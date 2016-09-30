За сутки фотовыставка «Прямой взгляд» в Сахаровском центре дважды подверглась нападениям. В среду вечером фотографии Александра Васюковича и Сергея Лойко с украинскими военными в боне боевых действий, были залиты краской. На следующий день в выставочный зал ворвалась группа людей в камуфляжной форме и несколько часов фактически блокировала работу центра. Погромщикам не удалось добиться закрытия выставки. На место испорченных фотографий сотрудники Сахаровского центра повесили информационные листки. С ними выставка продлится до середины октября, если ее не закроют официальные органы. Муниципальный депутат Дмитрий Захаров, "крышующий" нападавших попросил Следственный комитет проверить выставку на наличие «пропаганды украинского национализма».



Выставка призеров международного конкурса «Прямой взгляд», организованного центром документальной фотографии Fotodoc, открылась в Сахаровском центре 28 сентября. Среди представленных в помещении правозащитного центра работ были фотографии Александра Васюковича и Сергея Лойко, на которых изображены украинские военные, в том числе погибшие в боевых действиях на востоке Украины.

Нападение на выставку произошло в первый же день работы. По словам очевидцев, примерно через час после начала выставки туда пришла съемочная группа RenTV, а немного позже мужчина, представившийся Антоном Беликовым. Назвав Васюковича и Лойко фашистами, он начал закрашивать их фотографии красной краской из баллончика. Мешать нападавшему никто не стал, после своей акции он спокойно ушел. Про Беликова известно, что он занимается росписью храмов, а также работает преподавателем в МГАХИ.

Организаторы выставки не стали восстанавливать фотографии, чтобы не ставить под угрозу безопасность посетителей Сахаровского центра. На месте испорченных снимков появились листы формата А3 с надписью: «Здесь висели работы, посвященные войне в Украине. Война — это, в первую очередь, горе, страдание, смерть. Фотография дает возможность увидеть это. Но в нашем обществе есть люди, настолько отравленные ненавистью, что публичный разговор о трагедии этой войны становится невозможным».

На следующий день, по словам очевидцев, с самого утра около центра дежурили съемочные группы телеканалов RenTV, «Звезда» и Life. Сначала неизвестный мужчина потребовал от администрации не пускать зрителей на выставку, объяснив, что на востоке Украины якобы погибли его друзья и сам он там «пострадал». Спустя два часа после открытия выставки другой неизвестный мужчина сорвал листы, вывешенные на месте испорченных фотографий, после чего ушел.

Спустя еще какое-то время на выставку ворвались несколько десятков мужчин, многие из которых были одеты как казаки или в камуфляжную форму. Среди них был депутат муниципального округа Якиманка Дмитрий Захаров. Он принес с собой трехлитровую банку с красной жидкостью. На банке была наклейка со словами: «Кровь детей Донбасса». Эта банка стала символом аутентичности аргументов погромщиков.

Участники нападения на фотовыставку в Сахаровском центре. Фото с личной страницы депутата Дмитрия Захарова.

«Я, депутат района Братеево Дарья Сорокина, политолог Наталья Елисеева, ополченцы и общественные деятели пришли выразить протест против того, что здесь идет пропаганда украинского нацизма. Это террористы, которые убивают мирное население и бомбят города, которые творят геноцид по поводу того, что им не нравится, что люди говорят на русском языке», — заявил Захаров «Новой газете».

Директору Сахаровского центра Сергею Лукашевскому депутат вручил копию запроса в Следственный комитет с просьбой организовать проверку выставки на наличие «пропаганды украинского национализма». По словам Захарова, фотографы не только свидетели, но могут быть еще и соучастниками якобы имевшего место применения запрещенных средств ведения войны (подобного рода "подозреения" в отношении вооруженных сил Украины высказывал СКР).

Сотрудница Сахаровского центра Полина Филиппова так описывала «Радио Свобода» ситуацию вокруг выставки: «Кого тут только нет. Вот я сейчас пообщалась с женщиной-политологом, теперь она дает интервью, тут есть человек, который видел полный колодец мертвых девочек, в том числе 8 лет. В общем, тут много всего интересного происходит. Но фактически у нас полный выставочный зал людей в камуфляже и казацких шапках, все кричат. И периодически картинно поворачиваются в камеры. Они прекрасно знают, зачем пришли».

Подъехавший наряд полиции в итоге вывел из зала всех посетителей, один мужчина, который «лез драться» был задержан. На несколько часов вход в центр был заблокирован полицейскими. В это время неизвестные, представившиеся сотрудниками коммунальных служб, попытались вывезти на экскаваторе постамент для цветов Андрею Сахарову, установленный в здании архива Сахаровского центра ( в этом доме жил академик). Неизвестные сослались на постановление управы, однако сотрудникам центра, в конце концов, удалось отстоять конструкцию - тем более, что никакого подтверждения личности неизвестных и законности их действий представлено не было.

Организаторы выставки не планируют ее отменять, она будет открыта до 19 октября. «С попустительства власти радикалы, терроризируют всех, кто не живет в их системе ценностей, в их параноидальном, конспирологическом мире. Это ужасный симптом разложения общества и государства. Выставка "Прямой взгляд" будет работать. Это выставка победителей конкурса, а не отдельных авторов. Их девять. Две уничтоженные серии о войне в Украине мы восстанавливать не будем. Остальные – на месте», — написал Лукашевский на своей странице в Facebook.

Оргкомитет Общероссийского гражданского форума принял специальное заявление по поводу происходящего вокруг Сахаровского центра:

"Часто спорят о том, что такое гражданское общество, кода и где оно возникает, любая ли это группа чем-то объединенных граждан. Точные границы понятия — предмет договоренности будущих исследователей. Но сегодня нам кажется важным сказать, что гражданское общество там, где формируют свою позицию, основываясь на достоверной информации, отстаивают ее во вдумчивой дискуссии, пытаются изменить мир конструктивным действием и акциями ненасильственного сопротивления, сопереживают горю и помогают в беде, а не там, где громят выставки и мешают обсуждениям.

Для нас нет вопроса, что происходит вокруг Сахаровского центра. Это не столкновение двух групп активных граждан. Это конфликт гражданского общества и погромщиков.

Сахаровский центр — это одна из важнейших площадок общественной дискуссии. Выставками и лекциями, круглыми столами и кинопоказами Центр продолжает формировать гражданскую культуру в нашей стране. Нападения на Сахаровский центр — попытка помешать этому процессу".