«Коммерсантъ» в статье «В чатном порядке» пишет, что правительственные эксперты вступились за анонимность мессенджеров.

В статье «Было бы что делить» рассказывается, как Росимущество усиливает позиции в госкомпаниях.

«Альбер II смилостивился над банкиром»: Монако не экстрадирует в Россию Георгия Беджамова.

«РФПИ, арабские фонды и Роман Троценко покупают менее 50% "Пулково"»: Фонды и владелец холдинга «Новапорт» выкупают крупный пакет управляющей компании санкт-петербургского аэропорта у ВТБ.

«Конституционный суд отверг жалобу на внесудебный снос самостроя», но предписал властям давать его владельцам время на оспаривание сноса в суде.

«Группа Toyota резко нарастила поставки машин в Россию», в итоге импорт легковых автомобилей в Россию в августе вырос — впервые за три года.

РБК в статье «Дипломаты атакуют и проигрывают» пишет о том, как Россия и США обвиняют друг друга в обострении сирийского конфликта.

В статье «Водочные споры» рассказывается о том, как в правительстве разошлись во мнениях об акцизах на алкоголь.

Как решение ОПЕК скажется на нефтяных ценах и рубле описывается в статье «Семь вопросов о снижении добычи нефти».

«Известия» в статье «Боевые самолеты летят в Сирию» пишут, что из-за срыва перемирия к отправке на базу Хмеймим подготовлена большая группа штурмовиков Су-25.

«Япония собралась обменять Курилы на инвестиции»: Премьер-министр Японии предложит Владимиру Путину вложения в инфраструктуру Дальнего Востока и российские IT-технологии.

«Чиновников уволят за использование WhatsApp, Viber и Telegram»: ФСБ поручено разработать систему наказаний для госслужащих, использующих несертифицированные приложения для служебной переписки.

«Газета.ru» в статье «Больше санкций для России» пишет, что против России могут быть введены новые ограничительные меры.

«Сирия на грани нервного срыва»: Россия и США перешли от сирийского перемирия к угрозам разорвать сотрудничество.

Вторая нитка «Турецкого потока» может оказаться невостребованной, утверждается в статье «Лишние трубы "Газпрома"».

The Economist: «Антиглобалисты. Почему они неправы» (Anti-globalists: Why they’re wrong). Критики глобализации говорят, что от нее выигрывает только элита. На самом деле, считает автор, если бы мир был менее открытым, больше всех пострадали бы бедные.

«Раскол в Америке: Никакого хэппи-энда» (America divided: No happy ending). Кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон вынудила республиканского кандидата Дональда Трампа сделать несколько опрометчивых признаний, но США по-прежнему переживают раскол.

Bloomberg: «На парижском автошоу электрическое будущее уже сейчас» (At the Paris Auto Show, the Electric Future Is Now). Volkswagen AG и Mercedes-Benz лидируют в новейшей волне автомобильной индустрии. Они ставят перед собой амбициозную задачу развеять потребительскую апатию в отношении электромобилей.

«Лондонским офисам посоветовали готовиться к спаду и последующему подъему» (London Offices Tipped for Bust and Then Boom). Deutsche Bank предсказывает, что лучшие лондонские центральные офисы могут сначала потерять порядка 30% от своей цены к концу следующего года, а потом снова обогнать в стоимости континентальные.

The Wall Street Journal: «Brexit не слишком радует британских импортеров» (Brexit Brings Little Cheer to U.K. Importers). Бары и рестораны крупнейшей в Британии винноторговой компании Enotria & Coe были вынуждены за последние несколько недель повысить цены в среднем на 5%.

«Иракские возражения по объему добычи могут сорвать сделку ОПЕК» (Iraq Quarrel on Production Number Could Sink OPEC Deal). В проекте сделки ОПЕК по сокращению объемов нефтедобычи наметилась очевидная трещина: против предполагаемых цифр начал возражать возрождающийся нефтепроизводитель Ирак.