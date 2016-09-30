Продолжаются препирательства России и США в связи со срывом перемирия в Сирии. Американская сторона заявила, что откажется сотрудничать с Россией в борьбе с террористическими организациями, если сирийское правительство не прекратит атаку на повстанцев в Алеппо. Россия заявила о сохранении готовности установить перемирие, но только короткое.

Wall Street Journal пишет, что Москва в четверг выразила готовность поддержать 48-часовое прекращение огня, чтобы в осажденный Алеппо могла попасть гуманитарная помощь. Одновременно с этим она раскритиковала Вашингтон за разговоры о намерении прервать с ней сотрудничество. Россия, оговаривает WSJ, ссылается на то, что она уже неоднократно предлагала такую паузу на двое суток своим американским партнерам, но они упорно настаивали на том, что перемирие должно быть не менее семи суток.

В среду Washington Post писала о том, что администрация американского президента пригрозила прервать проект сотрудничества с Россией по борьбе с терроризмом в Сирии, если российское руководство не прекратит атаки на Алеппо и не восстановит нарушенное перемирие. При этом американская сторона подчеркнула, что она (вместе со своими союзниками) возлагает ответственность за резкое обострение конфликта именно на Россию – в частности, из-за того, что та отказывается предоставить безопасный коридор для подачи помощи в осажденные части города.

WSJ тогда же по этому поводу написал, что сложившаяся ситуация вынуждает США принимать экстренные меры. Некоторые представители американского руководства считают сложившееся положение дел таким, что повлиять на него косвенными методами уже невозможно, а необходимо прямое военное вмешательство против режима сирийского президента Башара Асада. Однако в Белом доме многие выступают резко против прямого вмешательства, потому что это может спровоцировать более серьезный конфликт с Россией. Выдвинутый США ультиматум, прокомментировал WSJ, - это наиболее резкое заявление за все время полемики, которая развивалась между Россией и США начиная со срыва перемирия.

NY Times тоже отмечает, что ультиматум Москве представлял собой небывало жесткую для сегодняшнего дня риторику. При этом администрация не сказала, какие именно шаги, помимо прерывания проекта сотрудничества, она собирается предпринять, если инициатива дипломатического урегулирования провалится полностью, а сирийское правительство при поддержке России продолжит наступление на повстанцев, запертых в восточной части Алеппо.

Дипломатическая конфронтация между Россией и США, объясняет NY Times, началась на прошлой неделе, после того как российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США не смогли убедить умеренную сирийскую оппозицию в том, что им не следует объединяться с боевиками-экстремистами, ранее известными под названием «Фронт ан-Нусра», а теперь переименовавшимися в «Джебхат Фатх аш-Шам» и представляющими собой сирийское крыло террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в РФ). А также что США не смогли убедить сирийских повстанцев соблюдать условия перемирия. Госсекретарь США Джон Керри в ответ на это возразил, что в срыве перемирия виноваты, прежде всего, силы сирийского правительства, которое поддерживает Россия.