По итогам встречи между участниками ОПЕК в Алжире было заключено соглашение о сокращении объемов нефтедобычи. Планы по заключению такой сделки обсуждались уже почти год, но до сих пор участники не могли между собой договориться.

The Economist рассуждает о том, каково в принципе значение решений, принимаемых ОПЕК. Есть мнение, что большой роли они не играют, потому что среди 14 участников картеля большая конкуренция, и даже если они смогут о чем-либо договориться, работать эта договоренность, скорее всего, не будет. Кроме того, какие бы решения они ни принимали внутри себя, существует множество нефтепроизводителей вне ОПЕК, на которых эти договоренности не распространяются.

Но теперь, после алжирской встречи, у сторонников противоположной точки зрения появились дополнительные аргументы. Прежде всего, по итогам этой неформальной встречи участники всё же впервые с 2008 г. смогли договориться о сокращении объемов нефтедобычи. Само по себе сокращение небольшое – всего 0,7-2,2% нынешнего объема. Но важен факт договороспособности, потому что еще недавно это представлялось совершенно нереалистичной перспективой. В первую очередь, это было связано с тем, что Иран, с которого недавно сняли санкции, теперь занимается восстановлением своей экономики и заинтересован не в сокращении, а как раз в наращивании. С другой стороны, Саудовская Аравия, у которой крайне недружественные отношения с Ираном, настаивала на том, что если сокращать объемы, то это должны сделать все участники картеля.

Теперь Саудовская Аравия проявила некоторую гибкость и согласилась, чтобы Иран добывал нефть в таких объемах, в каких может. Смягчение, скорее всего, свидетельствует о том, что спад цен на нефть чувствительно сказался на саудовской экономике, так что ей теперь проще уступить Ирану, чем продолжать терпеть низкие цены. Другой вопрос – привет ли эта сделка к каким-нибудь значимым результатам. Конечно, сразу после объявления о достигнутой договоренности цены выросли. Но с учетом общей нестабильности нефтяного рынка это не такое уж примечательное событие.

По мнению автора, ОПЕК в любом случае пока продолжает играть значимую роль на нефтяном рынке.

Bloomberg пишет о том, кто по итогам сделки ОПЕК выиграл, а кто проиграл. Эта сделка, комментирует автор, увенчала собой двухлетний период, когда Саудовская Аравия поддерживала стратегию, при которой каждый добывает столько нефти, сколько хочет и может. Эта стратегия в итоге и обрушила цены на нефть к большой радости западных водителей и к сильному замешательству центробанков.

Сделка представляет собой новый сюжетный поворот, где будут свои победители и проигравшие. От высоких цен на нефть выигрывали страны, в которых доходы от нефтедобычи шли на оплату социальных программ (например, в Венесуэле и в Саудовской Аравии). Из-за падения цен такие страны потеряли возможность выплачивать субсидии и адекватные зарплаты. По итогам сделки у них появилась надежда на улучшение ситуации. Частичным победителем в новом раскладе также выходит Иран, которому даже не придется сокращать объемы нефтедобычи.

АЗС. Фото: Полит.ру

Нефтепроизводители, не входящие в ОПЕК, вроде России и Мексики, в принципе оказываются в выгодном положении. Цены на нефть могут подняться, в то время как они не связаны никакими обязательствами. Но им тоже придется учитывать новые правила, потому что иначе благотворный эффект от сделки просто исчезнет, а их доход от нефти опять упадет. Также от сделки выигрывают центробанки, которым нужно усилить инфляцию; энергетические компании, у которых вырастут в цене акции, а также американские производители, хотя здесь много оговорок.

Проигравшими в новых обстоятельствах автор считает авиакомпании и автомобилистов, которые, если сделка подействует, будут вынуждены больше платить за топливо.