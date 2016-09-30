Естественное освещение без энергопотерь

В два раза снизить расходы на отопление по всей России и увеличить площади остекления без энергопотерь обещает уникальная разработка компании «Теплориум». Обладая более чем 10 летним опытом в строительстве, специалисты компании смогли создать светопрозрачные конструкции практически с энергоэффективностью непрозрачной стены, обладающие максимальной звукоизоляцией, а также способные сохранять как тепло, так и прохладу.

Решение резидента Фонда «Сколково» уже оценили в России и США: проект компании «Сверхэнергоэффективное остекление Теплориум» стал призером конкурса «Инновационный квартал: энергоэффективные решения для города – 2016», как CleanTech-разработка вошел в десятку финалистов WorldStartUpCup (Вашингтон, США), одной из крупнейших в мире программ по развитию бизнеса.

«Компания «Теплориум» является одним из наиболее активных участников Кластера энергоэффективных технологий «Сколково» и имеет хорошие перспективы по коммерциализации. Проект отмечали на многих российских и международных выставках, – комментирует деятельность компании Юрий Хаханов, проектный менеджер Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково». – Так, совсем недавно «Теплориум» стал призером международного конкурса лучших технологий для города OIMP, который прошел в Москве в рамках 33-й Всемирной конференции технопарков и зон инновационного развития IASP. Сейчас «Сколково» совместно с резидентом обсуждают возможности по выходу на международные рынки. В начале октября «Теплориум» впервые представит свои разработки для жаркого климата на крупнейшей в ближневосточном регионе выставке WETEX в Дубае».

Компания «Теплориум» была создана в 2015 году и базируется в Чебоксарах. Среди ее партнеров – объединенная компания «Русал», крупнейший в мире производитель алюминия, и компания NSG Group, работающая под брендом Pilkington, один из крупнейших мировых поставщиков стекла и стекольной продукции на строительные и автомобильные рынки.

Окна – ключ к экономии энергии, считают в компании. По разным оценкам 30-80% тепла здание теряет через окна, соответственно, повышение энергоэффективности остекления – одна из важных задач строительной отрасли. «Разработка «Сверхэнергоэффективного остекления Теплориум» возникла на базе накопленного опыта и знаний, различных исследований в данной области. Команда работает в сфере светопрозрачных конструкций с 2003 года, специализируется на изготовлении и установке светопрозрачных конструкций любой сложности, бескаркасном остеклении, остеклении из безопасного стекла, из гнутого стекла», – рассказывает о возникновении инновационного решения Анатолий Федоров, генеральный директор компании.

Улучшенные энергоэффективные свойства остекления обеспечиваются за счет инновационной конструкции и повышенной герметизации. Конструкция представляет собой два стеклопакета, между которыми создается буферная воздушная камера. В зависимости от климата региона подбирается стекло со специальным энергоэффективным напылением и в результате достигается максимальная теплоизоляция. Толщина газовой прослойки между стеклопакетами определяет условия для применения конструкции: в компании разработали универсальный вариант для средней полосы России «Стандарт», остекление для жаркого климата «Сахара», вариант для Крайнего Севера и стран с холодным климатом «Сибирь».

Решение «Теплориум» является универсальной системой, которую можно встроить в любые здания и установить там, где требуются высокоэнергоэффективные светопрозрачные ограждающие конструкции. По технологии «Теплориум» могут быть сделаны фасады, окна, двери, атриумы, зимние сады. Кроме того, её можно использовать для утепления или модернизации витражной части существующих стеклянных фасадов зданий. При этом модернизация не потребует полной замены фасада – утепление проводится без нарушения теплового контура здания, помогает избежать больших теплопотерь, а также сводит на нет недостатки двойного остекления фасадов, такие как повышенная пожароопасность, запахи, распространение шума, конденсат во внутреннем пространстве, сложность чистки, слабая светопропускаемость и другие.

Продукция «Теплориум» позволяет увеличить площадь остекления: по технологии компании могут быть изготовлены витражи размером светопрозрачной части до 3 на 6 метров, двери высотой светопрозрачной части до трех метров, оконные створки размером светопрозрачной части до 1 на 2,5 метра, которые можно открывать как поворотно-откидным, так и распашным способами. В результате достигается максимальное дневное освещение без энергопотерь.

При использовании «Сверхнергоэффективной системы остекления Теплориум» снижаются эксплуатационные расходы на отопление, кондиционирование и освещение, возникает существенная экономия на подключении к центральному теплоснабжению и сокращается отопительный период, а для поддержания оптимальной температуры в зданиях требуются менее мощные системы отопления и кондиционирования, что в целом позволяет сократить расходы на энергоснабжение до 70%.

«Разработками энергоэффективного остекления занимаются почти все компании по производству оконных, фасадных систем, стекол и профилей к ним – поскольку, как и в любой отрасли, превосходство по качеству дает конкурентные преимущества», – комментирует мировой рынок генеральный директор Анатолий Федоров.

Так, инновационные разработки в области энергоэффективного остекления ведутся постоянно: в Германии ими занимаются компании Schüco и Wicona, в Италии – FINSTRAL, в России – Татпроф, Реалит, Kaleva. Компания «Теплориум» достигла значительных результатов по повышению тепло- и звукоизоляции светопрозрачных ограждающих конструкций. По словам генерального директора компании Анатолия Федорова, остекление «Теплориум» превышает российские СНИПы по разным показателям в три-четыре раза, а нормативные стандарты для «пассивных» зданий – в два-три раза.

Требования по уходу за инновационной системой остекления в основном зависят от профиля. Для ее изготовления можно использовать любой профиль: алюминиевый, ПВХ, композитный и другие. «В настоящий момент мы опытно остеклили более 6000 кв. м «Теплориум-Алюминий», – уточняет Анатолий Федоров. – Долговечность алюминия фактически не ограничена и не требует специального ухода».

Преимущества алюминиевых профилей заключаются в том числе в высокой прочности при низком удельном весе, высокой устойчивости к коррозии и внешним воздействиям, сохранении прочностных характеристик при перепадах температур от -80°С до +100 °С.

Технология «Теплориум» уже успешно используется: установка стеклопакетов в зимнем саду площадью 250 кв. м позволила владельцам в два раза сократить расходы на отопление зимой и отказаться от кондиционирования летом, а остекление в стоматологической клинике помогло более чем в два раза сократить расходы на освещение.

Анатолий Федоров поделился дальнейшими планами по развитию компании: «Выход на массовый рынок России, экспорт на зарубежные рынки, открытие зарубежных представительств, дальнейшее проведение разработок в данной сфере для достижения показателя энергоэффективности остекления равной непрозрачной стене».

Как считают в компании, в глобальном масштабе благодаря энергоэффективности и экологичности остекления «Теплориум» разработка снизит энергозатраты страны, улучшит ЭКОсистему, увеличит количество «зеленого» энергоэффективного строительства, что, несомненно, улучшит жизнь и здоровье граждан.