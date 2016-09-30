Топ новостей 30 сентября

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в Госдепе объяснили предупреждение о терактах в России, ЦИК сформировал Госдуму седьмого созыва, в Израиле похоронили бывшего президента Шимона Переса.

Официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби пояснил свои слова об опасности терактов в России на фоне дальнейшего ухудшения ситуации в Сирии: «Это была констатация факта и мы об этом уже говорили. Вопрос был поставлен так: "Какие последствия ждут Россию в случае несерьезного подхода к выполнению своих обязательств?" И я ответил, то что госсекретарь [Джон Керри] говорил много раз до этого — будет больше войны, больше кровопролития».

Центральная избирательная комиссия РФ завершила формирование состава Госдумы по итогам выборов, прошедших 18 сентября. ЦИК зарегистрировал 31 депутата, которым перешли мандаты тех, кто после избрания отказались от мест в Госдуме. Депутатам также вручили удостоверения, подтверждающие избрание.

В Израиле завершилась церемония прощания с девятым президентом Израиля Шимоном Пересом. Проститься с бывшим президентом приехали официальные представители более 70 стран мира и десятки тысяч граждан. Валентина Матвеенко, спикер Совета Федераций, представила Россию.

Вместо избранного депутатом Госдумы генерал-полковника Владимира Шаманова командующим Воздушно-десантными войсками может быть назначен первый заместитель командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Андрей Сердюков.

Европейское космическое агентство сообщило, что зонд «Розетта» столкнулся с кометой Чулюмова-Герасименко. Зонд работал 12 лет и за это время прошел с кометой 6 млрд километров, став первым аппаратом, вышедшим на ее орбиту. Полученные им данные ученым предстоит обрабатывать в течение нескольких лет.

Сборная Канады по хоккею обыграла сборную Европы и стала обладателем Кубка мира. Матч закончился со счетом 2:1. Шайбы забросили Патрис Бажерон (58), Брэд Маршанд (60), и европеец Здено Хара (6).

Руководитель совета Центра стратегических разработок (ЦСР), заместитель председателя Экономического совета при президенте России Алексей Кудрин выразил беспокойство относительно планируемого увеличения зарплат бюджетникам.

- Мы богаты...

- Душевно?

- Нет, богаты мы духовно, а душевно мы больны. — Злобный твиттер (@altword) 29 сентября 2016 г.

Посол России в Гааге был вызван в МИД Нидерландов для дачи объяснений по поводу критики результатов расследования катастрофы MH17 со стороны Москвы.

На совещании в администрации президента при рассмотрении «дорожной карты» «Интернет+суверенитет» было высказано предложение дисциплинарно наказывать госчиновников за использование несертифицированных приложений WhatsApp, Viber, Telegram вплоть до увольнения.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров оценил как позитивное предложение Минфина РФ о перераспределении части доходов от налога на прибыль в пользу бедных регионов. Однако Чечню он к таким регионам не относит. «Мы не бедные», — подчеркнул он.