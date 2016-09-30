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30 сентября 2016, 21:40
Сирия
Анна Сакоян

Сирия: годовщина российской операции

Национальный центр управления обороной Российской Федерации. Совещание о действиях российских войск в Сирии. 17 ноября 2015.
Национальный центр управления обороной Российской Федерации. Совещание о действиях российских войск в Сирии. 17 ноября 2015.
kremlin.ru
30 сентября 2015 г. Россия вступила в сирийскую войну. Тогда это событие вызвало большую волну комментариев в прессе. Часть авторов выражали скепсис, другие – надежду. Все пытались так или иначе проинтерпретировать это событие. Ровно год спустя часть комментаторов подводят годовые итоги, а часть – обсуждают текущее положение дел, в котором продолжается полемика между Россией и США.

Российские вооруженные силы поддерживают сирийского президента Башара Асада уже год, и эта поддержка сыграла большую роль, пишет BBC. Когда Россия только вступила в конфликт, многим казалось, что силы правительства на исходе. Теперь расстановка сил поменялась: сирийское правительство, хотя и остается по-прежнему уязвимым, претендует на перезахват Алеппо. Первоначально западные аналитики были склонны полагать, что российская попытка вмешательства окажется провальной, потому что у России нет подходящего военного снаряжения и она, скорее всего, увязнет в этом конфликте.

 
Встреча Башара Асада с Сергеем Шойгу. Сирия, июнь 2016. Фото: МО РФ

Наделе всё оказалось иначе. Россия, вопреки ожиданиям наблюдателей, оказалась способной к планированию и проведению сложных операций и решению непростых логистических задач. При этом остается вопрос о том, какие цели преследовала Россия, начиная военное вмешательств. Безусловно, оговаривает автор, у России давние стратегические связи с Сирией, тянущиеся еще с советских времен. Сирия осталась последней страной в регионе, через которую Россия могла оказывать на него свое влияние. Это само по себе важное основание, чтобы вмешаться.

Это не значит, что военные цели России и Сирии совпадают. Асад, например, хочет вернуть под свой контроль всю утраченную территорию. Россия не заинтересована в том, чтобы бороться за территорию. Ей нужно, прежде всего, убрать из числа противников Асада умеренную оппозицию, чтобы в игре остались только джихадисты, а США, таким образом, оказались бы вынуждены играть по российским правилам. Этой своей цели Россия успешно добивается.

 
Пуск крылатых ракет морского базирования "Калибр" по целям на территории Сирии. Август 2016 года. Кадр видеозаписи МО РФ

Кроме того, российская кампания в Сирии представляет собой витрину, на которой Россия демонстрирует всему миру свои новые военные технологии, а заодно и испытывает их в действии. Благодаря своему вмешательству Россия также добилась заметных дипломатических успехов. Деятельное участие в сирийском конфликте привело к тому, что актуализировались и переструктурировались ее отношения с Турцией, Израилем и Ираном.

 
Авиаудары российских бомбардировщиков Су-34 с аэродрома Хамадан (Иран) по объектам в провинции Дейр-эз-Зор. 17 августа 2016. Кадр видеозаписи из сообщения пресс-службы МО РФ

Но главное, по мнению автора, - это динамика в отношениях между Россией и США. С одной стороны, сирийскую кампанию можно поставить в один ряд с украинским кризисом как область, в которой Россия и США не могут договориться. Но в Сирии России удалось сделать так, чтобы Асада было нельзя с легкостью сбросить со счетов, и в результате Вашингтону пришлось пересмотреть свою собственную стратегию и даже вступить в своего рода партнерство с Россией.

Нельзя сказать, чтобы российское вмешательство привело к налаживанию дружеских связей с Западом, но оно не привела и к сильному ухудшению этих связей. Таким образом, по итогам года с момента начала операции можно заключить, что эта инициатива была в целом успешной. Однако насколько долго Россия сможет наслаждаться плодами этих успехов, пока судить трудно.

Deutsche Welle пишет о нынешнем дипломатическом давлении на Россию из-за ситуации с Алеппо. Германия и США настаивают на том, что в первую очередь именно от России зависят перспективы прекращения военных действий в Сирии. США говорят, что пока Россия не убедила Асада в том, что нужно прекратить бомбежку Алеппо, вести с ней переговоры бессмысленно. Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила ситуацию с президентом США Бараком Обамой, и они решили, что авиаудары нужно прекращать.

Меркель в четверг также поговорила с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, и они тоже сошлись на том, что ситуация неприемлема. Наконец, Меркель поговорила с российским президентом Владимиром Путиным и пыталась убедить его сделать всё возможное, чтобы прекратить гуманитарный кризис.

Альтернативных подходов к решению проблемы, отмечает автор, пока фактически нет. При всех заявлениях, что так больше нельзя, новых методов никто не предлагает, хотя и говорят, что они необходимы. Вместо этого госсекретарь США Джон Керри, видимо, хочет еще раз попытаться найти возможность для перемирия. Россия, со своей стороны, в очередной раз призвала Вашингтон разграничить умеренных оппозиционеров и террористов и предложила, раз не получается масштабное перемирие, организовать на двое суток «гуманитарную паузу».

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