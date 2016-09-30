С момента проведения выборов прошло почти две недели — можно постепенно подводить итоги кампании.

Свой итоговый доклад выпустил Комитет гражданских инициатив. Авторы доклада, а именно Александр Кынев, Аркадий Любарев и Андрей Максимов, обратили внимание на то, что россияне 18 сентября основывались на партийных предпочтениях не только при голосовании за партийные списки, но и при выборе кандидата по одномандатному округу. Это, считают эксперты, проявление слабости одномандатников, дефицита конкурентности, а также преобладания на участках избирателей из «ядерных» электоратов партий при общем снижении явки. В результате кандидаты от «Единой России» проиграли только в трех округах.

А вот с падением явки, которая оказалась самой низкой для парламетских выборов за всю новейшую историю страны, практически ничего нельзя было сделать: тут сказался и перенос выборов на сентябрь, и снижение уровня «неэлекторальных» искажений результатов выборов (иными словами, вбросов бюллетеней в урны для голосования).

Обращается внимание на закономерность: чем выше явка, тем больше голосов получила «Единая Россия». В итоге регионы, где явка превысила 69%, а таких оказалось 13, дали 21,8% от общего числа проголосовавших и 30,6% голосов за «Единую Россию».

57-е заседание ЦИК. Депутаты Думы VII созыва ждут вручения удостоверений об избрании. 28 сентября 2016. Фото: ЦИК РФ

Свои выводы делает и руководство Центризбиркома. Глава комиссии Элла Памфилова в интервью «Эху Москвы» заявила: «Есть ряд регионов, где очень высокая явка. Но высокая явка высокой явке рознь. Я не буду называть некоторые национальные республики, у нас есть претензия еще на предварительном этапе, серьезно мы столкнулись по Карачаево-Черкесии. У нас очень непростая ситуация с Дагестаном». Она также отметила, что, возможно, в регионы будет совершен специальный выезд.

Также Памфилова заявила, что считала бы правильным перенос единого дня голосования «по крайней мере, на конец сентября — начало октября». Так, уверена она, «было бы гораздо лучше». Парламентская оппозиция в целом поддерживает идею Памфиловой. Причем если ЛДПР и СР согласны с предложенными ею сроками, то в КПРФ считают, что выборы нужно проводить вообще в декабре.

Вдобавок ко всему довольно резкое продолжение получила история с провалом Оксаны Дмитриевой на выборах в одном из одномандатных округов Петербурга — политик, напомним, прошла в петербургский ЗакС, но не смогла избраться в Государственную Думу.

В четверг вечером стало известно, что глава территориальной избирательной комиссии (ТИК), отвечавшей за выборы в Юго-Восточном одномандатном округе, ушел в отставку. Городской избирком освободил Тимура Шохина от должности, хотя и оставил его в составе комиссии.

Тимур Шохин (на переднем плане). Фото: st-petersburg.izbirkom.ru

Проведение выборов в одномандатном округе, которым занимался этот ТИК, вызвало нарекания даже в ЦИКе. После жалобы Оксаны Дмитриевой в Петербург приехала делегация из Москвы. Как заявил член Центризбиркома Евгений Шевченко, между ЦИК и ТИК была договоренность, что последний не устанавливает результаты выборов в округе до прибытия делегации из вышестоящей комиссии. Однако приехав в Петербург, Шевченко обнаружил, что итоговый протокол о результатах выборов уже подписан, причем задним числом.

Для Петербурга, впрочем, отставка Шохина не стала новостью. На прошлой неделе городская избирательная комиссия, которую в мае возглавил Виктор Панкевич, начала «чистку» среди глав территориальных комиссий. Ушла в отставку глава ТИК Василькового острова Ольга Лакшина — в подчиненных ей участковых комиссиях в день выборов было зафиксировано большое количество нарушений. Петербургский избирком создал специальную рабочую группу, которая проверит работу еще двух «проблемных» ТИКов.