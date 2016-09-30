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30 сентября 2016, пятница, 19:27
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30 сентября 2016, 18:01

Топ новостей 30 сентября

Похороны Шимона Переса
Похороны Шимона Переса

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в Госдепе объяснили предупреждение о терактах в России, ЦИК сформировал Госдуму седьмого созыва, в Израиле похоронили бывшего президента Шимона Переса.

В Госдепе объяснили предупреждение о терактах в российских городах

Официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби пояснил свои слова об опасности терактов в России на фоне дальнейшего ухудшения ситуации в Сирии: «Это была констатация факта и мы об этом уже говорили. Вопрос был поставлен так: "Какие последствия ждут Россию в случае несерьезного подхода к выполнению своих обязательств?" И я ответил, то что госсекретарь [Джон Керри] говорил много раз до этого — будет больше войны, больше кровопролития».

ЦИК сформировал Госдуму седьмого созыва

Центральная избирательная комиссия РФ завершила формирование состава Госдумы по итогам выборов, прошедших 18 сентября. ЦИК зарегистрировал 31 депутата, которым перешли мандаты тех, кто после избрания отказались от мест в Госдуме. Депутатам также вручили удостоверения, подтверждающие избрание.

Бывшего президента Израиля Шимона Переса похоронили в Иерусалиме

В Израиле завершилась церемония прощания с девятым президентом Израиля Шимоном Пересом. Проститься с бывшим президентом приехали официальные представители более 70 стран мира и десятки тысяч граждан. Валентина Матвеенко, спикер Совета Федераций, представила Россию.

СМИ узнали о назначении Сердюкова командующим Воздушно-десантными войсками

Вместо избранного депутатом Госдумы генерал-полковника Владимира Шаманова командующим Воздушно-десантными войсками может быть назначен первый заместитель командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Андрей Сердюков.

Зонд «Розетта» прекратил свое существование

Европейское космическое агентство сообщило, что зонд «Розетта» столкнулся с кометой Чулюмова-Герасименко. Зонд работал 12 лет и за это время прошел с кометой 6 млрд километров, став первым аппаратом, вышедшим на ее орбиту. Полученные им данные ученым предстоит обрабатывать в течение нескольких лет.

Канада снова выиграла Кубок мира по хоккею

Сборная Канады по хоккею обыграла сборную Европы и стала обладателем Кубка мира. Матч закончился со счетом 2:1. Шайбы забросили Патрис Бажерон (58), Брэд Маршанд (60), и европеец Здено Хара (6).

Кудрин предложил отложить повышение зарплат бюджетникам

Руководитель совета Центра стратегических разработок (ЦСР), заместитель председателя Экономического совета при президенте России Алексей Кудрин выразил беспокойство относительно планируемого увеличения зарплат бюджетникам.

МИД Нидерландов отчитал посла России за критику доклада по MH17

Посол России в Гааге был вызван в МИД Нидерландов для дачи объяснений по поводу критики результатов расследования катастрофы MH17 со стороны Москвы.

За использование незащищенных мессенджеров российских чиновников будут увольнять

На совещании в администрации президента при рассмотрении «дорожной карты» «Интернет+суверенитет» было высказано предложение дисциплинарно наказывать госчиновников за использование несертифицированных приложений WhatsApp, Viber, Telegram вплоть до увольнения.

Кадыров отказался от помощи богатых регионов Чечне

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров оценил как позитивное предложение Минфина РФ о перераспределении части доходов от налога на прибыль в пользу бедных регионов. Однако Чечню он к таким регионам не относит. «Мы не бедные», — подчеркнул он.

 

С большим удовольствием представил своему другу, Главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову @kadyrov_95 , стенд Крыма в рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2016». Обсудили с Рамзаном Ахматовичем перспективы дальнейшего укрепления сотрудничества между нашими республиками. Уже сейчас мы реализуем ряд совместных проектов и останавливаться на достигнутом не планируем. На сегодняшний день в рамках нашего взаимодействия Республика Крым перенимает положительный опыт Чечни. Мы не боимся учиться и всегда готовы к налаживанию системных и взаимовыгодных отношений. #Аксенов #Кадыров #КрымРоссияНавсегда #Чечня #родина #россия #Сочи #мифсочи2016 #адлер

Фото опубликовано Сергей Аксенов (@aksenov.sv) Сен 30 2016 в 6:00 PDT

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