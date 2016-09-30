Министерство финансов в итоговых поправках бюджета на 2016 год учтет рост дефицита до 3,5-3,7% ВВП. Точно размер дефицита будет зависеть от схемы продажи акций «Роснефти» и «Башнефти». При этом траты Резервного фонда, по словам Силуанова, не меняются.

Такие цифры хорошо дают понять, почему Минфин сражается за сокращение каждой бюджетной строчки, а в правительстве обсуждают какой из налогов повысить в ближайшее время. Или начать занимать — причем много.

Как бы то ни было, довольных ситуацией с бюджетом нет — разве что чиновникам в Министерстве финансов теперь не надо придумывать аргументов для отказа в финансировании, теперь все кругом знают, что денег у правительства нет.