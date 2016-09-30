Сирия: годовщина российской операции
Российские вооруженные силы поддерживают сирийского президента Башара Асада уже год, и эта поддержка сыграла большую роль, пишет BBC. Когда Россия только вступила в конфликт, многим казалось, что силы правительства на исходе. Теперь расстановка сил поменялась: сирийское правительство, хотя и остается по-прежнему уязвимым, претендует на перезахват Алеппо. Первоначально западные аналитики были склонны полагать, что российская попытка вмешательства окажется провальной, потому что у России нет подходящего военного снаряжения и она, скорее всего, увязнет в этом конфликте.
Наделе всё оказалось иначе. Россия, вопреки ожиданиям наблюдателей, оказалась способной к планированию и проведению сложных операций и решению непростых логистических задач. При этом остается вопрос о том, какие цели преследовала Россия, начиная военное вмешательств. Безусловно, оговаривает автор, у России давние стратегические связи с Сирией, тянущиеся еще с советских времен. Сирия осталась последней страной в регионе, через которую Россия могла оказывать на него свое влияние. Это само по себе важное основание, чтобы вмешаться.
Это не значит, что военные цели России и Сирии совпадают. Асад, например, хочет вернуть под свой контроль всю утраченную территорию. Россия не заинтересована в том, чтобы бороться за территорию. Ей нужно, прежде всего, убрать из числа противников Асада умеренную оппозицию, чтобы в игре остались только джихадисты, а США, таким образом, оказались бы вынуждены играть по российским правилам. Этой своей цели Россия успешно добивается.
Кроме того, российская кампания в Сирии представляет собой витрину, на которой Россия демонстрирует всему миру свои новые военные технологии, а заодно и испытывает их в действии. Благодаря своему вмешательству Россия также добилась заметных дипломатических успехов. Деятельное участие в сирийском конфликте привело к тому, что актуализировались и переструктурировались ее отношения с Турцией, Израилем и Ираном.
Но главное, по мнению автора, - это динамика в отношениях между Россией и США. С одной стороны, сирийскую кампанию можно поставить в один ряд с украинским кризисом как область, в которой Россия и США не могут договориться. Но в Сирии России удалось сделать так, чтобы Асада было нельзя с легкостью сбросить со счетов, и в результате Вашингтону пришлось пересмотреть свою собственную стратегию и даже вступить в своего рода партнерство с Россией.
Нельзя сказать, чтобы российское вмешательство привело к налаживанию дружеских связей с Западом, но оно не привела и к сильному ухудшению этих связей. Таким образом, по итогам года с момента начала операции можно заключить, что эта инициатива была в целом успешной. Однако насколько долго Россия сможет наслаждаться плодами этих успехов, пока судить трудно.
Deutsche Welle пишет о нынешнем дипломатическом давлении на Россию из-за ситуации с Алеппо. Германия и США настаивают на том, что в первую очередь именно от России зависят перспективы прекращения военных действий в Сирии. США говорят, что пока Россия не убедила Асада в том, что нужно прекратить бомбежку Алеппо, вести с ней переговоры бессмысленно. Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила ситуацию с президентом США Бараком Обамой, и они решили, что авиаудары нужно прекращать.
Меркель в четверг также поговорила с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, и они тоже сошлись на том, что ситуация неприемлема. Наконец, Меркель поговорила с российским президентом Владимиром Путиным и пыталась убедить его сделать всё возможное, чтобы прекратить гуманитарный кризис.
Альтернативных подходов к решению проблемы, отмечает автор, пока фактически нет. При всех заявлениях, что так больше нельзя, новых методов никто не предлагает, хотя и говорят, что они необходимы. Вместо этого госсекретарь США Джон Керри, видимо, хочет еще раз попытаться найти возможность для перемирия. Россия, со своей стороны, в очередной раз призвала Вашингтон разграничить умеренных оппозиционеров и террористов и предложила, раз не получается масштабное перемирие, организовать на двое суток «гуманитарную паузу».