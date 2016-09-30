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30 сентября 2016, 16:47
Арктика археология история Канада Норвегия
Максим Руссо

Корабль Руаля Амундсена поднят со дна

«Мод» у побережья острова Виктория
«Мод» у побережья острова Виктория
Wikimedia Commons

Канадская телекомпания CBC News сообщила о завершении работ по подъему судна «Мод», принадлежавшего знаменитому норвежскому полярному исследователю Руалю Амундсену.

Парусно-моторная шхуна «Мод» (Maud), названная в честь норвежской королевы, была построена по личным чертежам Амундсена к лету 1917 года. За основу он взял конструкцию знаменитого «Фрама» Фритьофа Нансена, внеся в нее некоторые улучшения. На «Мод» размешался экипаж из девяти человек и гидросамолет. Так как шхуна была предназначена для полярных плаваний, вместо бутылки шампанского при церемонии крещения разбили ледяную сосульку.

В первое плавание «Мод» отправилась из Осло 24 июня 1918 года. Амундсен рассчитывал пройти Северным морским путем и выйти в Тихий океан. Морякам дважды пришлось зимовать на затертом льдами судне. Среди экипажа часто возникали конфликты. Двое моряков, покинувших «Мод» и отправившихся к Диксону, погибли. Сам Амундсен получил тяжелые травмы от падения с борта на лед и при нападении белых медведей. Лишь в 1920 году Амундсен достиг берегов Аляски. Он попытался пройти на «Мод» Берингов пролив, но льды вновь не позволили ему продвинуться и он был вынужден зимовать на борту в третий раз.

Фото: Jan Wanggaard

В 1922 году командование шхуной принял помощник и ближайший друг Амундсена Оскар Вистинг. Он предпринял длительный дрейф во льдах Восточно-Сибирского моря. Планировалось повторить попытку Нансена достигнуть Северного полюса на дрейфующем судне, но движения льдов не позволили этого сделать. Закончилось путешествие Вистинга только в 1925 году. В плаванье участвовали известный норвежский океанограф и метеоролог Харальд Свердруп и шведский геофизик Финн Мальмгрен, собравшие большое количество данных о течениях, климате и льде Восточно-Сибирского моря.

Затем шхуна «Мод» была продана, чтобы покрыть долги Амундсена (экспедиция 1918 – 1920 года привела его к банкротству). Ее владельцем стала Компания Гудзонова залива. Но уже на следующий год у южного побережья канадского острова Виктория шхуна была затерта льдами. В 1930 году она затонула на мелководье, часть корпуса «Мод» при этом находилась над водой.

Как и «Фрам», «Мод» имела яйцевидную форму корпуса, прекрасно противостоящую давлению льдов, поэтому он хорошо сохранился даже после восьми десятилетий в воде. Неоднократно возникали предложения поднять судно, принадлежавшее прославленному путешественнику, и сделать из него музей, но долгое время не могли найти достаточного финансирования такого проекта.

Шесть лет назад работами на «Мод» начали заниматься норвежцы под руководством Яна Ванггора (Jan Wanggaard). Летом 2015 года они впервые попытались поднять шхуну, подведя под нее надувные мешки, но эта попытка не удалась. В нынешнем году они подготовили больше подъемных мешков, и в июле «Мод» в первый раз за долгие годы оказалась наплаву. Три месяца заняли работы по перемещению шхуны к специально подготовленной барже, на которую в конце концов удалось поместить «Мод», а также по очистке шхуны изнутри и снаружи. Сейчас Ванггор и его сотрудники подготовили баржу с «Мод» к зимовке.

По словам Яна Ванггора, предстоит долгий процесс сушки пропитавшегося водой деревянного судна. Следующим летом он надеется начать путешествие вместе с «Мод» обратно в Норвегию, где сушка и реставрация шхуны будут закончены.

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