной стороны, в сфере переработки бытовых и небытовых отходов необходимо навести порядок. Очевидно, можно считать варварством, когда наши бытовые отходы закапываются в землю без разделенного учета, то есть ядовитые, бытовые, химические — все вместе. Возникают гигантские свалки, бывшая такая свалка, позорище, была на границе Москвы — это Саларьево, и ее не могли десять лет закрыть. Это средневековье, с которым нужно бороться, и в этом смысле инициатива правительства заслуживает похвалы.

С точки зрения реализации, я вижу в этом попытку найти источники финансирования для тех крупных операторов, которые придут на этот рынок, и я думаю, что ради этих крупных операторов вся ситуация развивается. Изменения вносятся, чтобы заинтересовать этих операторов, чтобы они пришли и, возможно, вложились в перерабатывающие мощности, наладили процесс сбора, транспортировки и переработки отходов на современном, экологически безопасном уровне. Но при этом, конечно, есть сомнения, что это будет сделано так, как хотелось бы, а не получится как всегда.

Хочу напомнить, что если брать Московский регион, то этому предшествовало интересное развитие услуг по вывозу отходов, когда четыре крупные компании выиграли всю территорию Москвы. В условиях того, что в Москве 11 округов, в этой ситуации всего четыре компании, причем на 18 лет. Этот срок вызывает вопросы. Почему так долго? Почему не 40 лет, или не 3 года, а именно 18 лет? Эти компании выиграли, получили миллиардные контракты и они, по сути, монополисты на этом участке. И в дальнейшем, я полагаю, что их лоббистский ресурс позволит внести изменения в действующие правила, при которых услуга вывоза мусора выносится из разряда «содержание и текущий ремонт», в отношении которого решение принимается собственниками жилья на общем собрании. Теперь это право у жильцов забирают, сбор и вывоз мусора станет коммунальной услугой, которая будет регулироваться некими государственными структурами, которые будут устанавливать этот тариф. Тем самым создается доходная база для будущих операторов, имена которых, наверное, уже определены, чтобы у них была ресурсная база их дохода.

Я полагаю, что скорее всего все это будет сделано. Очевидно, что возрастает монополизм, это тенденция для жилищно-коммунального хозяйства последних лет. Растет монополизм как в сфере управления жильем, когда создаются так называемые государственные управляющие компании, например, ГБУ «Жилищник», или «Жилкомхоз» в Санкт-Петербурге. И когда у нас в Москве вместо двух теплоснабжающих компаний после объединения оказывается одна, то это еще раз подтверждает тенденцию гипермонополизма последних лет. Соответственно, и в мусоропереработке эта тенденция должна была рано или поздно возобладать, и она возобладала.

Говоря простым языком, ожидаем от этого повышения тарифа. Сейчас он будет 2 рубля, через некоторое время он будет 3 рубля, и никто у населения не спросит, какой ему нужен тариф. Эти лоббистские структуры обоснуют необходимость повышения тарифа, потому что очевидно, что нужно создавать перерабатывающие мощности, логистику, систему, в дальнейшем будет нужно переходить к раздельному сбору отходов и мусора, к переработке, а не захоронению. Это все требует денег, скорее всего, по этим причинам тарифы будут расти, и население на них повлиять не сможет, как оно не может влиять на тарифы на электроэнергию, теплоснабжение, водоснабжение — их устанавливает государство в лице своих уполномоченных органов. Полагаю, что в этом и есть смысл нововведения — дать возможность повысить тарифы на вывоз и переработку мусора», — заключил Константин Крохин.

Ведущий юрисконсульт направления «Городское хозяйство» Фонда «Институт экономики города» Дмитрий Гордеев, напротив, не увидел в этом изменении никаких положительных моментов. По его мнению, это упростит жизнь чиновникам и может привести к росту коррупции. «Сегодня существуют рыночные отношения в сфере сбора и вывоза бытовых отходов и монополия на утилизацию. Будет полная монополия и на сбор и вывоз, и на утилизацию мусора, и этим будет заниматься одно лицо — региональный оператор. Что это означает для ТСЖ, управляющих организаций и жилищных кооперативов? Они не смогут избрать никого другого, кроме того регионального оператора, которого назначит губернатор.

