Новость дня

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, во время церемонии подписания соглашения между его регионом, Минприроды, Росприроднадзором и «Группой Илим» заявил, что рассчитывает на более глубокую переработку леса на Усть-Илимском ЛПК.

«"Группа Илим" сегодня самый цивилизованный лесопользователь в регионе, в том числе по восстановлению леса, его переработке. На следующий год, согласно соглашению, мы будем заниматься именно углубленной переработкой леса», — сказал губернатор.

Антиновость дня

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление о запрете строительства в лесных зонах города. Также мэр поставил перед специалистами профильных департаментов задачу внести изменения в правила землепользования и застройки, которые будут не просто ограничивать, а запрещать коттеджное строительство в лесах, которые принадлежат городу Новосибирску.

«Пока эти изменения не вступили в силу, со своей стороны я подписал постановление о запрете строительства в лесных зонах города», — заявил мэр.

Непонятная новость дня

Заявка на проведение в Липецке гей-парада в октябре текущего года поступила в мэрию города, сообщили в пресс-службе горадминистрации. Чиновники обратили внимание на то, что заявка подана от имени трех физических лиц, «не зарегистрированных в Липецке».

Теперь заявка будет рассмотрена, и заявители получат ответ в соответствии с действующим законодательством. Ранее подобные заявки отклонили власти Тулы, Калуги, Белгорода, Рязани и еще нескольких городов Центральной России.

Ассорти

Реализацию соглашения о сотрудничестве между Москвой и Тверской областью обсудили в Сочи столичный мэр Сергей Собянин и губернатор Тверской области Игорь Руденя. В рамках этого соглашения, напомним, Тверская область получила 15 единиц коммунальной техники и 300 млн рублей на приведение в порядок дорожного хозяйства — этого хватит на ремонт 47 км дорог.

Соглашение предполагает также оказание Москвой поддержки в строительстве новых очистных сооружений в Осташкове на озере Селигер, который является частью системы водоснабжения столицы. Это позволит значительно улучшить качество воды и экологическую обстановку на водоеме.

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Губернатор Архангельской области Игорь Орлов подписал соглашение о сотрудничестве с президентом-председателем правления «Почта Банка» Дмитрием Руденко. Документ предусматривает развитие современной банковской инфраструктуры и повышение доступности банковских услуг на территории Архангельской области.

Уже в следующем году «Почта Банк» откроет 57 клиентских центров в почтовых отделениях Поморья, в 35 из них будут оказывать финансовые услуги.

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Авиакомпания «РусЛайн» открывает трансферные перелеты из Белгорода через Екатеринбург по направлениям в Красноярск, Томск, Новосибирск и Омск.

«На рейсы будет оформляться трансферный единый билет и регистрация багажа до конечного пункта. Время ожидания в транзитном аэропорту Екатеринбурга займет от одного до двух с небольшим часов», — говорится в сообщении авиакомпании.

Рейсы запланированы на период осенне-зимней навигации с 3 ноября по 25 марта по четвергам и субботам. Полеты будут выполняться на самолётах Bombardier CRJ-100/200, рассчитанных на 50 пассажиров.