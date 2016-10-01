Родриго Дутерте Язык-без-костей

Президент Филиппин Родриго Дутерте в очередной раз высказался диковато и оскорбительно.

На этот раз он сравнил себя с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. В пятницу 30 сентября, выступая на тему борьбы с наркоторговцами, на ломаном английском президент заявил: «Гитлер устроил расправу над тремя миллионами евреев. А теперь [на Филиппинах] есть три миллиона наркозависимых. Я был бы счастлив прикончить их».

«Во всяком случае, если у Германии был Гитлер, то у Филиппин есть...» — указал он пальцем на себя.

Заявление было сделано в городе Давао, где Дутерте 22 года был мэром, до того как 30 июня 2016 года вступил в должность президента. Сейчас городом руководят его дети: мэр Сара Дутерте, вице-мэр Паоло Дутерте.

Когда градоначальником работал Дутерте-старший, в городе орудовал «эскадрон смерти Давао». По некоторым данным, организация убила более тысячи человек, подозреваемых в наркоторговле, бандитизме, воровстве и взяточничестве.

«Мэр Давао ничего не сделал для того, чтобы предотвратить эти убийства, а его публичные комментарии заставляют считать, что он их поддерживает», — говорилось в докладе на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в апреле 2009 года.

В 2015 году Дутерте, как сообщал CNN, подтвердил свою причастность к акциям «эскадрона смерти». В 2016 году житель Давао Эдгар Матобато, назвавший себя бывшим членом отряда ликвидаторов Lambada Boys, сообщил сенату Филиппин, что это подразделение из 300 человек ежедневно убивало подозреваемых в преступлениях, а также личных врагов мэра. Среди них был известный радиоведущий и владелец гостиничной сети Ричард Кинг, поспоривший с сыном мэра Паоло Дутерте из-за женщины. Кинга убили в 2014 году.

После прихода к власти в стране Дутерте заявил полиции Филиппин, что одобряет убийство наркодилеров во время спецопераций и облав. Массовые расправы над наркоторговцами и теми, кого полиция или «народные дружины» заподозрили в этом преступлении, начались по всей стране.

В августе 2016 года президент на одном из брифингов зачитал сотню имен — политиков, военнослужащих, полицейских. Дутерте сказал, что они имеют отношение к наркоторговле и получают от этого прибыль. Он приказал им сдаться, иначе ими могли заняться линчеватели.

В том же месяце спецдокладчик ООН по проблеме внесудебных казней Аньес Каламар заявила, что призывы Дутерте являются преступлением.

В ответ Родриго Дутерте заявил: «Возможно, нам следует отделиться от ООН. Зачем нам выслушивать эти глупости?».

С началом политики линчевания Вашингтон предупредил Дутерте, что может прекратить поставки оружия для филиппинской армии. В сентябре перед началом саммита АСЕАН в Лаосе филиппинский лидер припомнил это и назвал Барака Обаму «сыном шлюхи». Потом, правда, извинился.

Такой же эпитет он употреблял ранее и к папе Римскому Франциску.

«Дорожный трафик нас измучил и отнял пять часов. Я спросил, что случилось. Мне ответили, что все перекрыто. Я спросил, кто приехал. Они сказали, что папа Римский. Я хотел позвонить ему: "Папа, сын шлюхи, сваливай домой. Не приезжай к нам больше"», — отмечал политик.

Вчерашнее высказывание о Гитлере сразу же вызвало гнев еврейских общин. Посла Филиппин вызвали в МИД Германии для объяснений: в правительстве ФРГ сочли слова Дутерте неприемлемыми. Одно дело — сквернословить, а другое — восхвалять продуктивность злодеяний фюрера.

Пресс-служба Дутерте даже выпустила пресс-релиз на английском. Там говорится, что Филиппины не хотят «преуменьшать глубину трагедии, гибель 6 миллионов евреев во время холокоста» (сам Дутерте считал, что погибли 3 миллиона, и поэтому сделал «удачное» сравнение с 3 миллионами наркозависимых в стране).

Зверства Гитлера и «желание убить» три миллиона наркоторговцев — это разные вещи, заявила пресс-служба.

«Отсылка президента к убийствам была непрямым отражением того, как его изображают, — массовым убийцей, Гитлером — ярлык, который он отвергает. <...> Он просто коснулся негативного сравнения, которое люди делают между ним и Гитлером», — попыталась она сгладить инцидент.

К концу сентября известно о гибели на Филиппинах 3 тысяч предполагаемых наркодилеров.