Все затраты этого регионального оператора, я думаю, будут постепенно раздуваться. Конечно, будет какое-то ограничение роста затрат (а затраты имеют прямую связь с тарифами), но региональный оператор будет стремиться раздувать эти затраты и шантажировать власть: не будут повышены тарифы — не появится новый мусоросжигательный завод или полигон и так далее. Насколько это увеличение будет обосновано, сказать трудно, любая монополия стремится раздуть свои расходы для того, чтобы получить больший тариф.

Для сравнения, там, где есть конкуренция, предприниматели стараются и качество повысить, и уменьшить стоимость, чтобы быть более конкурентоспособными. То есть там совершенно другой вектор экономической политики и организации», — рассуждает эксперт «Института экономики города».

К тому же, эксперт считает неправильным то, что плата за сбор и вывоз отходов будет осуществляться по нормативам и в зависимости от количества граждан, проживающих в жилом помещении, так как довольно сложно точно это установить. «Например, большая семья проживает в маленькой квартире, и сегодня они платят, исходя из того, что площадь маленькая, какую-то не очень большую сумму за вывоз мусора. А при переходе на новую систему, если эта семья многочисленная, то размер платы составит произведение количества членов семьи на тариф. Я думаю, что такие семьи будут платить за сбор и вывоз мусора в разы больше», — предполагает он.

Дмитрий Гордеев обратил внимание на то, что некоторые жилые помещения не будут облагаться этим сбором, так как в них никто не зарегистрирован. Это касается граждан, имеющих несколько жилых помещений, они будут платить за вывоз отходов только там, где зарегистрированы: «Часто в таких случаях эти квартиры сдаются в наем или предоставляются родственникам, и там никто не регистрируется. В итоге никто за вывоз мусора, образующегося в этой квартире, платить не будет, потому что там никто не зарегистрирован. Это тоже минус».

«Конечно, чиновникам выгоднее держать руку на пульсе, иметь одного регионального оператора, чем когда управляющие организации выбирают его сами, и чиновники оказываются не при делах. Когда чиновники принимают решения о том, кто будет региональным оператором, это в том числе порождает возможности для коррупции. Например, это республика Коми, где многомиллионные взятки за повышение тарифов на тепло. И хотя по идее там государственное регулирование, но все же нашли выход на губернатора и его команду, и все вопросы решены», — напомнил Дмитрий Гордеев.

Преподаватель Института отраслевого менеджментаРАНХиГС, директор Ассоциации ТСЖ Московской области Сергей Белолипецкий считает это решение неоднозначным. По его мнению, несмотря на все недостатки, у него все же есть и положительная сторона, которая, правда, не является очевидной. «Плательщик должен знать, кому, за что и сколько он платит — это совершенно однозначная вещь, и это касается не только мусора. Но то, как они это сделали, ниже всякой критики. Есть стратегия развития отрасли, и там прописано широкое внедрение рыночных механизмов, а мы наблюдаем шаг ровно в противоположную сторону, и это шаг обратно к социализму. У нас и так и газ, и свет, и тепло, фактически, монополизированы, и остается только мусор монополизировать. Это абсолютный отход от рыночных принципов», — говорит эксперт.

«Вместо того, чтобы развивать институт заказчика и рыночные отношения, наши власти монополизируют сферу. Такое решение принять проще, управлять и контролировать процессами, а также кое-что с этого иметь тоже проще. Как только появляются возможности такого рода, то тут же находится деятель, который это все контролирует, не обижая свой карман, это очевидно и очень широко у нас развито.

Профаны, стоящие у власти, демонстрируют свое скудоумие, называя услуги по вывозу мусора коммунальными услугами. Если бы они изучили сферу, то поняли бы, что в этой сфере, кроме коммунальных услуг по содержанию общего имущества, есть и так называемые специальные услуги, то есть те, которые оказываются специализированными организациями. Туда входят лифты, охрана, видеонаблюдение, обслуживание систем пожарной безопасности, и вывозом мусора также занимаются специализированные организации, которые имеют лицензии и допущены к оказанию этих услуг. Вместо того, чтобы развивать рынок услуг в отрасли, они делают ровно наоборот и губят это на корню.

По хорошему, в платежном документе должны быть отражены все специальные услуги: сколько потребитель платит за лифт, сколько за охрану, сколько за мусор и так далее. Естественно, информированность получателя услуг — это правильно и хорошо, и это единственное положительное, что есть в нынешних услугах. В остальном я вижу только негатив, который люди ощутят на собственном кармане, может быть, не сразу, но довольно скоро. Любая монополизация ведет к повышению стоимости и к падению качества услуг», — заключил эксперт академии.