В правительстве развернулась горячая дискуссия по поводу цены на водку. Еще недавно стоимость «главного российского напитка» постоянно росла в первую очередь из-за планомерного увеличения акцизов на спирт, но с началом рецессии правительство решило повременить с ростом цен на алкоголь, а теперь появились сторонники радикального снижения цен.

Минэкономразвития считает, что акцизы на спирт необходимо снизить с 500 до 360 рублей за литр спирта. Минимальная цена бутылки водки, в таком случае, будет снижена со 190 до 136 рублей.

Цель этой реформы — увеличение собираемости акциза. Есть достаточно хорошо обоснованные подозрения, что заметная часть алкоголя на привалах магазина произведены без уплаты акциза. Вдобавок резкое подорожание крепкого алкоголя привело к тому, что люди стали его меньше покупать — кто-то, может, и стал вести более трезвый образ жизни, но куда более заметная часть, вероятно, перешла на самогоноварение и покупку «продукции двойного назначения» — «псевдомедицинских» спиртовых настоек, косметики и т.д.

Замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев в интервью РИА Новости 29 сентября объяснил, что максимальный объем сбора акцизов был зафиксирован в 2012 году, когда ставка составляла 300 рублей за литр чистого спирта. Потом акцизы повышались, а собираемость, напротив, снижалась.

Также известно о докладе Минпромторга, в котором предлагается еще более радикальная реформа рынка. Предлагается удешевить лицензирование розничной торговли алкоголем, а акцизы довести до такого уровня, чтобы цена поллитровой бутылки водки достигла 100 рублей.

Но с аргументацией Минэкономразвития и Минпромторга согласны далеко не все.

Министерство финансов и раньше выступало за повышение ставки акциза для наполнения бюджета, и теперь не собирается уступать в споре. «Минфин не может себе позволить в условиях структурного дефицита федерального бюджета снижать ставки акциза на алкогольную продукцию», — заявили РБК в пресс-службе ведомства.

Также против предложений Минэкономразвития высказалось Министерство здравоохранения. Министру Веронике Скворцовой не нравится не только идея снижения цены на водку, но и обсуждение возможности продавать алкоголь через интернет. Она отметила, что «у нас основной фактор, который определяет смертность трудоспособного населения, это злоупотребление алкоголем у молодых мужчин».

Антиалкогольный митинг на Миусской площади в Москве. Февраль 2015. Фото: АГН "Москва"

«Если мы все вместе на эту проблему обратим внимание, и межведомственно — через правительственную комиссию по алкогольному регулированию — сможем потребления снизить, у нас резерв — в два раза снизить смертность», — заявила Скворцова.

При этом участники рынка, конечно, восприняли идею с воодушевлением. Снижение цен на водку заметно повысит спрос на нее. Что интересно, даже производители пива, которые, обычно, конкурируют с водочниками, выступают за снижение акцизов — хотя в материалах Минэкономразвития говорится только об акцизе на крепкий алкоголь.

«Сейчас даже по сравнению с легальной водкой пиво в пересчете на чистый спирт стоит потребителю дороже в 1,5 раза, а если сравнивать с контрафактом, то и того больше. Именно поэтому мы надеемся, что те позитивные инициативы, которые сейчас активно выдвигаются регулирующими органами, будут распространяться на все виды алкогольной продукции», — сказал РБК директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям компании «САН ИнБев» Ораз Дурдыев. По его словам, компания уже разработала несколько сценариев, способствующих увеличению объемов акцизных поступлений в бюджет.